Fotos de La Habana que nadie ve

“Cuando era más joven, sentía que era capaz de comunicarme mejor con fotografías que con palabras”, afirma Rose Marie Cromwell. “Fue la primera vez que me sentí muy segura de lo que estaba expresando”.

Su libro de fotografías más reciente, El libro supremo de la suerte, es una obra de gran elocuencia que ofrece al lector un retrato íntimo de la vida en La Habana. El título está inspirado en un libro de la cultura cubana en el que se explica la Charada, un sistema de símbolos en el que se atribuye significado a los números del 1 al 100 y se usa para jugar una lotería clandestina. En función de los acontecimientos vitales de cada persona o de los objetos encontrados, se puede jugar a un número u otro. Así, por ejemplo, el número 85 representa un reloj, mientras que el 98 significa “prostituta vieja”.

En su libro, Cromwell reúne imágenes, halladas y creadas, que evocan la naturaleza azarosa de este juego, creando en el proceso un vigoroso retrato de La Habana. Incorporando objetos a este contexto expositivo concreto, Cromwell les confiere un significado que tal vez no tuvieran antes. Los objetos y sujetos retratados dejan de ser un simple ventilador amarillo sobre un fondo malva, un puñado de frutas que se intuyen bajo una sábana blanca o una mujer de labios carmesí mirando al cielo y pasan a representar un compendio de experiencias e imágenes que reflejan el caos y la volubilidad de la vida.

Foto por Rose Marie Cromwell

Esta colección fotográfica influyó en toda la obra posterior de Cromwell y cambió su visión del mundo. “La experiencia y el trabajo con ese proyecto han influido en todo lo que he hecho después. En el fotoperiodismo no puedes incluirte a ti misma tanto, pero puedes encontrar un acto performático en el gesto de alguien”, señala. “Cuando fotografías a una persona, prestas más atención a su forma de moverse y comunicarse”. Cromwell asegura sentirse más segura de sí misma que nunca antes. “Creo que el trabajo que hice para los libros ha sido esencial para definir mi voz fotográfica, afianzarme un poco más como fotógrafa y aprender a escuchar a mi instinto”, afirma.

Foto por Rose Marie Cromwell

A Cromwell le agrada que sus imágenes se muevan entre lo conceptual y el formato documental. En 2007 empezó a trabajar como fotógrafa documental con una beca Fullbright en Panamá, país por el que se interesó tras conocer la historia de la intervención estadounidense, adquirir más consciencia del comercio mundial y movida por el deseo de hacer una crónica sobre los efectos de la globalización. “Creo que hay tanta desigualdad en el mundo porque no dejamos de ser consumidores, y todo lo que pasa, por ejemplo, por el canal de Panamá quizá está pasando por comunidades que ni siquiera tienen agua”, señala.



Foto por Rose Marie Cromwell

El Máster en Bellas Artes que estudió en Syracuse aportó a Cromwell el marco teórico necesario para abordar la fotografía de nuevas formas y adoptar un pensamiento más conceptual. “Creo que puede haber poesía en la fotografía, sin duda”, afirma. “Es algo innato”.

La intención de Cromwell es contar historias sobre los efectos de la globalización haciendo que los problemas mundiales se sientan como personales. Para ello crea imágenes que, al narrar las historias cercanas de sus protagonistas, también llaman la atención sobre los sistemas económicos y políticos implicados a nivel global. “¿Cómo cuentas una historia? Cómo afecta la globalización a la vida de las personas?”, se pregunta. “¿Cómo lo llevamos al ámbito personal para que los demás puedan sentirse identificados?”.

Foto por Rose Marie Cromwell

La serie “King of Fish”, por ejemplo, relata la historia del hijo de un pastor y traficante de droga reformado que residía en una vivienda social en Panamá. De este modo, también está explicando cómo una comunidad marginada se ve afectada por la institución gubernamental que se supone que ha de protegerla. Su trabajo más reciente, “IMAIM”, es la crónica de las zonas de Miami de las que no se habla ni en los medios ni en las agencias de viaje. “Al yuxtaponer materiales de espacios industriales a momentos íntimos y espirituales, busco desorientar al observador y transmitir la esencia seductora y alienante de la globalización. A menudo se usa la fotografía para describir geografías específicas. Aunque yo trabajo siguiendo la tradición de la fotografía documental, tengo un enfoque más conceptual y propongo un discurso alternativo sobre Miami, uno centrado en el aislamiento y la desigualdad que representa a los Estados Unidos como conjunto”, señala Cromwell.

Foto por Rose Marie Cromwell

“Solo espero que esta obra provoque alguna reacción en las personas que no me han prestado atención antes y vean un lugar con otros ojos”, añade. “Verdaderamente, me preocupan ciertos problemas del mundo y a veces siento que lo mejor que puedo hacer es intentar expresar esos sentimientos”. Y, para Cromwell, la mejor forma de hacerlo ha sido siempre a través de las imágenes.

Foto por Rose Marie Cromwell

Foto por Rose Marie Cromwell



Foto por Rose Marie Cromwell

Foto por Rose Marie Cromwell



Foto por Rose Marie Cromwell

Foto por Rose Marie Cromwell

