Rostros de la marcha del #8M en la Ciudad de México

Cada año salimos a marchar por nuestras madres, hermanas y amigas. Por las mujeres desaparecidas, las mujeres sin voz y las que ya no están. Por las que viven en una burbuja machista, las que nadie ve y las que acosan todos los días. Este día salimos a marchar porque todas tenemos voz y todas tenemos algo que decir.

Maria, 20 años, estudiante, Acapulco

VICE: ¿Por qué viniste a marchar?

María: Vengo a protestar y a ser visible a que la gente vea y tome conciencia de la violencia de género a la que estamos expuestas todas las mujeres en nuestra vida diaria.

Videos by VICE

¿Qué le dirías a las próximas generaciones?

Que es importante tomar conciencia y visibilizar. Ésta es una lucha histórica que lleva años y justo está en nuestras, y sus manos, la posibilidad de realizar un cambio real.

¿Puedes completar esta frase? «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Diciendo que una mujeres debe ir a la cárcel por abortar.

Alaide, 23 años, estudiante de filosofía, CDMX

VICE: ¿Por qué estás aquí?

Alaide: Porque creo que el nivel de violencia machista y patriarcal es inadmisible. Me parece que como mujeres debemos luchar para salvarnos.

¿Qué le dirías a las siguientes generaciones?

Que sigan luchando y encuentren nuevas formas de luchar porque el feminismo es una potencia política súper potente que cuestiona toda la organización de la sociedad.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Dejando impune el asesinato de siete mujeres al día [en México].

Sara, 25 años, hace stickers y parches, CDMX

VICE: ¿Por qué viniste a la marcha?

Sara: Vine a apoyar el movimiento, porque estamos luchando por la igualdad, para que no haya feminicidios, que no corra sangre inocente y también por justicia y hacernos ver que no somos pocas, sino un chingo.

¿Qué le dirías a la generación de tu hijo?

Vengo con él porque quiero que vea que estamos unidas, para que él también sea parte de este movimiento y que aprenda de nosotras porque todas tenemos una misión y poderlo compartir con otras valedoras (amigas) está muy chingón.

Completa esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Matándonos, humillándonos y siendo indiferentes con el de al lado. Que aún siga habiendo maltrato hacia las personas y animales también, no puedo creer que seguimos en la barbarie disfrazada.

Olivia, 50 años, maestra de la Escuela Normal Superior de México, Coahuila

VICE: ¿Por qué decidiste venir?

Olivia: Porque vengo a alzar la voz por todas las que no tienen voz, por las que están muertas, presas o desaparecidas; porque estoy harta y cansada de tanta violencia contra nosotras, estoy cansada de ser sometida, invisibilizada y de ser silenciada. Hoy salgo a la calle a alzar mi voz.

¿Qué le dirías a las próximas generaciones?

Tengo una hija, le diría que salga a la calle a defenderse, que salga y alce su voz, que luche por lo que cree y lo que sueña.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Pensando que si no somos madres no somos mujeres.

Veca, 26 años, integrante de Las hijas del Rap, Mérida



VICE: ¿Por qué saliste a marchar?

Veca: Porque estoy cansada de la violencia hacia las mujeres, porque quiero que se escuche mi voz por que siento que es necesario. Creo que entre más nos empoderamos entre nosotras, más fuerte va a sonar nuestra voz, es importante identificarnos entre mujeres, abrazarnos y hacernos escuchar muy fuerte.

¿Qué le dirías a las próximas generaciones?

Que siempre sea más importante proteger, defender y construir su identidad en base a nuestras raíces y culturas, porque Mexico es un país rico, pero nos impusieron religiones y costumbres que no son nuestras, entonces aduéñense de su identidad y hagan una propia.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Exigiendo derechos que deberían ser nuestros desde hace mucho.

Karen, 35 años, promotora cultural, galerista y coordinadora de licenciatura, CDMX

VICE: ¿Por qué estás aquí?

Karen: Estoy aquí porque hay que hacer cuerpo presente en contra de la normalización de la violencia, de los comentarios y situaciones que, mujeres como yo, dejamos pasar, como micromachismos o comentarios que automáticamente ponen a la mujer en desventaja o culturalmente en otra posición. Vine por las que están y no están, por mi linaje, por lo que tuvo que sufrir mi abuela en ese entonces para deshacer un matrimonio, por eso estoy acá.

¿Qué le dirías a las siguientes generaciones?

Siempre, cuando haya un momento que incomoda y no saben exactamente por qué, hagan una pausa y revisen por qué les incomoda y actúen, digan «esto no me parece» y cuestiónenlo.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Con metrobuses separados [risas], con baños de hombres y de mujeres, y con sueldos menores entre géneros

Clara, edad incalculable, bruja, España

Bea, 25 años, artista plástica, España

VICE: ¿Por qué vinieron a la marcha?

Clara: Porque creo en el poder femenino y que el mundo puede cambiar a través del amor.

Bea: Creo que hay que marchar por los derechos justos y para exigir que no nos maten más.

¿Qué le dirían a las próximas generaciones?

Clara: Que luchen por sus derechos, que se emocionen, que la vida es bella y que todxs somos femenino y masculino, basta a la guerra contra las mujeres, paz para México.

Bea: Que aprendan de sus madres y abuelas a defender sus cuerpos, el lugar donde están y su territorio, que luchen.

¿Pueden terminar esta frase? «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Clara: Pidiendo lo que estamos pidiendo, porque son derechos básicos.

Bea: Semimuestras.

Mennlay, 34 años, Diseñadora web para clientes de cannabis, Nueva York, California y Baltimore

VICE: ¿Por qué viniste a la marcha?

Mennlay: Porque soy feminista y siento que tengo que estar aquí.

¿Qué le dirías a las próximas generaciones?

Siempre pregúntense cosas y traten de entender más de ustedes y de otras personas en la vida.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Siendo racistas.

Cecilia, 38 años, integrante de Colectivo 41, Guanajuato

Corina, 33 años, defensora de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres y adolescentes

VICE: ¿Por qué vinieron a la marcha?

Cecilia: ¡Vine por fortuna! Vivo en San Miguel (Guanajuato) y vine a celebrar mi cumpleaños, a ver mi familia elegida, a mi familia feminista y a nutrirme de feminismo porque el activismo se pone muy duro, me llegan casos de mucha violencia que a veces hacen que me den ganas de tirar la toalla.

Corina: Estoy aquí porque necesitamos levantar la voz, porque quiero contribuir y gritar que estoy inconforme, quiero sentir que estoy haciendo algo más que estar en mi casa dando retuit y compartiendo fotos. Quise venir y levantar la voz porque estamos aquí pidiendo ser escuchadas

¿Pueden completar esta frase? «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Cecilia: Necesitando estas marchas para ver si nos escuchan, me parece súper grave. Se necesitan a las amigas feministas, las putas, las trans, las maricas, porque sino, ¿cómo le hacemos?

Corina: Diciendo que las feministas somos «feminazis».

Michelle, 28 años, diseñadora, CDMX

VICE: ¿Por qué estás aquí?

Michelle: Porque creo que, como mujer, todas somos hermanas y debemos apoyarnos en todo en lugar de ser como lo que nos han dicho que tenemos que ser: enemigas. Este cliché de telenovela no es ser mujer, tenemos que apoyarnos y luchar contra esto juntas.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Preocupándonos por llegar a casa de noche, sin poder caminar sola en la calle, con las llaves en la mano porque no sabes qué te puede pasar.

Marbella Rubí, 53 años, presidenta del colectivo Orgullo de mujeres travestis, transgéneros y transexuales de México, estilista y activista, Tabasco

VICE: ¿Por qué estás aquí?

Marbella Rubí: Vine porque creo que este día no es ninguna celebración, es un grito de protesta por todas las arbitrariedades que han pasado las mujeres; por todos los transfeminicidios y porque estoy en esta lucha de protesta para exigir a las autoridades los derechos de las mujeres, especialmente trans.

Termina esta frase: «No puedo creer que en pleno 2018 sigamos…»

Siendo violentadas, discriminadas y que no haya justicia por tantas y tantas mujeres.



Maru, 47 años, profesora y traductora, Estado de México

Aída, 11 años, estudiante

VICE: ¿Por qué vinieron a la marcha? Maru: Porque siento una obligación moral. Vivo en el Estado de México y es un horror saber de todas las chicas y mujeres que han desaparecido y no regresan a su hogar. Para mí es muy significativo venir con mi hija porque hay muchas mujeres que están solas.

Aida: Estoy aquí porque no me gusta encender la televisión y ver en las noticias que alguien mató a una mujer, vine porque estoy harta de los feminicidios.

¿Qué le dirías a tu generación? Aída: Que sean justos porque somos humanos, les diría que sean justos y que siempre tengan la idea de que somos iguales.