Un portero pierde a su madre y la afición rival le canta ‘You’ll Never Walk Alone’

Por desgracia, estamos acostumbrados a que los estadios de fútbol sean escenario de un catálogo de improperios e insultos cada fin de semana. Nos hemos acostumbrado a que las faltas de respeto sean la tónica dominante en los partidos y lo aceptamos sin más.

Sin embargo, no tendría por qué ser así. De hecho, todo podría ser mucho mejor.

Fijémonos, si no, en el caso del portero del NAC Breda de la segunda división holandesa, Jelle ten Rouwelaar, cuya madre falleció recientemente a los 61 años. En la visita del equipo bredense al Go Ahead Eagles de Deventer, la afición rival cantó el You’ll Never Walk Alone a Rouwelaar en el minuto 61 como homenaje.

Rouwelaar del Nac Breda ha perdido a su madre con 61años.En el 61′ la afición rival le canta You’ll never walk alone pic.twitter.com/8tTmxzf7uB

Visiblemente emocionado, Rouwelaar devolvió los aplausos al público.

El Go Ahead Eagles se impuso por 4-1 al NAC, pero frente a gestos así el resultado es lo de menos.