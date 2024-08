Ruido Rosa está de regreso tras más de siete años de silencio

Así como que no quiere la cosa, Ruido Rosa ya tiene casi diez años de ser la banda de rock de chicas más representativa en México. Tal vez se nos pasó rápido el tiempo, pero los hechos son contundentes, así que ahí te va un breve repaso histórico para refrescarte la memoria:

Ruido Rosa se consolidó en el circuito local de bandas independientes en 2010 con su primer EP homónimo producido por el mismísimo Diego Solórzano de Rey Pila. Ese año abrieron los conciertos de KISS para su gira The Hottest Show on Earth donde promocionaban su álbum Sonic Boom. Luego de eso empezaron a tocar en todas partes. Tocaron en el Vive Latino, en el Corona Capital y en SXSW dos veces. En 2014 calentaron el escenario para los Queens Of The Stone Age en el Pepsi Center y así se nos fueron siete años de estar en la lela.

El cuarteto estuvo trabajando por separado, cada una desarrollándose como músicos. Ale estuvo girando con la banda Reyno, Carla sacó su proyecto solista Silver Rose y discretamente estuvieron en conjunto para sacar un nuevo EP cuyo sencillo principal «Solo», puedes escuchar abajo. Trépale al volumen porque estos guitarrazos necesitan de unas buenas ondas sonoras para presumirse.

El nuevo EP, que estará en pre-venta antes de que se acabe este año, está producido por Patricio Dávila y José Pablo Ibarra de la banda Mylko. «Le dimos la vuelta al proyecto con nuevos productores,» cuenta Ale, «aprovechamos que Patricio y José Pablo estaban haciendo cosas muy cabronas. Les dimos algunos demos para ver qué hacían con eso. Salieron ideas muy chingonas y decidimos darle con ellos.»

En el sencillo se nota el paso del tiempo y su madurez como personas y como músicos. «Creo que nos habíamos encontrado con la cabeza en un lugar común, por eso no habíamos sacado cosas, pero justo estando cada una haciendo cosas distintas individualmente nos nutrimos más,» cuenta Ale al respecto. El sonido sí tiene una contención y una potencia distinta, tal vez más digerida y mejor dirigida que hace siete años. Creo que podemos esperar un gran nuevo regreso de Ruido Rosa.

