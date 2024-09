Rusia quiere unir fuerzas con EEUU en ciberseguridad… pero no sabe cuando

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Una funcionaria rusa aseguró este lunes que es poco probable que Estados Unidos y Rusia pongan en marcha pronto una asociación de trabajo en materia de ciberseguridad, una propuesta hecha por el presidente Vladimir Putin ante Trump durante una reunión en Hamburgo.

«El presidente Putin propuso formar un grupo de trabajo. Esto no significa que debería comenzar a funcionar de inmediato, prácticamente mañana», dijo en una rueda de prensa Svetlana Lukash, una funcionaria rusa que participó en la cumbre del G-20 celebrada en Alemania la semana pasada.

El domingo, Trump dio pie atrás en su intento por buscar una unidad de ciberseguridad con Rusia, cuando escribió en Twitter que no creía que eso pudiera suceder. Eso tuvo lugar horas después de que la propuesta fue criticada con fuerza por republicanos que afirmaron que no se puede confiar en Moscú.

Putin y Trump discutieron sobre seguridad informática por 40 minutos en Hamburgo, sostuvo Lukash, quien explicó que algunos informes de medios de comunicación podrían haber prejuzgado que la creación de una comisión conjunta sobre seguridad cibernética ya era un asunto decidido.

«Probablemente, Trump no está listo aún para esta etapa», comentó Lukash. «Pero esto no significa que no habrá cooperación entre ambas naciones en este ámbito».

Trump entregó argumentos sobre los beneficios de un acercamiento con Moscú durante su campaña, pero no ha podido cumplir con su promesa porque su Gobierno ha sido golpeado por unas investigaciones relacionadas a acusaciones de una injerencia de Rusia en las elecciones.

Putin y Trump discutieron sobre seguridad cibernética durante no menos de 40 minutos en Hamburgo, dijo Lukash, quien no descartó que, al final, una comisión conjunta de seguridad cibernética pudiera ser una unidad bilateral de Estados Unidos o Rusia o un esfuerzo auspiciado por Naciones Unidas.

