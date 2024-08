Ryan Adams arremetió contra The Strokes en Twitter y luego borró todo

Hace un par de meses, reportamos sobre un extracto del nuevo libro de Lizzy Goodman sobre la historia reciente de la música de guitarras en Nueva York, Meet Me in the Bathroom, vía Vulture. El fragmento en cuestión habla de la complicada mitología de The Strokes, y específicamente de su ascenso, caída y reputación como la última gran banda de rock en Estados Unidos.

En gran parte, la desaparición de los Strokes se atribuye a la improbable figura de Ryan Adams, quien es nombrado por algunos de los miembros de la banda y gente que los rodeaba como alguien que jugó un rol importante en la adicción a la heroína de Albert Hammond Jr. (dando lugar a la cita inmortal «Albert entrándole a la heroína fue simplemente ridículo», de James Endeacott). Adams, probablemente conocido por la mayor parte de los fans actuales de The Strokes como ‘el tipo que hizo un cover del álbum de Taylor Swift, o no sé’, pudo pronunciarse al respecto en el libro, pero más allá de eso, se había mantenido callado sobre todo este chismerío. Así fue hasta el pasado lunes, cuando asumió el tonito de «el tipo que recibió algo que no pidió en el restaurante y ahora quiere insultar personalmente a todos los que trabajan ahí, pero se vuelca a expresar sus sentimientos en Twitter».

Videos by VICE

Lee también:



En una serie de tuits ahora borrados, preservados para la brevedad por la gente bonita de Rolling Stone, Adams se metió con *respira profundamente*:

Albert Hammond (Jr. y Sr.):

[Albert] Hammond, como cantautor, es más horrible que su papá. Si tal cosa es posible. Llueve en el sur de California y el polvo se lava. Firmes. RA x

Lo de el sur de Californis hace alusión al tema de Hammond Sr., «It never rains in Southern California» de 1972. Y pues es triste el asunto completo porque, como ya hemos aclarado, Albert Hammond Sr. es un ángel que debe ser protegido a toda costa.

Julian Casablancas y su nueva banda The Voidz:

Julian Casablancas: pero a ver, ¿quién te hizo adicto a la lasaña?

Mas gente compró mis camisetas anoche que la que se ha aguantado completa una sola canción de The Voidz, bro. ¿Qué vas a hacer? ¿Te me vas a sentar encima?

Los chistes de gordos son aburridos y malos, sorry RA x



The Strokes como entidad:

Debí haberlos hecho adictos a escribir mejores canciones. Lástima que @thekillers lo hicieron en su lugar.

Last Impressions of Actual Songs

Esto es, de hecho, extremadamente divertido. Más de esto la próxima vez que se burlen de Ryan Adams, por favor. Esperemos que su próxima pataleta tuitera no sea borrada. Mantente en tu palabra y asume lo que dices, amigo. Liam Gallagher nunca borraría sus berrinches.

Sigue a Noisey en Facebook.