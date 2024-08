RZA y Ghostface harán una película basada en historias de Wu-Tang Clan

Este artículo apareció originalmente en Vice US.



Este año pinta como uno de los mejores para Wu-Tang Clan. Of Mics and Men, docuserie del grupo, acaba de estrenarse en Sundance; una serie sobre los primeros días de Wu-Tang llegará a Hulu; y parece que otro trabajo audiovisual de los raperos estará en la pantalla grande. El pasado 28 de enero el medio estadounidense Deadline afirmó que RZA y Ghostface Killah están trabajando en un nuevo set de grabación para una película de terror situada en Staten Island––y todo suena increíble.

Videos by VICE

Los detalles del proyecto aún son pocos, pero sabemos que promete. Según Deadline, RZA dirigirá la película que se llama Angel of Dust, basada en una historia de Ghostface y el manager de Wu-Tang, Caruso. Ghostface curará el soundtrack original de la película, mientras que RZA escribirá la banda sonora.

El thriller de terror está supuestamente “inspirado en historias de la vida real que le ocurrieron a algunos de los miembros de icónico grupo de rap”. Sin embargo, siguiendo a Deadline, la trama también incluye algunos asesinos seriales con superpoderes:

Casey es un joven excepcionalmente inteligente y un talentoso rapero, pero tras la misteriosa muerte de sus padres tuvo que crecer solo en la ciudad más cruel de Nueva York (conocida como Shaolin en el folklore de Wu-Tang). A medida que la vida en las calles se vuelve más trágica, Casey pondrá sus habilidades a prueba para sobrevivir no solamente a pandillas, policías corruptos, drogadictos y bullies, sino a un asesino en serie con poderes sobrenaturales llamado Angel of Dust por los medios.

RZA ya se estrenó como director de cine con The Man With the Iron Fists de 2012, un kung-fu gore criminal subvalorado que ya se ganó un lugar como un clásico de culto, además de tener películas prometedoras en camino––incluyendo un largometraje sobre un robo durante el Huracán Katrina, que saldrá en este verano. Con las habilidades de RZA y el storytelling de Ghostface, Angel of Dust se ve demasiado bien.

La producción estará a cargo de Shaun Redick e Imposible Dream Entertainment al lado de los miembros de Wu-Tang, un trabajo conjunto que será “legendario” de acuerdo a Ghostface. “La colaboración creativa con Ghostface ha superado la prueba del tiempo en nuestra música”, dijo RZA en sus declaraciones. Además, añadió “ahora surgió la oportunidad de poner nuestras energías creativas en la pantalla plateada y esto cargado ¡Bong Bong!”

¿Están listos para el universo cinematográfico de Wu-Tang?

Sigue a Noisey en Twitter.