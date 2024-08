Después de siete años, Sade regresa con una nueva canción

Tras siete largos años de espera, el mundo finalmente recibe la noticia que ha estado esperando: Sade vuelve con música nueva. La cantante nigeriana-británica estuvo alejada de los estudios de grabación desde su sexto trabajo en largo titulado Soldier of Love, lanzado en 2010. Su esperado regreso se da gracias a la directora estadounidense Ava DuVernay, quien la contactó para que formara parte de la banda sonora de su próxima película, A Wrinkle in Time.

«Nunca pensé que dijera que sí, pero pregunté de todos modos. Ella fue amable y generosa. Una diosa. Comenzamos un viaje juntos que nunca olvidaré. Orgullosa de anunciar que Sade ha creado una canción original para WRINKLE IN TIME. Se titula «Flower of the Universe». Y es un sueño hecho realidad», publicó DuVernay en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/ava/status/966004518960881665?ref_src=twsrc%5Etfw

El filme será lanzado el próximo 9 de marzo. Por ahora, pueden ver el trailer del mismo a continuación.