Sade y MF Doom, un romance en clave de sampleos

Hace unos meses se anunció con gran expectativa que Sade (pronunciado sha-day en inglés) estaría editando nueva música para la película A Wrinkle in Time. No es poca cosa. Sade editó su último LP titulado Soldier of Love durante el 2010 y habían pasado diez años desde su exitoso Lovers Rock del 2000. La canción para la película, “Flower of the Universe”, representa apenas la tercera producción de la banda en poco más de veinte años.

A decir verdad me sorprende que la banda se mantenga activa después de todo este tiempo editando discos a cuenta gotas. A pesar de las largas esperas la banda cuenta con una gran base de fans que han ido cultivando a lo largo de su carrera que comenzó con el álbum Diamond Life de 1984.

Sade adoptó ese nombre a principios de los ochenta en honor, desde luego, a su vocalista Sade Adu que desde muy temprana edad (4 años) emigró junto con sus padres a Londres dejando atrás su natal Nigeria. La decisión luce fácil una vez que escuchas la voz de Sade y luego la empatas con su imagen: emparejamiento hecho en el cielo. Debemos recordar que a mediados de los ochenta, la industria contaba con una herramienta de promoción infalible que coronaba la mancuerna generada por el sonido y la apariencia del cantante.

Sade se diferenciaba en esos años por su característica voz y looks sofisticados, que contrastaban con las imágenes de Cyndi Lauper, Prince y Madonna. Aunado a lo anterior, el sonido de la banda también era difícil de clasificar pues mezclaban soul, pop, reggae y lo que llamaban smooth jazz. En sus inicios las aspiraciones de la banda eran tener un sonido similar al de la legendaria banda de rock sicodélico Funkadelic, pero la verdad es que en la mayoría de las veces se acercaron más al sonido de soul ojiazulado del dueto Hall & Oates.

Comandados por Sade y Stuart Matthewman, la banda alcanzó varios éxitos internacionales de mediados de los ochenta a finales de los noventa, siendo la voz de Sade y su imagen los motores del éxito de la banda. El ostracismo de Sade Adu y los cambios en los gustos generacionales hicieron que su último disco relevante fuera el Lovers Rock, editado en 2000.

No podemos soslayar el trabajo que ha realizado la banda a la fecha pues ha servido de inspiración para una cantidad gigantesca de músicos, y ha sido múltiples veces sampleada por gente como LL Cool J y los Delinquent Habits y sobre todo Drake, que se ha encargado de mantener vigente su sonido.

Sin embargo, en esta ocasión nos referiremos a la relación que guarda el combo inglés con el legado del villano enmascarado. Cualquier iniciado en la obra de MF Doom sabrá que el Dedos de Metal utilizó un par de temas de la enigmática banda para acuñar algunos de sus clásicos.

El Love Deluxe original de 1992 y cuarto disco en la carrera de los ingleses es una de sus placas más recordadas. La icónica tapa del álbum muestra a Sade en toda su majestuosidad sobre un fondo blanco. Es una de esas imágenes que una vez que la ves no la podrás olvidar y es de ese disco que Dedos de Metal tomó “Kiss of Life”, un tema de soul pop noventero, cuya base rítmica sampleó el rapero para la abridora de su álbum Operation: Doomsday de 1999, “Doomsday” con Pebbles The Invisible Girl. Resulta importante que la canción de Sade aparezca sampleada en la abridora del álbum debut de MF Doom, porque ahí es donde se encuentra fundada la mitología del MC de la máscara de hierro.

La otra canción que fuera sampleada por el MC/Beatmaker de Nueva York es una de mis favoritas de la obra de Sade: “Is It a Crime” del álbum Promise de 1985. De hecho, ese es el tema con el que abre el álbum y es una muestra de las inclinaciones jazzy que tenía la banda y en particular Stuart Matthewman. Las claves son su línea de bajo y saxofón que acompañan la desgarradora letra que interpreta Sade Adu, dándole voz a alguien que a pesar de haber descubierto los engaños de su amante, sigue estando enamorado y nos pregunta ¿es que acaso es un crimen aun quererte? La batalla es real allá afuera.

Doom utiliza un pequeño trozo de canción que aparece a los 3:08 segundos y en el que destaca el piano de inclinaciones jazzy, el cual se repite sin cesar desde el principio en el clásico “Kon Karne” incluido en el álbum más laureado de Doom, Mm.. Food, editado durante el otoño del 2004 en Minnesota por el sello Rhymesayers, cuyas aportaciones son fundamentales para el crecimiento y proliferación del rap de mochila al hombro.

Durante el 2016, el productor seanh2k11 hizo un famoso mashup entre Sade y Doom que bautizó Sadevillain. En el EP de nueve rolas se empalman temas de Sade con versos de MF Doom cumpliendo así el sueño de muchos fans de Sade y el Villano. Por si el EP fuera poco, el año pasado el productor colgó la segunda parte del Sadevillain.

Nunca hay suficiente Sade y Doom en nuestras vidas.

