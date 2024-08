Sampleando el «Funky Drummer» afuera del Hip Hop

Hace unos años conversando con un viejo amigo DJ, concluimos que la columna vertebral del hip hop es el DJ. Sí, ya sé, qué genios. Ese sujeto detrás de las «ruedas de acero» empalmando canciones para un público ávido de bailar, como todos ustedes saben, es la figura fundacional de la cultura hip hop y, por supuesto, durante su génesis, quienes bailaban al ritmo que proporcionaban estos DJs eran los b-boys, mismos que empezaron a identificar pequeñas parte de una canción que se prestaban más para bailar. A lo anterior, como también todos ustedes saben, se le llamó «break».

Podríamos decir que el break contiene la información genética del hip hop y gran parte de las creaciones musicales del género y sus derivados estuvieron basadas en producciones que usaron breaks como base. Y claro, estos breaks fueron compuestos y grabados en una época anterior; es decir, el hip hop existía de manera embrionaria en estos fragmentos de canciones. La así llamada ‘Época de oro’ y hasta hace algunos años el género conocido como hip hop basaba gran parte de su constante renovación en beats que usaban sampleos.

Con la mutación/evolución del género las producciones basadas en breaks de batería y sampleos han quedado atrás, e incluso pueden sonar anticuadas para mucha gente. La evolución/mutación que experimenta el hip hop hoy en día es obvia, siendo un género orientado a hacer que la gente baile y la gente que baila son, desde luego y sobre todo, gente joven. Son ellos quienes definen cómo evolucionan los géneros bailables. Como nota al margen: si usted amable lector subestima el Trap o el Reggaeton, es porque muy probablemente está más cerca de la tumba que de ir a un club a bailar.

Dentro del hip hop basado en breaks, podemos encontrar trozos legendarios de música como el solo de bongoes en «Apache» de la Incredible Bongo Band, el minúsculo ‘Yeah’ en «Think About It» de Lyn Collins y el solo de batería de ‘Ashley’s Roachclip’ de los Soul Searchers. Esos son apenas algunos ejemplos de breaks/sampleos recurrentes en el hip hop. Pero tal vez el break más famoso es el llamado «Break del Funky Drummer» (el primer video arriba), que de acuerdo a la base de datos de sampleos Whosampled.com, ha sido usado más de 1400 veces.

«Funky Drummer» es un tema clásico de James Brown, originalmente lanzado como sencillo en 1969. La rola contiene un solo de batería de Clyde Stubblefield (fallecido en febrero de 2017). El famoso break sucede entre el minuto 5:36 y el 5:52 de la versión original. Tristemente Stubblefield y su familia jamás recibieron un centavo de regalías para una grabación que ayudó a construir los siguientes cuarenta años de música popular.

El mencionado ‘break’ es una referencia dentro y fuera del hip hop y en esa lista de más de 1400 entradas en whosampled.com hay algunos ejemplos de rolas que usaron el sampleo y que definitivamente no forman parte del canon del hip hop. Por ejemplo:

George Michael

«Freedom ’90» de George Michael incluida en su celebrado disco de 1990 Listen Without Prejudice Vol. 1 incluye el trozo de batería de Stubblefield a partir del segundo 31 y en adelante. No sorprende que George (Descanse en Poder) escuchara hip hop a finales de los ochenta. El segundo álbum solista del otrora miembro de Wham! es una una proclamación de autenticidad de un cantante que era, hasta ese momento, considerado un guapo que cantaba canciones pegajosas. Curiosamente «Freedom ’90» no es la única rola de George que usa el break del «Funky Drummer». «Waiting For That Day‘ que abre la cara B del mismo disco lo usa prominentemente también.

Fine Young Cannibals

Otro caso interesante es el de «I’m Not The Man I Used To Be» del trío de Birmingham, Fine Young Cannibals. La rola, que fuera el cuarto sencillo del The Raw and the Cooked de 1989, usa el break de principio a fin y el video en blanco y negro mostraba a chicos practicando breaking en la calle: Cultura Hip Hop real en pleno efecto. La banda estuvo en alta rotación en MTV a finales de los ochenta por su éxito estilo ‘Pop de Goma de Mascar’ «She Drives Me Crazy«. Nunca más volvimos a escuchar a los FYC.

Alanis Morissette

La Reina del llamado rock alternativo durante los noventa, Alanis Morissette, también hincó el diente en el «Funky Drummer». Su rola «Head over Feet», incluida en su célebre álbum Jagged Little Pill de 1995 contiene el break desde el segundo 18. El álbum de la canadiense sería premiado como el Mejor Disco de Rock en 1995 y la prestigiosa publicación que se llama igual que la canción de Dylan lo incluiría en su lista de los mejores 5000000 álbumes de rock de todos los tiempos.

Kenny G

El vilipendiado Kenny-G tomó el trozo del «Funky Drummer» para su rola «G-Bop» del álbum Breathless de 1992. Resulta conspicuo que Kenny utilizara la estética Hip Hop para esta rola, pues es precisamente durante ese año que Miles Davis publicó su álbum con inclinaciones Hip Hop Doo-Bop. El viejo Kenny blanqueando el jazz desde 1982.

Esos son solo algunos ejemplos del uso del break de «Funky Drummer» en otros géneros fuera del hip hop. Desde luego que hay más: la banda de electrónica-industrial Renegade Soundwave usó el break en su rola «Space Gladiator (Dub)» de 1989. En 1997 la banda islandesa Gusgus también lo utilizó para su clásico techno «Purple» incluida en su álbum Polydistortion. Incluso Nicky Minaj también tomó el break subiéndole considerablemente el pitch para «Save Me» del 2010.

Es claro que el Funky Drummer ha permeado en diferentes géneros durante distintas épocas. Es una de las canciones más reconocidas de la música popular de los últimos cincuenta años y podemos apostar con cierta confianza a que esos casi veinte segundos seguirán siendo utilizados en el futuro.

