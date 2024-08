Todas las fotos por Pablo David G.



No hay cultura del disfraz en Bogotá. Esa es la verdad. Y con eso no queremos decir que la ciudad se tenga que llenar de cosplays profesionales, ni que deba haber un compromiso absoluto con el cambio de identidad en la única noche del año en la que podemos ser alguien diferente —aunque sería ideal—. No. Solo pedimos un poquito de variedad, que las predicciones para cada años no sean tan fáciles y, en algunos casos, mediocres.

Fuimos a San Victorino para ver cuáles serán los disfraces más vistos durante estas fechas en la capital, pero antes de ir ya teníamos algunas ideas en mente: la purga (por fácil), la mujer maravilla (por moda), y las máscaras de zombies o payasos (por clásicos). Vean la galería y saquen sus conclusiones y —ojalá— inspírense para ser mejor. Para no ser una máscara más con una AK-47.

La infaltable mascara de caballo para ese amigo sin imaginación

Máscaras y más máscaras, para el tío que odia Halloween pero aún así decide salir con la familia a pedir dulces

Desde Bumblebee hasta White Walkers genéricos, se le tiene la máscara para todo

Para meterle emoción a los piques por la Avenida Boyacá

Pelucas para todas y todos, súper héroes que nos disimulan la panza y los infaltables puti-disfraces

27 de octubre de 2017, nota de la redacción: el título original de esta nota (‘Fuimos a San Victorino a ver de qué se va a disfrazar la gente mediocre’) fue cambiado después de recibir una serie de comentarios de nuestros lectores. Pedimos disculpas si dejamos la impresión de querer ofender a alguien.