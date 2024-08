Sandro de América influenció el rap moderno con su balada romántica

Sandro de América salió de Argentina para convertirse en un precursor de la balada latinoamericana. En sus logros hay 52 álbumes, 16 películas, presentaciones alrededor del mundo, haber sido el primer latino en presentarse en el Madison Square Garden de Nueva York y es uno de los artistas más reconocidos e influyentes de nuestra región.

Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Bersuit Vergarabat, de Argentina; Molotov de México; Aterciopelados de Colombia; José Luis “El Puma” Rodríguez y Ricardo Montaner de Venuezuela; Dharío Primero de República Dominicana; son algunos de los artistas que han hecho versiones a temas de Sandro. Pero además, los músicos en el hip hop también han sampleado su música, y recorreremos algunos ejemplos en esta nota.

Entre los palmares del gitano está el Grammy Latino a la trayectoria que ganó en 2005. La revista Rolling Stone hizo un ranking con los 100 mejores temas del rock argentino, y su canción “Tengo” estuvo en el puesto número 15. Sandro depuró un estilo de baile con sensualidad, que despertaba un frenesí parecido al que generaba Elvis. El Elvis Latino. Aunque sus estilos de música y baile no son parecidos. Tenía actitud de hombre de barrio que sabe lo que es la lucha cotidiana de la persona común. Ímpetu de quien se rebela ante los conceptos que intentan delinear el destino de las personas.

Mucho antes que Justin Bieber generara el fenómeno de las beliebers, Sandro tenía a “Las Nenas” (dejaremos interpretaciones patológicas de lado). Eran señoras que tenían su fanatismo intacto desde la década de 1960 o más tarde; mujeres jóvenes que heredaron la pasión (como pasa con el fútbol) de sus madres o abuelas.

Cada 19 de agosto, Las Nenas iban hasta la localidad de Banfield para realizar una vigilia por el cumpleaños de su ídolo. Dejaban regalos como si fueran ofrendas: ramos de flores, cartas.

Monte Grande, donde yo vivo, no queda lejos de Banfield. Están en el mismo ranal del Ferrocarril Roca, que va hasta el sur del conurbano de Buenos Aires. Cuando estaba en la secundaria, me pasó una vez que venía en el tren hacia mi casa y en Banfield subió una compañera del colegio con su madre y su abuela, tenían una bandana fiestera atada en la frente. “¿De dónde vienen?” “Del cumpleaños de Sandro”, me respondieron las tres, casi a la vez, embelesadas por la mística del gitano.

Abundan anécdotas como esas: Altares con velas y sahumerios en comedores hogareños. Gente que entró al quirófano con una foto suya como amuleto. Personas que se llaman Sandro o Sandra porque su madre era fan, o su padre.

Ahora que acaba de ser el cumpleaños de esta leyenda, revisamos algunos ejemplos de artistas que samplearon su obra.

“Porque yo te amo” (1968)

https://www.youtube.com/watch?v=3YrIYObnTr8

Está canción es uno de los picos creativos, no solo de Sandro, sino del cancionero popular argentino. Los Fabulosos Cadillacs, El Puma Rodríguez y Juan Gabriel (en vivo) han hecho sus versiones.

Krs One – “I am There“. El maestro y referente de la llamada época de oro del hip hop, KRS-One es el más importante ideólogo del hip hop como movimiento cultural. “I am there” está incluida en su octavo álbum, Life, del 2006.

Dj Signify – “Five leaves left (for Lauren)“. Este DJ de Brooklyn, Nueva York, destiló la canción de Sandro en su ep de 2004 Winter’s going, para lograr una oscuridad que logra acongojar y cautivar en la misma medida.

“Palabras viejas” (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=ll1r8Uv8vvw

Esta canción abre el disco Sandro de América que sirvió como cimiento para la carrera que el argentino haría durante la década siguiente. Para varios, la más significativa y exitosa.

Brooklyn Academy – “The Last Passion” (producida por The Snowgoons). En 2008 la Brooklyn Academy Crew lanzó su placa Presents: Summer School. “The Last Passion” fue producida por el equipo de productores alemanes Snowgoons. quienes luego tomaron la voz del gitano para otro sample.

Snowgoons – “Ride On“. En German Snow, los alemanes volvieron a trabajar con “Palabras viejas”. En este caso con la colaboración de Defari, Nico Suave y Maylay Sparks. El trabajo fue también lanzado en 2008.

“Penas” (1968)

Esta canción viene en La Magia de Sandro. La canción más destacada de esa placa fue “Tengo”.

Prime con Slug de Atmosphere – “Lambslaughter”. El trio de productores de Chicago, Molemen, realizaron este beat. Molemen también fundaron una disquera del mismo nombre y son un referente del hip hop independiente y underground de la década pasada.

“Se te nota” (1970)

Esta canción pertenece a la banda sonora de Muchacho, una de las doce películas que protagonizó Sandro. Fue parte de su repertorio estable y una de sus canciones más populares. Cuando se presentó en Madison Square Garden, fue parte de su lista de temas.

Anita Tijoux – “Gol“. La leyenda del rap latinoamericano utilizó “Se te nota” para el sample de “Gol”. El sencillo tiene el aporte de Julieta Venegas.



