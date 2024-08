Sandy Honig crea hilarantes fotografías de bancos de imágenes

Sandy Honig es una fotógrafa y cómica de Nueva York. Es una de los tres cómicos que forman parte del grupo Three Busy Debras (que acaba de ser contratado por Adult Swim), y presentadora de espectáculos de comedia en esa ciudad. Desde que el humor es parte de su personalidad, no debes esperar otra cosa que no sea eso cuando se introduce con la fotografía. Para este número ha creado dos nuevas imágenes y compartido también algunas que ya había realizado para su serie SandyStock™.

Honing explica que “SandyStock™ es un revolucionario banco de imágenes. No tiene nada que ver con Getty Images ni otras agencias de bancos de imágenes que reúnen sus fotos de fuentes desconocidas y pagan a los creadores. Las imágenes de SandyStock™ se hacen íntegramente en la casa de la creadora, Sandy Honing. Esto simplifica nuestro proceso de conseguir imágenes de calidad a un precio ridículo. También dispone de imágenes personalizadas a petición”.

