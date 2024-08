Sangre, alcohol y peleas callejeras en el nuevo video de The Prodigy

The Prodigy, la banda británica más raver punk de todos los tiempos, ha anunciado la llegada de su séptimo álbum de estudio titulado No Tourists. Este nuevo trabajo en largo, el primero desde The Day Is My Enemy, lanzado en 2015, fue escrito, producido y mezclado en su totalidad por Liam Howlett, miembro fundador de la banda, en su estudio de Londres.



“Para nosotros, No Tourists en últimas trata sobre el escapismo, el deseo y la necesidad de descarrilarse. No seas un turista, siempre se puede encontrar más peligro y emoción si te alejas del camino establecido”, firmó Howlett en un comunicado oficial del grupo. Para subir un poco los ánimos del anuncio, The Prodigy ha publicado el video para el primer sencillo del álbum, “Need Some1”.

Dirigido por Paco Raterta en la ciudad de Manila, Filipinas, el corto nos muestra el verdadero espíritu del trío británico: sangre, botellas de alcohol, peleas callejeras y pogo desenfrenado hasta el amanecer. Todo un manifiesto a favor del libertinaje callejero para la generación abandonada, al mejor estilo TP.

No Tourists saldrá el 2 de noviembre a través de BMG/Take Me to the Hospital. Mira el video completo al comienzo de la nota.

