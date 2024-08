Santa K ha creado una rave online para que no te sientas solo

Dice Santa K que empezó a hacer techno para curar su ansiedad porque, para él, el género nacido en Detroit en los 80 es lo más parecido a “escuchar latir un corazón con ansiedad y con algo que decirte”.

Y, tras más de un año estudiando y reflexionando sobre la música hecha con máquinas, el efecto de las redes sociales sobre nosotros y la posibilidad no tan lejana de follar con robots, el artista publica hoy We are together tonight, un podcast que roza la hora y media de duración y que, en sus propias palabras, “quiere llevar un paso más allá el concepto rave”.

Y lo consigue. Vídeo, animación y música se encuentran en esta pieza para trasladarnos a un mañaneo cualquiera de una rave cualquiera y, más concretamente, al preciso instante en que nos damos cuenta de que, aunque estemos bailando solos, como los solteros de Langosta, de Yorgos Lanthimos, nunca lo estamos. Nunca lo estuvimos.

VICE: ¿Qué hay, Santa? Si tuvieras que explicarle a alguien que no vive en nuestro planeta quién es Santa K y qué hay detrás de este proyecto artístico, ¿qué le dirías?

Santa K: Le diría que cuando la tecnología está por encima de nosotros y el amor escaseando ¿qué nos queda? El techno. We are together tonight es una experiencia creada para que conectes tu yo físico con tu yo mental, para que olvides tu pasado y tu futuro y disfrutes del presente. Mi persona pasa a un segundo lugar, somos todos un uno. Yo no seré nadie si vosotros no encontráis la euforia que os hago sentir con gritos y techno. Santa K es un proyecto musical basado en un DJ set de techno, visuales y vocal en directo sintetizada. Santa K no soy yo. Santa somos todos en busca de ese amor.

¿Por qué elegiste este formato para We are together tonight y cómo te gustaría que fuera escuchado o visto?

Estuve a punto de sacar un EP, pero volvería a ser algo más en el panorama musical. Quería crear algo diferente y que llegase a los cinco sentidos. Es esta la razón por la cual hice un podcast de hora y media de techno con vocal e importantes momentos visuales. Las ganas de viajar, de olvidar dónde estamos o lo difícil que es a veces sobrevivir en este sistema fueron las que me hicieron crear esta pieza de éxtasis y euforia. Subo esto a YouTube para que puedas proyectarlo a oscuras en tu habitación, subir los altavoces y tener un momento para ti, solo o en compañía.

¿Cómo se materializan todas esas ideas? Esa sensación de éxtasis y euforia, ¿cómo toma forma el proyecto?

Empecé a estudiar música y sobre todo electrónica durante un año entero mientras iba buscando diferentes artistas que pudieran plasmar lo que pasaba por mi mente. Hay muchos involucrados en este proyecto: el diseñador de piezas metálicas Manuel Albarran, quien ha colaborado con Madonna, Maléfica… Albino Hector, con su corazón y animación 3D, Iñaki San Juan, que es un genio de la posproducción en vídeos, fotógrafos como Ion Leibar, Dominik Valgo… hasta productores de Berlín como Inhalt der Nacht, quien me cedió uno de sus tracks para añadirle vocal.

Santa K. Imagen vía Albino Hector

¿En torno a qué concepto gira el proyecto, en qué te inspiraste?

En la oscuridad y en la liberación. He tratado de llevar el concepto rave al siguiente nivel.

¿Quién te gustaría que lo escuchara?

Freaks del techno y sobre todo a esa gente que no conoce el género, para adentrarles a través de otros sentidos en esta dura música. Al fin y al cabo, es como escuchar latir un corazón con ansiedad y con algo que decirte. Esto es para cualquiera que quiera ser libre.

¿Cómo es tu proceso creativo y cómo definirías tu producción?

En uno de los temas de We are together tonight estoy gritando “I’m not your RRRRUSIA!!” Esto me inspiró cuando vi un post sobre mí en internet en el que gente rusa hablaba barbaridades de mí, que me quemarían con gasolina y fuego si se me ocurriese pisar Rusia… este tipo de cosas improvisadas hacen que mi trabajo artístico sea algo real y con sentido. Todo está dirigido bajo mi visión artística, mi proceso creativo es bastante confuso y oscuro, siento que me voy perdiendo a mí mismo cuando estoy creando algo y luego, una vez acabado, me convierto en lo que creé. En este proyecto he reflejado la lucha y victoria de algunas fobias, ansiedad o parálisis del sueño, es por eso que decidí llevar una metralleta en la mano.

¿Qué importancia tiene para ti la imagen a todos los niveles, la estética —tanto la tuya propia en tus shows como las elecciones que haces en tus vídeos— y por qué?

Mi misión era satisfacer todos los sentidos del ser humano, por eso creé una imagen que escuchar. En esta imagen hago referencia a lo que están haciendo las redes sociales en nuestro ser, esa distorsión de la realidad, al futuro, a la ciencia ficción a esa fobia social… La importancia del nivel estético para sentirte tú mismo tiene tanto poder como la de nuestro corazón al latir. La gente tiene miedo a la inteligencia artificial y yo no puedo esperar a follar con un robot.

¿De qué manera crees que correlacionan los valores de las últimas generaciones con el auge de la música electrónica en general y el techno en particular?

La música electrónica es nuestra música, es la música de nuestra generación, música hecha con tecnología. Es la razón por la cual las últimas generaciones viven por ella, el sonido tiene mucho poder medicinal sobre el cerebro. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con techno porque curaba mi ansiedad. Es el concepto de este podcast: no estás solo, yo estoy ahí, y el techno también. Somos humanos buscando el amor, y yo estoy aquí para amaros.

