Santana Meléndez desde Coatza con la oda a su barrio

Santana Meléndez es un rapero oriundo de Coatzacoalcos, y en lo que se refiere a visualizar el mapa de hip hop mexicano, definitivamente es uno de los exponentes del sur con mejor habilidad y siempre preocupado por demostrar una técnica pulida, con juegos de palabras interesantes, todo tipo de flows, y una propuesta propia, con imaginación y destreza innegables.

Santana fluye igual de intenso sobre ritmos clásicos que sobre trapicheros. Y en esta ocasión eligió la segunda opción para hacerle honores a su vecindario, encima de un beat fogoso hecho para ser digerido fácilmente. Tenemos en exclusiva el estreno visual de “¿Quién lo hará también?”, grabado por una joven gran promesa del cine, Johadan Morales, y su productora Ojeras Felices. El peleador es Frank “Hunter” Hernández, quien debutó en la XFL. Y también participa la vieja escuela del graffiti en Coatzacoalcos, el Srzeros:

Esto el primer adelanto para promocionar LACOSTA 🐊, la nueva mixtape de Santana programada estrenarse en junio. Para conocer más detalles al respecto le hicimos unas preguntas:

Noisey: ¿Por qué el rap? Desde tus inicios a este nuevo trabajo, ¿qué ha cambiado y qué sigue igual?

Santana Meléndez: La canción se llama «¿Quien lo hará también?», representa el deseo que tiene la gente que me conoce desde mis inicios por verme triunfar. Es un homenaje a mi barrio la López Mateos y a todas esas personas que diario luchan para escaparse de la ‘trampa’ en el barrio.

El rap me eligió a mi, demográficamente, aquí no se oía nada que representara a nuestra adolescencia. El mono ve, el mono hace, pero yo me esforcé por estudiar el trasfondo y mirar hacia fuera de la colonia donde crecí.

Santana Meléndez es mi nombre real, antes me decían Zeon One pero la verdad no quería ser un personaje de fin de semana, el hip hop es todo lo que soy, lo que he aprendido y lo que encaja con mi vida actual. Por ello no tengo miedo a que la gente me asocie a la persona que realmente soy y en conjunto con todos los aspectos de mi vida.

Nada ha cambiado en mi propuesta creo, yo rapeo sobre los beats que me mueven, rapeo sobre el mood que me persiga y escribo sin target. No le quiero dorar la píldora a nadie. Quizá lo que ha cambiado es que ahora mi timing es mejor, tengo mejor técnica y estoy llegando a mi prime. Este es el primer video para promocionar mi nuevo mixtape que se llamará “LACOSTA 🐊” y sale en un mes. Un 40% de la música es de Jota El Chief, mi amigo y productor desde hace 10 años. Es realmente algo muy pop, algo que puedes oír mientras la kickeas con tus amigos o vas de party.

¿Qué hay del hip hop en Coatzacoalcos y en el sur en general? ¿Cuál es tu perspectiva del panorama?

Te voy a resumir el hip hop de Coatza y la región: Midas, Poeta, Oskrt, Young Cobos, Dnak, Dliko, Carlos 6, Alan Xaca, Pirron, quizá se me pasen otros, pero estos son los que más me llegan y créeme que algunos nombres no son conocidos ni aquí en la ciudad, pero cuando alguien la trae no importa si es famoso o no.

Mi perspectiva del panorama, pues vaya, me gusta mirar siempre dentro de la caja, ahora es muy fácil tener una producción audiovisual decente y eso es bueno, al final del día si produces algo es porque tienes la necesidad de darlo a conocer, muchos están trabajando, haciendo cosas interesantes, puliéndose y no me asombraría que alguno despuntara muy pronto.

A parte de este lanzamiento, ¿qué sigue para ti y tus proyectos?

Haré una tesis sobre las cosas que me dañaron los últimos años de mi adolescencia, sobre cómo el hip hop se convirtió [para mí] en la ciencia que me hiciera conocer otras latitudes. Será un trabajo mucho más serio, nada que ver con este. Trabajaré en el nuevo disco de Los Sonex y como letrista en un proyecto de una actriz del cine mexicano que por ahora no puedo revelar. Aparte, sacaré un EP de colabos con mucha gente dura de la escena nacional. Saludos al Lirika Inverza que se hizo el loco y en persona quedamos que si (risas).

Sigue a Santana Meléndez en Facebook // Instagram// Twitter // YouTube.