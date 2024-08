La angustia y la apatía del amor en la era de Instagram

Los retratos saturados y casi cinematográficos de la fotógrafa Sarah Bahbah parecen haber sido optimizados para internet. Jóvenes estilizados recostados en camas o en piscinas, comiendo pizza y dando sorbos a una botella de champán.

Sus fotografías se caracterizan por incluir mensajes, a modo de subtítulos, que evocan la angustia, el dolor y el malestar propios de la adolescencia. Una combinación de elementos que ha granjeado a Bahbah toda una legión de seguidores en Instagram.

Bahbah tiene espíritu de narradora, sirviéndose de los escuetos textos que acompañan a sus fotografías para plasmar su guion meticulosamente elaborado. Con sus recientes exposiciones en Miami y Los Ángeles y la muestra que se exhibe actualmente en la Castle Fitzjohns Galleryde Nueva York, Bahbah desafía al establishment del arte a aceptar una obra igualitaria y creada para ser compartida libremente en redes sociales. Como reza su bio de Instagram, “Seguramente habrás visto mi obra en la cuenta de otra persona”.





Recientemente charlamos con la artista de origen palestino, criada en Australia y residente en Los Ángeles sobre las políticas de internet, la naturaleza de la intimidad y la importancia de los hombres emocionalmente vulnerables.

VICE: ¿En qué te inspiraste para el título de tu muestra, Fuck Me, Fuck You?

Bahbah: Es la esencia y la naturaleza del amor moderno. Si te fijas en mi obra, verás que mis protagonistas tienen una postura ambivalente frente al amor y el desengaño. En una de las piezas, el personaje dice: “Necesito amor”. Y en otra dicen: “Que te jodan, te odio”. Creo que el título resume muy bien esa influencia.

Últimamente estás organizando muchas exposiciones. ¿A qué se debe?

Me he animado al ver que les va tan bien a otros amigos, y hay muchas mujeres emprendedoras que lo están petando. Es importante triunfar todo lo que puedas. Yo he empezado a hacer lo que quería. Tenía objetivos más ambiciosos y he empezado a representarme a mí misma, he creado mi equipo y montado mis propias exposiciones.

Quería exhibir en todas partes. Empecé en Miami y, aunque invertí un dineral, confiaba en mí misma y estaba motivada para seguir adelante. He expuesto en Los Ángeles y ahora en Nueva York, y para el verano quiero hacer una gira por Europa. No quiero depender de nadie para conseguir lo que quiero.

¿Cómo ha recibido la gente tu obra?

En Nueva York los mensajes han gustado mucho. He tenido muy buenas críticas. Hay gente que me dice que estoy dando voz a su corazón y su mente. Es mi frase favorita. Para mí es muy importante saber que lo que hago marca una diferencia en la forma de expresarse de la gente.

¿Qué diferencia hay entre contemplar tu obra de cerca o a través de una pantalla?

Mis admiradores me han dicho que hay mucha diferencia. Es muy distinto pasar imágenes en un móvil a poder contemplar una foto más grande que tu cabeza en persona y asimilar el mensaje que intenta transmitir.

¿Crees que las exposiciones han ayudado a que tu obra gane más reconocimiento?

Totalmente. Yo diría que el 70 por ciento de la gente que hubiera compartido mis fotos sin mencionarme el año pasado se salió con la suya. Este año, solo el 5 por ciento se está saliendo con la suya. Yo hace tiempo que paso de todo eso, pero mis seguidores son como espías. Me encantan.

Dylan Sprouse fue uno de los primeros hombres a los que fotografiaste para tu serie. ¿Cómo fue la experiencia?

Para mí, el feminismo consiste en hacer más fuertes a las mujeres y permitir a los hombres sentirse vulnerables. Hay que dar al hombre permiso para llorar, mostrarse vulnerable y decir lo que siente. No tienen por qué ser siempre fuertes.

¿Cómo logras capturar esa franqueza?

Todo lo que ves, desde la foto hasta el diálogo, proviene de mis pensamientos y sentimientos. Interiorizo conversaciones o cosas que quiero decir y luego creo y las escribo. Hace unos años que intento mostrarme transparente con mis pensamientos y sentimientos. Se ha silenciado durante demasiado tiempo a las mujeres, impidiéndoles decir lo que sienten cuando quieran. Y ahora más que nunca esto es importante.

¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué estás deseando compartir?

Hay muchos mensajes que no se están comunicando en la sociedad y muchos tabúes de los que sigue sin hablarse. Yo quiero usar mi plataforma para llamar la atención sobre estas conversaciones. Hoy día tenemos que sentirnos cómodos comunicando esas cosas que nuestro subconsciente tiende a reprimir. Ahora estoy trabajando en una nueva serie. Ya está casi todo hecho. Solo me falta editarlo.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.