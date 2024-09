Sasha habla sobre ataques de ansiedad en la cima de su carrera, en una reciente entrevista

En una reciente entrevista con The Guardian, el primer DJ superestrella, Sasha, ha hablado sobre la primera vez que la ansiedad lo dejó inválido durante su época en el ojo público. A pesar de ser el DJ más famoso del mundo en esos días, el primero al que se le pagaban hasta £50,000 (aproximadamente $70,000 dólares) por un set de dos horas, la presión por mantener su reputación se fusionó con un estilo de vida que fue una influencia destructiva para su bienestar.

En charla con la subeditora de The Guardian, Kate Hutchinson, comentó, «No podía hacerle frente… no podía hacerle frente a los que me conocían, no podía hacerle frente a mi estilo de vida, era una locura». Menciona cómo la música desataba sus ataques de ansiedad: «Pensé que me estaba volviendo loco. Mientras más intensa la música, más intensa se volvía la ansiedad. Fue un periodo de tiempo muy duro: Estaba en la cabina del DJ con miles de personas frente a mi volviéndose loca mientras yo pensaba que estaba perdiendo el suelo.»

Siendo aún más revelador sobre el estado mental de la música electrónica, Sasha también describe una sensación de impotencia, al no saber qué eran esos ataques o a dónde voltear. «No tenía idea de lo que me estaba pasando y no sabía con quién hablarlo. No fue hasta que un amigo me explicó lo que le había pasado a él, porque él se había ausentado del trabajo por tres meses, y yo pensé: ‘Oh por Dios, me está pasando lo mismo’. Fui con un doctor y comenzamos a hablar. Descubrí que era capaz de lidiar con ello y no me ha pasado por mucho tiempo.»

