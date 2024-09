Scuba explica su broma sobre regalar ketamina por votos para la encuesta de RA

A comienzos de esta semana, Scuba (AKA Paul Rose) escabulló en su cueva ‘trolleadora’ y soltó un montón de tweets además de un prometedor post de Instagram, para regalar ketamina como recompensa a sus fans. Si querías un gramo, todo lo que tenías que era asistir a su residencia de #12WeeksofTechno en Londres el próximo año, o votar por él en la encuesta anual de Resident Advisor, que se abrió esta semana.

La generosa oferta de Rose desató una oleada de reacciones en las redes sociales, utilizando más que todola cara de emoji llorando, y fue cubierto por varios medios de comunicación, incluyendo a THUMP. Ahora que el polvo digital se ha asentado, decidimos acercarnos a Rose sobre lo que estaba pasando por su cabeza cuando escribió esos tweets, por qué odia las encuestas de DJs, y si sus líneas de ketamina son realmente tan épicas como se ven en esa loca foto de Instagram.



(Foto via Instagram de Scuba)

THUMP: ¿Por qué el tweet? ¿Era una broma, una especie de comentario, o algo más?

Paul Rose: Realmente, el mensaje que estaba tratando de dar es la forma en que la encuesta de RA provoca un comportamiento ridículo en los DJs. Mi Facebook ayer fue una masa de DJs rogando al público en general y entre ellos mismos por votos. Es realmente indigno, y creo que todo el asunto es bastante flojo. Quería hacer notar algo, y hacer público algo que es bastante ridículo. Mi tweet fue obviamente una broma en relación a eso, y la totalidad de mis seguidores entendieron la broma. Realmente no siento que se haya malinterpretado.

Entonces, ¿por qué eliminaste los tweets?

Todo resultó en un frenesí de los medios de comunicación social, como te puedes imaginar. Hay un límite sobre cuánto las personas pueden soportar ver las cosas en redes. Dicho esto, ha habido una respuesta positiva del 99%. Es bueno que la gente lo tome con buen humor y vean lo que estas cosas son en realidad.

¿Cómo es tu relación con la ketamina?

He hablado anteriormente del tema: lo peor cuando se trata de la salud pública y los jóvenes en la escena es el alcohol. Si más personas se alejaran de la bebida y comenzaran a consumir drogas, eso sería algo preferible para la escena en general. La ketamina es un caso un poco especial, porque no es lo que la mayoría de la gente podría pensar de ella como una droga elcctrónica. Una multitud de gente consumiendo ketamina no es lo que un DJ quisiera tener como público.

¿Por qué no?

Hay una cultura, especialmente en el Reino Unido, de gente que consume la ketamina y enloquece en los clubes. Es un cliché, y es perjudicial para la escena. Cualquier consumidor puede decirte que, si metes demasiado, estás en la pista sin poder moverte, cosa que no quieres que te pase en un club. Sin duda la he probado en el pasado y estoy seguro que la tomaré de nuevo. Pero no creo que sea algo tan saludable si quieres salir a bailar.

¿Cuando tomas ketamina, tus líneas son tan grandes como las de la foto?

Bueno, depende de la hora de la noche. Pero el tamaño de las líneas eran parte de la broma, y no voy a entrar en detalles de mis hábitos de consumo de ketamina. Me gustaría decir que animo a la gente a tener cuidado, independientemente de qué drogas estés tomando.

Hubo un artículo esta semana en Magnetic Mag acerca de cómo la ketamina es perjudicial para las pistas, ya que lleva a la gente fuera de ella, en comparación con el éxtasis, que une a las personas. ¿Supongo que estarías de acuerdo con eso?



En términos generales, sí. Si me preguntas, como DJ, lo que me gustaría que la gente tomara mientras estoy tocando, creo que cualquier DJ te diría que le gusta tocar frente a un público de personas en éxtasis. Pero creo que es fácil demonizar lo que es esencialmente una cosa subjetiva. Algunas personas pueden pasar un buen rato con ketamina mientras están afuera y bailan o lo que sea. La gente solo tiene que tener límites y saber lo que están haciendo.

¿Así que no estás diciendo que la ketamina es un mal necesario para la cultura rave?



Lo que importa es que las personas conozcan sus límites y asuman responsabilidades por sí mismos. Incluyo alcohol en eso también. No estoy sugiriendo que no debería haber bares en los clubes, pero la gente no debería excederse en la forma en que a veces lo hacen. Eso se aplica a todo, no solo el alcohol y la ketamina.

Siento que los británicos son especialmente obsesionados con ketamina; nunca he conocido a un hombre británico en una fiesta que no me haya pedido acompañarlo a consumir ketamina con él en el baño.



Ese era el punto de mi tweet inicial. Ahora es una cultura, y se ha convertido un poco en un cliché. Es un poco lamentable que se haya llegado a este punto. Pero no voy a ser crítico respecto a ello o predicar a la gente acerca de lo que deben o no deben hacer.

Volviendo a la encuesta de RA, ¿crees que las encuestas de DJs en general son malas para la cultura de la música dance?

Absolutamente. El lado más «underground» de la escena que se toma a sí mismo muy en serio, todos miramos con prepotencia la encuesta de DJ Mag y se nos burlamos de ella cuando sale. Luego, cuando sale la encuesta de RA, provoca el tipo de comportamiento que hemos visto de ciertas personas. Creo que hace que todo el mundo se vea tonto, y además es divisiva. Enfrenta a la gente cara a cara, así que pienso que se estaría mejor sin ella.

El público, especialmente los nuevos que entran en la escena, miran estas cosas y se las toman en serio. Una lista que se ha hecho, como resultado de este tipo de campañas no es una muy buena manera de entrar en la música electrónica. Todo esto simplemente no es saludable.

De acuerdo, pero, ¿no podrías argumentar que es útil mirar hacia atrás en el año a través de este tipo de listas?, ¿qué de diferente tiene la encuesta de RA del resto de «Top de álbumes del año» o «Top mixes» o cualquier otra encuesta que salen por esta época?

La diferencia es que la encuesta de DJs tiene un efecto directo sobre los ingresos de la gente, y por eso los DJs se la toman tan en serio y la promocionan a toda con tal de obtener un buen ranking. Los promotores en festivales y clubes la miran, y en cierta medida, afecta lo que usted gana. Es el aspecto monetario lo que realmentees perjudicial. La razón por la que RA sigue haciéndolo es porque impulsa dinero y tráfico a su sitio, y tienen publicidad como resultado. Es un círculo vicioso. No culpo a nadie por solicitar votos, todo el mundo quiere ganar más dinero. Y RA quiere mantenerlo en marcha, así algunos miembros de su equipo preferirían que no, estoy seguro. Yo preferiría que no existiera en absoluto.

¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué otros indicadores podríamos utilizar para juzgar los DJs, sus actuaciones, y cómo se comparan con los demás?



Hay editoriales que relatan lo que ocurre durante el año, reseñas de eventos en RA y otros sitios, reseñas de discos… puedes ver qué es popular por mirar los eventos a los que la gente va. Yo simplemente no creo que una lista jerárquica al final del año realmente sirva para algún propósito en absoluto, aparte de crear divisiones.

