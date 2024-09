Scuba ya tuvo suficiente de tus patrañas autocomplacientes

Scuba es un hombre que sabe lo que piensa. El productor radicado en Berlín, también conocido como Paul Rose no tiene ningún problema en hablar a calzón quitado. Ya sea comentando su propio trabajo, la naturaleza parroquial de la industria de la música dance británica, o la superior calidad del trabajo de Arca en solitario, o su colaboración con Björk, se puede contar con Rose para mostrar sus opiniones sin un rastro de patraña.

Afortunadamente, el cuenta con el registro para respaldar sus opiniones. En años recientes, él ha tenido un constante pero exponencial ascenso con su propio sello, Hotflush Records, el cual ha expuesto a artistas como Locked Groove, Sigha y Mount Kimbie. Desde 2007, Rose ha sido un rostro conocido en Berghain con su residencia, SUB:STANCE. También ha publicado cuatro álbumes propios, el último de ellos, Claustrophobia, será publicado en su sello en marzo.

Claustrophobia se siente como el esfuerzo más personal de Rose a la fecha. Fue logrado en tan solo diez semanas durante un periodo de enfermedad – una velocidad que se ve reflejada en su coherencia. «El desafío de escribir un álbum me parece mucho más interesante que simplemente acumular sencillos», dice. «Algo [acerca de Claustrophobia] simplemente hizo clic y ocurrió rápidamente».

«El título hace referencia a algunas cosas, pero de manera más inmediata, a la experiencia de estar muy enfermo durante la mayor parte del verano», explica. «Pasé los dos meses antes de comenzar a hacer el álbum ya sea en cama en casa o en el hospital, y fue un periodo muy difícil».

Los títulos de tracks reflejan las oscuras sombras de este álbum, con nombres como «Why You Feel So Low » (Por qué te sientes tan bajo), y «All I Think About Is Death» (Sólo pienso en muerte), y «Back on Black». Pero Rose dice que este periodo cerrado le proporcionó una extraña oportunidad para la introspectiva. «Por otro lado, tuve la oportunidad de distanciarme de las giras y pensar seriamente acerca de lo que quería hacer en los próximos años».

En algunos aspectos, Claustrophobia es un territorio nuevo, pero también es una afirmación del crecimiento de los productores a través de su discografía. Cuando se le pidió que se comparara con sus álbumes previos, Rose declara que es «definitivamente un gran paso lejos de de Personality», y «mucho más cerca de Triangulation de lo que la mayoría de la gente piensa». Finalmente, Claustrophobia podría ser su más grande esfuerzo a la fecha. «Ciertamente estoy más contento con él que con cualquiera de los primeros tres justo antes del lanzamiento», puntualiza.

Uno de los mayores retos que impone un disco de música electrónica con una perspectiva introspectiva, es cómo comunicar esas ideas a un dance-floor. «También soy un DJ, así que quiero tocar mi propia música en un club. Con el sombrero de productor puesto, nunca quiero estar limitado, pero es una parte igualmente importante de mi sonido».

La producción sin límites es también un tema recurrente en la perspectiva de Rose en la música dance en su totalidad. Habiendo emergido como un productor de dubstep antes de establecerse con un sonido mucho más techno-céntrico, Rose sigue pensando que la división de la música dance en géneros separados es aún completamente relevante. «La gente tiene que estar informada acerca de lo que está escuchando. Si no se les orienta, muchas veces, se desconectan», dice, admitiendo que este hecho es «un poco triste, pero es en verdad [y] una regla acerca de la cual no tienes mucha opción».

Nos da un ejemplo de esta triste realidad. «Estaba leyendo recientemente acerca de un supuesto género nuevo llamado deep tech que aparentemente es enorme en la actualidad en Reino Unido. Tal vez lo es, pero la música sólo suena como tech-house muy malo. La gente sólo quiere las cosas con un empaque nuevo, para que crean que es cool durante unos meses y luego moverse hacia la cosa con la nueva presentación».

Esta obsesión con las modas es una de las razones por las cuales Rose se desilusionó con la circuito británico. «El Reino Unido es un lugar muy parroquial, musicalmente hablando. Muchos de los productores y DJs en ese lugar no piensan de forma internacional en absoluto, lo cual es estúpido porque la casi todos los mejores clubes y fiestas están fuera de Reino Unido», dice. «Existe una perspectiva de que si tienes una buena fiesta en Londres, entonces lo has logrado. ¿Pero a dónde te lleva eso?»



No es ninguna sorpresa que Rose esté firmemente asentado en Berlín, aunque incluso ese prefijo no está exento de riesgos. «Vivir en Berlín como DJ en la actualidad es un completo cluché», dice. «Pensé que yo ya me había tardado al mudarme ahí en 2007, pero en la actualidad es mucho más que una broma».

¿Por qué quedarse ahí entonces?

«[La música Dance en Berlín] es algo a un plazo mucho más largo, tienes mucho menos de las modas pasajeras que existen en el Reino Unido. Los clubes tienen políticas en sus puertas, lo cual significa que la audiencia es mucho mejor de lo que hay en otros lugares. El punto es que si actúas como un idiota no te dejarán pasar. Eso hace que las fiestas sean buenas», explica.

«No importa si eres una leyenda del house de Chicago o quien sea», continúa, tal vez haciendo referencia al reciente episodio con Felix Da Housecat cuando se le negó la entrada Berghain. «¿Si no actúas de la forma correcta entonces por qué habrías de ser tratado con distinción? , nadie te debe nada».

Con respecto a sus lanzamientos favoritos, Rose felicita al Arca por su álbum debut, Xen, el cual dice, que le gusta «mucho más que su trabajo con Björk, el cual encuentra emocionalmente innecesario».

«La mayoría de las cosas más alternativas de la música dance con las que la gente se emociona, me parecen muy innecesarias, para ser honestos», continúa. «Se supone que la música dance tiene que hacerte bailar y poner las cosas intencionalmente fuera de tiempo o desafinadas es una patraña autocomplaciente, francamente».

Entonces, Rose está en la posición de tener a muchos de los artistas que más le emocionan firmados en su propio sello. «El más nuevo, Auden, está haciendo cosas muy buenas. Locked Groove ha estado haciendo mucha música sorprendente durante los últimos meses, su último lanzamiento con Mind Against es enorme, y hay mucho por venir».

Su política con Hotfush refleja lo que valora en la música dance en su totalidad: la consistencia e inversión en la calidad. «Rara vez firmo un solo track, necesito estar convencido de que alguien se va a desarrollar con algunos lanzamientos y que habrá algo que pueda ser construido con el tiempo. No te puedo dar una lista de los parámetros que conforman ese pensamiento, sólo es algo que presiento».

