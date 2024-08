Se está produciendo una película basada en la música de Prince

Uno de los fenómenos comerciales más relevantes de la industria del entretenimiento en el año por terminar fue la llegada de la biopic de Freddie Mercury ––más bien musical de Queen–– a los cines, la cual terminó por devolverle la corona a la reina como una de las bandas más escuchadas del mundo a pesar de su disolución original hace más de 25 años.

Por ello ––igual y no tiene nada que ver pero me gusta creer en los finales felices––, Universal Pictures ha llegado a un acuerdo para usar de manera oficial los derechos del catálogo de canciones de Prince, de acuerdo a reportes de Variety.

Sin embargo, la película no se trataría de una biopic a lo Bohemian Rhapsody, más bien contaría una historia original a través de la música del príncipe de Minnesota, ejercicio que ha tenido éxito en casos como Mamma Mia! con música de ABBA, y Across The Universe narrada en canciones de The Beatles. Tampoco será un remake de Purple Rain, protagonizada por el propio Prince en 1984, y la cual ya cuenta en parte la biografía del ídolo morado.

Aún no se han dado a conocer más detalles del argumento del largometraje, no obstante, ya existirían negociaciones para contratar a potenciales escritores y productores, en un proceso que podría demorar hasta un par de años más antes de que la película vea luz.

Cabe destacar que Universal está preparando también un largometraje musical navideño que incluirá la obra de George Michael, de la cual adquirió los derechos apenas meses atrás. Estará dirigida por Paul Feig, protagonizada por Emilia Clarke ––ajá, la Khaleesi––, y se estrenará a finales del próximo año.

