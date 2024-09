Se filtraron imágenes de la lista de supermercado de Britney Spears

Cuando escuchas la frase «las fotos filtradas de Britney Spears», la primera cosa que se te viene a la mente probablemente sea la serie de fotografías desafortunadas que dieron vuelta el internet en 2006. Pero las fotos que aparecieron de Britney esta semana no tienen nada que ver con sus partes privadas, ni son de un ataque a los paparazzis con un paraguas, sino algo más original pero igualmente revelador: una lista de compras para el supermercado.

Varias listas de compras escritas a mano fueron supuestamente robadas a la estrella pop y vendidas esta semana en el mercado bizarro que es eBay por el precio bastante accesible de $60 dólares cada una. A pesar de que fueron claramente robadas por un asistente o alguien cercano que trabaja con Britiney, el vendedor dice que fueron obtenidas de «una muy respetada compañía de memorabilia» y que son «100 porciento genuinas.»

Videos by VICE

Suponiendo que eso sea verdad, echémosle una mirada a lo que Brit Brit compra cuando va al supermercado.

Fotos vía eBay

Para empezar, apreciamos que Britney no haya optado por un papel con renglones o una «nota» de iPhone sino por la parte de atrás de un calendario de escritorio de Mary Engelbreit, lleno con todo tipo de preciosuras norteamericanas. Qué apropiado proviniendo de nuestra antigua santa patrona de la chica común norteamericana.

Pero continuando con la lista de comestibles, Britney tiene claramente una relación lo suficientemente fuerte con el cereal Cap’n Crunch como para sentirse los suficientemente cómoda para abreviarlo como «Capns».

Pero también puede ser que digan «Capris», lo que podría significar los cigarrillos largos y finos que fuma tu Tía Marta o el jugo de marca Capri Sun. Juzgando por el hecho de que la lista ya contiene jugo de naranja, Dr Pepper y Sprite, es fácil asumir que la Srta. Spear es una fan de las bebidas azucaradas, y que la diabetes se vaya al infierno. Y con el pan Wonderbread, jamón de deli [¿rebanado?], galletitas y oreos con relleno doble también en la lista, es claro que es una verdadera estadounidense.

Algunos artículos particulares de esta lista que vale la pena notar son los «spegettios» (espaguetis), las «pizzas bebés» y los ‘rollos de canela». Los nombres de comida escritos con horribles faltas de ortografía son divertidos, pero es apreciable el notar que escribió «pizzas bebés». Esto puede significar que son pizzas con las tiene la intención de alimentar a los bebés o de que le gusta la idea de que las pizzas más pequeñas sean versiones más jóvenes de las pizzas grandes.

Continuemos…

Esta lista en particular es bastante poco excepcional por tres razones muy evidentes. Primero, que sigue escribiendo «kanila» en vez de «canela» con mucha confianza. Segundo, que esta vez escribió el nombre completo de «Captan Crunch», en vez de «Capns» lo que aumentó la formalidad. Y tercero , que compra leche común y leche de soya Silk, lo que implica su falta de lealtad a la campaña «Got Milk?» de la Junta de Procesadores de Leche de California, de la que fue protagonista por lo menos dos veces el año pasado. Sin embargo, como omitió la palabra «soya» es posible que no esté al tanto que la marca Silk no es de leche de vaca.

Y finalmente, es seguro decir que la chica realmente adora las sodas, los productos típicos norteamericanos (mira la recurrencia con la escribe huevos y tocino), y especialmente los pretzels, tanto que casi los incluye dos veces a unos pocos artículos de distancia.

Después de todo, esta lista de comestibles muestra claramente a una patriota, una con dos hijos varones y una predilección por la comidas procesadas. Pero eso no quiere decir que haya nada malo con lista de Britney, además del hecho de que le falta ingredientes para hacer sémola de queso, la que una vez su padre orgulloso dijo que era la comida favorita de Brit y la que él solía hacer para ella usando queso Velveeta.

¿Qué más podemos saber de una estrella a la que casi volvemos loca con nuestra curiosidad hasta el punto de causarle un ataque de nervios? Nada demasiado sorprendente, parece. No hay chiles de ojos de pájaro tailandés o morillas o kimchee daikon en esta lista.

Eso sí, a ella realmente le encanta el cereal Cap’n Crunch