¿Se puede llegar lejos como DJ sin ser productor?

Vamos a ponerle punto final a este debate: ¿cuáles son los caminos hacia la consolidación integral de un artista? De la mano de Christian Krayz, instructor del área de producción de DNA Music y ghostproducer de varios artistas relevantes del escenario electrónico nacional, ahondamos en la popular discusión que asegura, según algunos, que no se puede ser buen DJ sin ser productor. Si siempre has estado en el limbo pensando qué camino tomar, esta es la oportunidad perfecta para que, por fin, arranques decididamente tras ese sueño.

Es una pregunta muy subjetiva. ¿Por qué? Si usted empieza como DJ, sin ser productor, le queda un camino más fuerte por recorrer. Se puede decir que el rótulo que se adquiere como productor te brinda cierto estatus dentro del circuito. Cualquier persona con psicomotricidad puede ser DJ, pero si nos vamos al campo laboral, ¿cuánto te van a pagar por juntar canciones? Ahí es cuando entra a jugar el factor diferencial de la producción.

Si eres alguien con el deseo de dedicarse de lleno a producir, tranquilamente se podría decir que tendrías muchas más facilidades para vivir de la música. Solo es tomar el ejemplo de Moska, tal vez el artista más representativo del EDM colombiano, quien vino a tener su primer DJ set con Tiësto, sin haber tocado nunca antes un par de unidades. Lo invitó netamente gracias a sus producciones. No está mal que todo el mundo quiera comenzar por ser DJ, pero no hay satisfacción más grande que las personas vayan a escucharte en vivo, simplemente por las canciones que has hecho.

Si quieres ser el próximo artista colombiano invitado a los grandes festivales del circuito electrónico global, puedes comenzar por aprender en el programa de Productor Musical.

