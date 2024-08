Se viene el G20 en Argentina y te contamos cómo participar en contra

Artículo publicado por VICE Argentina

De a poco comienzan a circular algunos mensajes por whatsapp, cadenas y rumores de protección: “Rumbo a la semana de acción fuera G20 y FMI, trae tu remera, parche o trapo”.

Videos by VICE

Eran las 7 pm en el microcentro porteño y me acerqué a un centro cultural donde tomaban vino y debatían de lo que se viene. En el fondo del salón un grupo de mujeres hacían serigrafía: serigrafía feminista contra el G20. Saqué algunos pañuelos verdes de la mochila y nos pusimos a pintar: “negro sobre verde, así se ve mejor” me dijo una chica mientras esperaba su turno.



Falta muy poco, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se realizará en Buenos Aires la decimotercera reunión de G20, la primera en Sudamédica. Compuesto por la Unión Europea y 19 países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía.



En paralelo, cómo todos los años, existen organizaciones en contra del foro internacional. Uno de ellos es el Foro Feminista. En VICE hablamos con Flora Partenio de la red de feministas del sur global dawn.



VICE: ¿Cómo nace el Foro Feminista Contra el G20?



Flora Partenio: Este foro es el heredero del Foro Feminista Contra el Libre Comercio. El año pasado Argentina fue sede de la Organización Mundial de Comercio, y la apuesta fue construir un foro en el marco de la cumbre de los pueblos contra la OMC. Empezamos a reunirnos desde febrero, cada 15 días o semanalmente armando una agenda propia.

¿En que se basa la agenda?



FP: Discutimos la violencia económica, el endeudamiento. La agenda del G20 tiene políticas claras de exclusión. De todas maneras nosotras no solo queremos hacer una acción de denuncia y crítica, sino también un espacio de reflexión y construcción alternativa. El foro se fue estructurando en encuentros de formación feminista itinerante, muchas se preguntaban: ¿qué implica el nuevo endeudamiento contra el FMI? ¿por qué la agenda del G20 se articula nuevamente con esta nueva vuelta al fondo? ¿por qué Argentina como gobierno está intentando dar estas señales a la economía global siendo el anfitrión del G20? todas estas preguntas sirven para poner en el centro de la escena a los actores de los gobiernos globales, sirven también para crear espacios de discusión colectiva, dar talleres, crear jornadas y que sean de formación feminista.



¿Qué opinan del W20? ¿Qué alternativas presentan y qué criticas se le hacen?



FP: Nosotras armamos la contracumbre que fue el foro del 1 y 2 de octubre en Plaza Congreso, mientras que el W20 se sancionaba en el CCK. Sabemos que el Women 20 es un grupo a fin al G20, elegido por el presidente de la nación, integrado por empresarias de la clase alta. Las propuestas del W20 son elevar recomendaciones como sociedad civil a favor de la equidad de género y empoderamiento de las mujeres. Y nosotras decimos: el W20 es una farsa, y no nos representa.

El W20 toca cuatro ejes que desde el punto de vista temático son importantes, trabajan inclusión digital, financiera, laboral y desarrollo rural de las mujeres, el tema es que la forma de abordarlos no nos incluye para nada. Armaron paneles constituidos por un 55 por ciento de referentes de empresas transnacionales y en el panel de desarrollo rural no estaban las compañeras campesinas, tenía muchas fallas. Mientras discutían dentro del CCK nosotras estábamos en la calle con las compañeras que hacen resistencia en los sectores campesinos desde toda la región. Los feminismos populares están discutiendo una agenda económica, y están visibilizando estos impactos dentro del país; en Argentina venimos desde diciembre con la reforma provisional, que ya se empezó a sentir, con las asignaciones familiares, quita de pensiones por discapacidad y avance en la reforma laboral. ¿Cómo ponemos en evidencia esto? mostrando la producción en economía feminista, discutiendo sobre temas de género y sobre inclusión laboral.



El proceso del foro se mostró itinerante al plantear formaciones en el resto del país, yendo al conourbano, a la Patagonia, al encuentro de Trelew. En todos los espacios se plantearon rondas de reflexión o talleres.



¿Cómo van a participar en la semana de acción contra el G20?



FP: La semana de acción será desde el 25 de noviembre al 1 de diciembre donde se va a armar una contracumbre de los pueblos que va a ser el 28 y 29 de noviembre. El foro feminista va a caminar con diferentes acciones, vamos a armar una escuela de economía feminista donde va a funcionar una cooperativa de trabajo, van a venir compañeras de Paraguay, Ecuador, Brasil, Uruguay, Francia, Africa y Bangladesh -organizadas frente a la explotación de las empresas textiles-. El 28 la contracumbre va a funcionar en la facultad de sociales y el 29 vamos a estar en la calle con carpas, al igual que el foro de octubre, ahí vamos a hacer dos acciones concretas: una con conservatorios, tratando temas de economía digital, endeudamiento y alternativas. Después va a funcionar un tribunal clave para explicar los juicios al poder corporativo y a las empresas extranjeras, y 30 hacemos una movilización.



¿Cómo se están manejando en materia de seguridad?



FP: Salió un informe que desde las agencias de inteligencia están siguiendo todos los contactos y las redes de las organizaciones referentes que integran la confluencia fuera OMC, G20 y FMI. Hay comunicados de repudios, hay espías en las redes y en los sistemas informáticos.

¿Qué tipo de políticas de cuidado tienen?



FP: Muchas. Estimamos que este año van a revocar visas. Es un foro internacional y lo que más nos preocupa es que las compañeras de otros países puedan llegar y participar en Argentina. En la OMC muchas activistas no pudieron entrar.



¿Quienes integran el foro?



FP: El Foro Feminista está integrado por una diversidad de colectivas feministas, LGBT, sindicatos, trabajadoras sociales, movimientos piqueteros, espacios campesinos, programas de estudio de universidades. Trabajamos en tres idiomas con la posibilidad de poder juntarnos, y poder tener diferentes comunicados, cuadernillos. Tratamos de unir toda la información en ingles, portugués y español. Lo más importante para destacar es que todas participan de la misma asamblea, desde diversos espacios políticos, distintos partidos, sindicatos, trabajadoras de la economía popular, trabajadoras de centros campesinos, etc.

Trabajamos por comisiones: comisión de formación, comunicación, artística, las de prensa e internacionalización, también están las traductoras para las compañeras europeas y africanas.



En las comisiones de formación ¿cuáles son los ejes centrales?



FP: Capitalización de economía financiera, conocer los términos con el endeudamiento con el FMI, hablar sobre los mitos del G20, hablar sobre las alternativas desde los feminismos, por ejemplo poner en agenda la economía del cuidado.



¿En que se basa?



FP: El planteo es descentrar a los mercados del papel principal y poner en el centro de la escena la sostenibilidad de la vida. Pensar las propuestas actuales, desde la equidad de género, el ingreso al mercado laboral y cómo desarrollar el poder económico de las mujeres. Por ejemplo, nadie habla de quién va a asumir la mayor carga de trabajo no remunerado, el cuidado de ciertos sectores, cuidado de hijos e hijas, mayores, personas con discapacidad, dentro de un contexto de ajuste, donde no hay normas de los servicios básicos. Toda esa carga de los trabajos termina recayendo en los hogares, entonces planteamos: ¿quién se hace cargo del trabajo de cuidado? ¿por qué el trabajo de cuidado está distribuido de modo desigual? el gobierno habla de las mujeres pero no está discutiendo al cuidado como un derecho en Argentina, vendió una reforma laboral diciendo que extienden la licencia por paternidad 15 días y nosotras salimos a desarmar eso.



Por otra parte estamos trabajando la agenda del G20 en los barrios, sus infraestructuras, sus necesidades, para no verlo lejos sino en la vida cotidiana.

Mientras suenan bandas de fondo Flora sigue comunicando una agenda que se viene. Debates y jornadas intensivas sobre cómo generar un futuro de trabajo, el lenguaje de género, el empoderamiento económico de las mujeres y cómo plantear alternativas sustentables desde los feminismos.