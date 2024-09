‘Sean Penn, ¿Quién?’ — Los mensajes filtrados entre ‘El Chapo’ y Kate del Castillo

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Un flirteo por mensaje de texto entre Joaquín «El Chapo» Guzmán y la actriz mexicana Kate del Castillo demuestra que el entonces prófugo capo de la droga estaba descuidando su seguridad, así como que parecía no saber quien era Sean Penn.

Los mensajes son anteriores a la dramática recaptura del viernes pasado del Chapo después de que pasara seis meses huyendo. Corresponden a un período de semanas que empieza justo unos días antes de su reunión de octubre con Sean Penn, gestionada por Castillo y que se dio a conocer en un polémico artículo publicado en la revista Rolling Stone.

Videos by VICE

Un funcionario mexicano confirmó la autenticidad de los mensajes que originalmente fueron filtrados por el diario mexicano Milenio.

Los mensajes sugieren que el narcotraficante más famoso estaba menos interesado en hablar con el actor ganador de un Oscar — a quien no parece siquiera conocer — que en la oportunidad de ver a Del Castillo en persona.

«Tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo», escribió el capo narco en un mensaje de septiembre, bajo el alias de Papa.

Guzmán insta a la actriz a visitarlo en su escondite en las montañas de Sinaloa, a menos de tres meses de haber escapado de una prisión de máxima seguridad en México, por segunda vez en su carrera criminal.

«Ten fe en que estarás a gusto», se lee en el mensaje. «Te cuidaré más que a mis ojos».

La actriz, que junto a Penn quedó envuelta de forma surrealista en la captura de «El Chapo», afirmó sentirse «protegida por primera vez».

«Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado», escribe ella en el hilo de la conversación que se desarrolló el 25 de septiembre. «¡Gracias! ¡Y tengo libre el siguiente fin de semana!»

El viernes siguiente, 2 de octubre, ella y Penn viajaban a una casa de máxima seguridad en Sinaloa para reunirse con Guzmán — aventura floridamente descrita en el relato de 11.000 palabras que el actor publicó en la revista Rolling Stone. El artículo fue publicado el pasado sábado, un día después que «El Chapo» fuera recapturado en la ciudad costera de Los Mochis.

En imágenes: la captura de ‘El Chapo’. Ver aquí.

El abogado de Guzmán, Andrés Granados, facilita el primer intercambio de mensajes. Cuando Del Castillo se aparta de la conversación, el abogado y su jefe discuten cómo conseguir un teléfono celular especial para sus comunicaciones con el capo de la droga.

En esos mensajes, Chapo y su abogado discuten ampliamente qué teléfono comprar – «El que a la vista es más bonito» por el mejor precio.

Se inclinan por un Blackberry. Pero el capo — que específicamente pidió un teléfono con «color de mujer» — se muestra decepcionado cuando su abogado le informa que ese modelo no se fabrican en color rosa. La misma conversación muestra que Guzmán parece no tener muy claro quién es Sean Penn, después de que Del Castillo le diga que el actor tiene un «mensaje muy importante que él quiere darle en persona.»

El abogado informa al capo que se trata del «actor más reconocido en EEUU», y destaca que «se le cae la baba por venir».

Guzmán pregunta varias veces, «¿cómo se llama ese actor?». Y su abogado enumera una lista de títulos de películas y los años en que se estrenaron, pero «El Chapo» no parece identificar ninguna de las referencias.

«Que traiga al actor, y si ella ve que se necesita traer a más personas, que las traiga, como guste ella», ordena «El Chapo».

Penn escribió que en la reunión inicial, él y Del Castillo hicieron planes para reunirse con Guzmán de nuevo ocho días después para una entrevista más extensa. Pero el plan se tornó inviable a causa de las redadas que la marina puso en marcha para dar con Guzmán en la región de Sinaloa después de la reunión clandestina.

Guzmán escapó por los pelos del lugar de alta montaña sonde se encontraba el pasado 6 de octubre, cuando el gobierno dijo que los helicópteros de la marina lo tenían en la mira, pero que no dispararon porque estaba con una mujer y un niño. La operación también causó que centenares de residentes de la zona huyeran de sus hogares, alegando que sus viviendas fueron objeto de disparos.

Cómo se convirtió Kate del Castillo en la celebridad rebelde que reunió a Sean Penn y al ‘Chapo’. Leer más aquí.

La comunicación entre Del Castillo y Guzmán publicada en Milenio se reanuda el 10 de octubre, tras una interrupción de 11 días.

«Buenos días amiga, disculpa, estaba dormido», comienza el capo ese día.

Después de semanas de mensajes, el tono del Chapo con Del Castillo se vuelve notablemente menos reservado. Él la llama «la más buena de este mundo y la más hermosa» en un mensaje al final de octubre. «Te cuento que mi mamá quiere conocerte», dice en otro. «Le comenté de ti».

Los mensajes de texto son compatibles con otra filtración de los movimientos de Del Castillo publicados en El Universal el lunes. El documento incluye fotografías que muestran una presunta reunión entre Del Castillo y los abogados de Chapo y luego como ella recibe un móvil de parte de ellos el 26 de septiembre. También se la ve con Penn diciendo que llegarían al aeropuerto de Guadalajara el 2 de octubre, a fin de reunirse con «El Chapo» esa noche .

El gobierno mexicano ha dicho que las comunicaciones entre Del Castillo, Guzmán y sus abogados ayudaron a las fuerzas de seguridad a localizarlo tras meses de persecución que concluyó con Guzmán encarcelado otra vez en el mismo penal del Altiplano.

El último texto filtrado a de Del Castillo es del 9 de noviembre.

«El acompañante [Sean Penn] ya escribió el artículo y tiene asegurada la portada que hablamos» dice el mensaje. «Sólo tienes que aprobarlo tú antes de que se publique».

Del Castillo lanzó su primera reacción ante el revuelo desatado por la entrevista de Penn y las filtraciones posteriores de sus comunicaciones con el capo de la droga la noche del miércoles.

«Gracias por su apoyo», escribió ella en español e inglés. «Como era de esperarse muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión».

Sigue a Andrea Noel en Twitter @MetabolizedJunk

Sigue a VICE News En Español en Twitter @VICENewsEs