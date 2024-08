Sech es la cara que el reggaetón necesita

El presente del reggaetón es el momento más saludable de su historia. Ozuna acaba de recibir cuatro premios del Record Guinness; entre ellos, el reconocimiento al artista con más videos en llegar a los mil millones de views (siete). J Balvin, Bad Bunny y Ozuna tocaron en los MTV Video Music Awards (VMAS), premios que han servido de parámetro para saber qué consume la gente, dejando claro que están en la cima más alta del pop mundial. Esos son nombres que ya todos conocemos y no necesitan presentación: su obra es escuchada por millones de personas diariamente y cada sencillo o disco que sacan es noticia mundial.

Afortunadamente se está formando una gran camada de relevo con nuevas caras de la música urbana, como Jhay Cortez, Lenny Tavárez, Rauw Alejandro y Cazzu, entre los más destacados, quienes siguen aportando al género para hacerlo mucho más amplio y diverso en sus texturas y formas. Una de las caras más importantes de ese relevo es la de Carlos Isaías Morales Williams, mejor conocido como Sech, nacido en Río Abajo, Panamá.

Sech es el artista número 108 entre los más escuchados en Spotify a nivel mundial, con 19.505.316 streams mensuales al día de hoy. “Otro trago” es el hit más grande en la carrera del panameño hasta ahora: es la número dos en Billboard Hot Latin Songs, la canción más escuchada del verano para Spotify México y la número siete más escuchada del verano para Spotify mundial.

“Cumplir sueños y metas en esto de la música depende de muchas cosas y de otras personas. Empecé a los 15 años y todo lo que me está pasando hoy es mágico, pero viendo mi historia y lo que he logrado hasta ahora, siento que mucha gente puede inspirarse en ella y soñar con salir adelante”, me cuenta Sech por teléfono en medio de sus ensayos.

Sech tiene dos discos a su nombre: The Sensation (2018) y Sueños (2019). Este último es uno de los mejores estrenados en este año: tiene un discurso coherente y un sonido más bien oscuro que logra que su propuesta aporte a lugares a los que no muchos exponentes del género han llegado. Me gusta describir la textura de la propuesta de Sech como oscura y melancólica, este es un diferenciador que lo eleva sobre la mayoría del reggaetón que suena en el mundo. Su voz y melodías recuerdan las baladas latinoamericanas melancólicas de los noventa. No hay actualmente en la escena mainstream del pop latino una propuesta parecida a la de él. La última persona en haber dominado esta textura oscura musical fue Bad Bunny. Sech está al tanto de esto: “La idea con Sensations era hacer un balance entre discoteca y esa oscuridad. Algo que pudiese asociarse a ritmos que suenan en las discos y creo que realmente lo logramos”, aporta Sech.



Sech comenzó a sonar bastante fuerte este 2019 con el remix de “¡Qué más pues!” con Justin Quiles, Dalex, Farruko, J Quiles, Lenny Tavárez, Maluma y Nicky Jam. Hasta la fecha, el video tiene casi 153.000.000 de views en Youtube. Cada día que pasa acumula récords y sus canciones amasan éxitos y premios: fue nominado recientemente en los Latin American Music Awards en la categoría de Nuevo Artista del Año, un logro importante para alguien que hace dos años era desconocido para la mayoría del público. Parte de esto se debe al gran éxito de “Otro trago”, su canción insignia. Una composición que puede llamarse “rara” porque su estructura no es convencional y logró torcer los cánones a los que el reggaetón mainstream nos tiene acostumbrados hasta ahora. “Sí, ‘Otro trago’ tiene una estructura que no es común. La empecé a componer en el piano; quería hacer una canción que sonara en las discotecas, pero al comienzo la sentí demasiado romántica. Ya luego en el coro fuimos variando cosas, me puse de inventor a quebrar la forma y estructura de la canción, dije ‘dale, no perdemos nada’ y pues salió bastante bien [risas]. Yo sentí que la canción tenía algo y que podía funcionar”, comenta Sech.



Una costumbre actual en el pop latino es hacer remixes de las canciones que son exitosas. La idea es sacarle más jugo al éxito de la versión original. Los remixes de “Soltera” o “No me conoce” son grandes ejemplos de cómo hacer un remix. Sech estrenó “Otro trago (remix)” ft. Anuel, Ozuna, Darell y Nicky Jam con bastante éxito, pero cree que no todas las canciones tienen que remixearse. “No todas las canciones necesitan un remix. Yo siento que en verdad hay canciones que llegan a cierto nivel, y por varios motivos necesitan un remix que haga que lleguen a los lugares que aún faltan. Si se le puede sacar más provecho, hay que hacerlo. Siento que todo tiene que ver más con la estrategia que tengas detrás de cada sencillo. Por ejemplo, con ‘Otro trago’ yo siento que aún tiene más por dar”, concluye el panameño.

Sech es una de las caras protagonistas del relevo generacional en el reggaetón: sea por números (sus números son los mejores entre la nueva generación) o por las características de su propuesta. Él se siente cómodo con este título: “Tiene que haber una generación nueva. Si no, la música y el movimiento no tendrían avance, ¿entiendes? Sin este cambio todo sería mucho más aburrido. Yo creo que sí se está viviendo un relevo generacional y sí siento que soy parte de ello”, cierra Sech.

Todo artista de reggaetón ha vivido discriminación por su música. El género ha luchado contra el clasismo y racismo en contra de él, saliendo bastante victorioso y convirtiéndose en el más exitoso de los últimos veinte años. Sech opina que su “retrato social bajo” le ha cerrado algunas puertas en la industria. “Hay una parte de la sociedad que todavía no acepta al reggaetón. Yo tengo un retrato social bajo y me han visto como si fuera un maleante de la calle, ¿sabes? Pero nada de esto me ha detenido, soy la prueba de que se puede salir adelante y quiero inspirar a muchos jóvenes que tienen talento y que con él tal vez puedan mejorar su situación de vida”, opina. Además, quiere llevar su nombre a lo más alto que se pueda. Quiere demostrar que si él pudo cambiar su vida, cualquiera que lo escuche puede: “Poner mi música en sus máximas capacidades es lo que quiero. Ya te lo dije antes, quiero que mi nombre inspire a muchísimas personas. Si la vida me cambió a mí, a cualquiera puede cambiar”, cierra el panameño.



Sech tiene los números y la propuesta musical para tratar de quebrar el dominio que tienen J Balvin, Ozuna, Bad Bunny, Anuel AA, Karol G y más. También por su arquetipo físico es una apuesta necesaria en un género que históricamente ha puesto su atención en el físico de sus mayores exponentes. Que Sech se vea como se ve y transmita sensaciones tan reales hace muy bien al género. El reggaetón también peca al mostrarnos cuerpos y caras que pueden ser irreales. No todos nos vemos como J Balvin en el espejo (todo bien con José), así que casos como el de Sech dan un respiro que la salud mental agradece.

El reggaetón actual necesita más a Sech de lo que Sech necesita al reggaetón. Y que él sea una de las caras líderes del relevo generacional del género es un signo bastante positivo.

