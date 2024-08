Sech estrena “1 of 1”, mostrando el mejor momento de su carrera

Carlos Isaías Morales AKA Sech, viene de tener un 2019 enormemente productivo; donde plantó su nombre dentro de la conversación de los artistas más representativos y exitosos para la música latina. El éxito de su gira Sueños Tour, tres nominaciones al Grammy Latino y la gran aceptación de su disco Sueños, lo convirtió en el nombre más destacado de la tan aclamada “nueva generación” del reggaetón y trap que explotó comercialmente en los últimos años. Sueños fue uno de los discos más hablados del 2019 y su propuesta artística; una que come del reggaetón, reggae, dembow y la une con características propias del R&B, lo ha separado del resto y ha hecho que el contenido que entrega el panameño sea algo memorable.

Hoy, el autor de “Otro trago”, está estrenando su segundo disco 1 of 1. 21 canciones que muestran a Sech en el momento más prolífico y sensible de su carrera. “Este ha sido el álbum más personal que he hecho; digo cosas que antes o jamás en mi carrera había hecho”; dijo a VICE el panameño en un listening party de 1 of 1.

Este disco muestra a un artista seguro de su propuesta; que se sabe en un momento dulce y altamente productivo. “Confía” ft Daddy Yankee, “Relación”, “Trofeo”, “Fabuloso” ft Justin Quiles, o la absurdamente pegajosa y con muchísimas probabilidades de ser la canción del verano, “Se va viral” ft Nando Boom, representan puntos bien altos del disco. Hacer un álbum con 21 canciones y que no moleste, que cada canción o intención se sienta propia y necesaria en el discurso es uno de los méritos del panameño. Ninguna de las 21 canciones del disco es una “de paso”. Tiene muchísimos sencillos potenciales y, claramente, elevó el nivel que ya había mostrado en producciones anteriores.



1 of 1 tiene colaboraciones con Myke Towers, Lenny Tavarez, Justin Quiles, Ozuna y Farruko, Gigolo Y la Exce, Daddy Yankee, Arcángel y Zion y Lennox.

