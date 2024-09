Seguimos acabando con la vida animal a un ritmo sin precedentes

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Los científicos han advertido que nuestro planeta está atravesando la sexta extinción masiva, lo que representa un «fuerte golpe a la base de la civilización humana».

De acuerdo con un reporte publicado por la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences, casi la mitad de los animales terrestres estudiados han sufrido una «reducción severa de su población» desde principios del siglo XX, y todo gracias nuestro consumo excesivo y crecimiento poblacional.

Y aunque ha habido un gran debate recientemente sobre la extinción masiva, la publicación de este reporte desvanece las dudas de los lectores. Gerardo Ceballos, quien dirigió el estudio y es profesor de ecología en la Universidad Nacional Autónoma de México dijo: «La situación se ha vuelto tan grave que no sería ético no usar palabras fuertes».

¿Qué está sucediendo?

Miles de millones de mamíferos, aves, reptiles y anfibios se han perdido, y los números siguen creciendo. El reporte revela que el problema va más allá de unas pocas especies, y que en realidad muchas otras se están viendo afectadas.

Aquí hay algunas estadísticas del reporte:

Cerca de la mitad de las especies de los mamíferos estudiados perdieron más de un 80 por ciento de su distribución entre 1900 y 2015.

Un 50 por ciento de la vida salvaje en la Tierra ha desaparecido en las últimas décadas.

Actualmente sólo quedan 400.000 elefantes africanos, menos los más de un millón de ejemplares que existían a principios del siglo XX.

Las especies se están extinguiendo a un ritmo casi 100 veces mayor al que es considerado normal.

Casi un tercio de las 27.600 especies estudiadas de mamíferos, aves, anfibios y reptiles que viven tierra han reducido su número en cuanto a ejemplares en extensión territorial.

«El resultado de aniquilación biológica obviamente tendrá serias consecuencias ecológicas, económicas y sociales», concluye el reporte. «La humanidad pagará un alto precio eventualmente por haber diezmado el único conjunto de vida que conocemos en el universo».

¿Por qué está sucediendo?

El estudio da una serie de razones para la drástica caída de vida salvaje en la Tierra, y todas ellas son causadas por el hombre.

Entre ellas se encuentra el cambio climático derivado principalmente por el consumo de combustibles fósiles, el derrame de químicos tóxicos en el medio ambiente, la utilización de bosques para la agricultura. Además, la caza furtiva sigue poniendo en riesgo a especies como los elefantes, rinocerontes y jirafas, especialmente por su alta demanda el mercado.

Esta extinción masiva está siendo causada por dos cosas, asegura el reporte: «La sobrepoblación humana y la enorme cantidad de consumo, especialmente los sectores más adinerados».

¿Qué nos depara el futuro?

«Todo apunta a que el daño a la biodiversidad seguirá aumentando en las siguiente dos décadas, lo que podría terminar en un futuro deteriorado para la vida, incluyendo la vida humana», afirma el reporte. Sin embargo, los científicos ofrecen una pequeña esperanza.

«Estos resultados muestran que ya es tiempo de actuar. La oportunidad es pequeña, pero aún podemos hacer algo para salvar a las especies y su población», dijo Ceballos.

Con este tipo de cifras, el informe da a los científicos un verdadero sentido del problema. Pero de acuerdo con Stuart Pimm, presidente de conservación en la Universidad de Duke en Carolina del Norte, los resultados no tienen los detalles que los conservacionistas necesitan, lo que significa que es difícil saber cómo empezar a solucionar el problema.

