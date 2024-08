Según el ex-manager de Nirvana, Kurt Cobain le tenía envidia a Dave Grohl

Mañana se cumplirán 25 años exactos del trágico fallecimiento de Kurt Cobain y de las últimas letras que escribió, esas que citan “My My, Hey Hey” de Neil Young diciendo “prefiero quemarme que irme desvaneciendo”, que ha crecido como parte de un mito que se ha ido alimentando de teorías conspiratorias, documentales que intentan descifrarlo, declaraciones huecas, y toda esa clase de mierda que Cobain parecía odiar.

Y aún a un día del aniversario 25 de su fallecimiento, la cosa parece no parar. Uno de sus amigos más cercanos y ex-manager de Nirvana entre 1990 y 1994, Danny Goldberg, lanzó a inicios de esta semana Serving The Servant, su libro de memorias alrededor de Cobain que cuenta con participación de Courtney Love, Krist Novoselic, y más familiares y amigos del músico de Seattle.

En entrevista con The Washington Post sobre el libro, Goldberg dio a conocer más detalles de la relación artística entre Kurt y Dave Grohl, entre quienes según palabras del propio líder de Foo Fighters, hubo una especie de disputa discreta en la recta final de Nirvana. El ex-manager de la banda, habló esencialmente de la voz de Grohl y la opinión que Cobain tenía al respecto, haciendo énfasis en un toque de envidia que existía por parte del líder del proyecto.

“Kurt vino y me dijo ‘creo que no te has dado cuenta de lo gran cantante que Dave es, pero yo lo escucho cantar armonías cada noche’. Fue como que realmente creía lo que decía, sabía que era así porque tenía un lado muy fraternal y un lado dulce, pero también tenía un toque de envidia. Quiero decir que era competitivo”.

Y sí, Cobain no estaba mal, la voz de Grohl no está tan mal. También me hubiera dado envidia. “Después del primer disco de los Foo Fighters pensamos ‘ok, vamos a hacer otro’”, terminó Goldberg, quien también ha trabajado con la banda del ex-baterista de Nirvana.

