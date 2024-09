Según este profesor vegano, los verdaderos vegetarianos no existen

Andrew Smith es un profesor asistente de inglés y filosofía de la Drexel University y es vegano. Lo cual es sorprendente cuando te enteras de que escribió un libro llamado A Critique of the Moral Defense of Vegetarianism. En otras palabras, es un vegano que piensa que el vegetarianismo o veganismo no pueden defenderse moralmente.

En un ensayo, recién publicado en The Conversation, Smith sostiene que incluso si evitas comer productos de origen animal, eres lo que come tu comida. Para Smith: las plantas obtienen sus nutrientes de la tierra, compuesta en parte por los restos putrefactos de los animales. Y quiere que los veganos y vegetarianos del mundo entiendan que están comiendo restos de animales en y a través de las plantas con las cuales se alimenta.

Y sí, Smith dice que ha sido vegetariano 20 años y «casi» vegano durante seis. Así que, si bien no se opone a estas prácticas, no quiere que nadie por ahí se engañe a sí mismo creyendo que su forma de alimentación está justificada por aspectos morales. Básicamente, él dice, todos estamos comiendo carne nos demos cuenta o no.

Simplemente debemos conocer más cómo se siente Smith respecto a sus propias decisiones alimenticias y a aquellas de las comunidades veganas y vegetarianas en general, así que hablamos con él.

MUNCHIES: Criticas la moral del vegetarianismo y sostienes que la gente que decide no comer carne por razones morales —por ejemplo, porque se oponen a comer seres sensibles— simplemente se está engañando a sí misma. ¿Puedes explicar por qué?

Andrew Smith: No estoy diciendo que los vegetarianos se engañen a sí mismos, per se. Digo que tienen una visión limitada de las decisiones alimenticias que toman basados en esas razones. Sí, los animales son sensibles, pero el problema de dejar de comer debido a eso, es que las plantas son sensibles también. Esto sólo está disponible en la literatura científica de la biología de las plantas en los últimos 10 o 15 años, más o menos. No culpo a los vegetarianos por no saberlo, es simplemente cuestión de ampliar los conocimientos sobre los seres de los cuales nos alimentamos.

¿Es imposible ser vegetariano? ¿Cómo es eso? Seguramente no todos los vegetales usan restos animales o desperdicios como nutrientes.

Determinar cuáles plantas no lo hacen sería muy muy complicado. Ahora, dentro de ambientes controlados sería posible alimentar a las plantas con materia vegetal. Eso es posible, pero hablando prácticamente, si comemos frutas y verduras cultivadas en el suelo, no hay capacidad para hacer esta distinción. Ese es justo el punto al que me refiero y que me interesa. No estoy tratando de señalar a quién esté tomando sus decisiones alimenticias de manera equivocada. Quiero extender la visión de las personas respecto a nuestra relación con la comida y la tierra misma. Nuestras prácticas alimenticias son parte de un sistema biológico y ecológico mucho más grande.

¿No hay diferencia entre las plantas que absorben nutrientes de los animales muertos por causas naturales y los nutrientes adquiridos gracias a la matanza masiva de ganado en la red industrial de comida?

La red industrial animal es una abominación moral y ecológica. Simplemente no debería existir. Lo que trato de señalar es que para que todos podamos vivir, la muerte tiene que ocurrir y le tiene que ocurrir a seres sensibles. Debemos aceptarlo, eso no implica que estemos de acuerdo con el status quo o con cómo se trata a los animales. En su lugar, debemos respetar, preocuparnos y cuidar a cualquier ser que pueda formar parte de nuestra dieta.

¿Existe una razón en particular por la cual hay una enorme desconexión entre la vida vegetal y la sensibilidad?

Hay razones históricas, culturales y filosóficas que vienen desde filósofos, como Platón y Aristóteles (particularmente la manera en la que clasificaron a los animales, las plantas, los humanos y los dioses). Hoy en día, esas ideas persisten. Miramos el pasto de nuestro jardín y los árboles afuera de nuestras ventanas y vemos seres, sin duda vivos, pero pasivos y en gran medida inertes. Ese no es el caso. Son seres conscientes y muy activos en su ambiente. En algunos aspectos, están mucho más conscientes de su entorno que los animales.

Declaraste que el vegetarianismo y el veganismo no siempre son amigables con el medio ambiente. ¿Puedes explicar por qué?

Los veganos y vegetarianos tienden a ver sus dietas como más amigables con el medio ambiente porque es un horror ecológico como son criados y asesinados los animales. Dicho esto, hay mejores y peores maneras de ser vegetariano o vegano. El café, por ejemplo, tiene tanta demanda hoy en día que los bosques tropicales están siendo deforestados para cultivar las plantaciones. El chocolate es muy destructivo. Las nueces de la India se cultivan en Indonesia a expensas de las selvas. Las almendras requieren cantidades astronómicas de agua para crecer. Lo que intento sugerir es que pongamos atención a la tierra y a los seres que conforman nuestra comida, y consideremos sus necesidades e intereses como un barómetro para determinar cómo comer. Si el café y el chocolate son perjudiciales, debemos poner atención en eso y cambiar nuestros hábitos y demandas de consumo.

En tu ensayo señalas que los humanos también son parte de la cadena alimenticia, porque morimos y nos descomponemos en la tierra igual que los animales. En este sentido, ¿te atreverías a decir que todos somos caníbales?

No estoy tratando de establecer una nueva etiqueta. Estoy tratando de deshacerme de aquellas que oscurecen nuestra relación con el mundo que nos rodea. ¿Podemos considerarnos caníbales porque podemos comer átomos de humanos? Adelante. ¡Si quieres hacerlo, bien! ¿Eso quiere decir que estoy aprobando moralmente el asesinato de vecinos y comerlos? No. Realmente preferiría que se eliminaran las etiquetas arbitrarias y en vez de eso pensemos acerca de nuestra relación, no solo con nuestros vecinos humanos, sino con nuestros vecinos no humanos, es decir las comunidades biológicas en las que vivimos.

Entonces, si no hay bases morales para ser vegetariano o vegano, ¿por qué sigues siendo vegano?

Esto, en ciertos aspectos, es la pregunta más razonable que siempre me hacen. Hay dos razones. Mencionaste: ‘en un mundo ideal, ¿cómo se vería este conjunto de prácticas alimenticias?’ Estamos muy lejos de ese ideal. Así que comer de la manera que describo, debido a que vivo en un entorno urbano, es increíblemente difícil. De hecho, no estoy seguro de poder hacerlo. Mi segunda mejor alternativa es el vegetarianismo. He sido vegetariano durante tanto tiempo, que todavía tengo, si bien no razones morales para evitar comer animales, si tengo razones emocionales y sentimentales. Es difícil para mí sentirme cómodo comiendo productos animales. Eso no llega a ser una justificación moral, pero ciertamente impacta en mi toma de decisiones.

Gracias por hablar con nosotros, Andrew.