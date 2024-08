Según Tinder, ligar ya es más fácil que rockear en los festivales

Esta semana, la aplicación líder en el sector de conectar gente nueva, difundió un comunicado con los resultados de un estudio que hicieron sobre el incremento de su uso en festivales de México.

De acuerdo con la información, el año pasado se registró un incremento del 33% en el uso de Tinder durante la bacanal metalera Knotfest, y un aumento del 86% en el Corona Capital, ambos realizados en la Ciudad de México. También observó un crecimiento del 42% en Trópico, festival indie de Acapulco, Guerrero.

Videos by VICE

Así es: el año pasado, mientras muchos estaban brincando en alguno de estos festivales –o buscando gente nueva mediante la app–, la compañía midió y analizó el comportamiento de sus usuarios, con lo que llegó a estas conclusiones.

Y no es de extrañarse, si tomamos en cuenta que los conciertos se han convertido en eventos a los que muchos acuden más para socializar que para escuchar música. Más allá de si está bien o mal.

La compañía prevé que en las ediciones de 2017 que están por venir de estos mismos eventos, tanto metaleros como indies y melómanos en general, seguirán tratando de conocer gente a través de la aplicación, mientras bailan o no al ritmo de sus artistas favoritos.

Sin embargo, aunque suena muy bien lo de conocer a tu alma gemela o amante de ocasión mientras agitas la cabeza al ritmo de Korn o al compás de los ritmos afrolatinos de Seu Jorge, no es tan fácil como abrir la app de las pizzas y pedir una hawaiana grande, debido a las siguientes consideraciones:

Hacer «match» no es garantía de nada

José Antonio Rueda, quien es gestor cultural y tiene 35 años, me cuenta que una vez empezó a hablar con una chica antes de ir al Off Festival, de Katowice, en Polonia: «Por la canción que ella tenía en Tinder (The Birkins o algo así, de un grupo de riot grrrls), parecía que teníamos los mismos gustos musicales, así que le comenté lo del festival y resultó que ella también iba, porque al igual que yo era muy fan de PJ Harvey… Estaba habiendo feeling. De hecho, cuando le dije que solo iba por PJ me dijo algo así como: «¡Me estás gustando cada vez más… PJ Harvey es mi diosa!»

«Así que hablamos claramente de vernos ahí, pero cuando quedé con ella, pese a los «match» musicales, la chica parecía un poco borde, como antisocial. Desde el principio era muy seria; más que seria, parecía enfadada… Decía que iba sola al festival porque no le gustaba la gente; se quejaba por todo: por los niños que había en el festival, porque tal o cual grupo de post-rock era una mierda, etc. Luego, en la zona de comidas, en un momento que se tornó hasta incómodo (ya no había más tema de conversación) ella miró el programa y aprovechó una charla de literatura que había en el festival para «huir»… Me dijo que como era en polaco yo no me iba a enterar, a lo que dije que por supuesto, que fuera sola. Y ahí se acabó. No tuvimos contacto nunca más.

En los conciertos masivos es común que la señal de internet falle o se caiga

Es tradición en festivales como el Corona Capital, que la señal, tanto de telefonía móvil, como de internet sea fatal. Y aunque esta situación ha mejorado un poco con el paso de los años, hasta la fecha le sigue sucediendo a muchos. Más allá de que sea algo normal o de carácter técnico, sucede.

Óscar Aguilar (publicista, 33 años) me dice que durante el Vive Latino 2017 él abrió la aplicación, pero que como la señal era pésima y no cargaba nada, desistió. Y aunque comenta que dejó de utilizar Tinder, no descarta que si en el futuro lo vuelve a usar, le de otra oportunidad durante algún concierto, pues considera que en esos casos «es probable que salgan chic@s con gustos afines a los usuarios».

Aunque, si hay suerte…

Obviamente no a todos les va tan mal. Karina Grajeda (31 años), quien se dedica a las relaciones públicas, me dice que por medio de Tinder conoció a uno de los diseñadores de los visuales del show de Roger Waters del año pasado en el Zócalo de la Ciudad de México.

«Me dijo que no quería sexo y platicamos un ratote de música, de diseño, de arte y de mil cosas… (pero) al final de la plática me pidió sexo virtual y/o que lo viera en su hotel».

Luego de pensarlo un poco, Karina agrega a manera de conclusión: «En todas estas apps (las que sirven para conocer gente), por mucho que te digan lo contrario, al final todo mundo busca lo mismo: sexo».

Si no vas a rockear, al menos puedes ligar

Visto así, no está tan mal intentarlo, aunque sea en esos tiempos muertos o en los que tocan las infaltables bandas de relleno de esos kilométricos carteles que suelen recetarnos.

En el peor de los casos, si no tienes éxito con tu «match» al menos te quedará una anécdota para contarle a tus amigos.

Por su parte, la compañía, que ya tiene seis años de vida y que actualmente está posicionada como la empresa líder en su ramo, ya está lista para volver a medir el comportamiento de sus usuarios durante estos y otros festivales por venir.

Sigue a Noisey en Facebook.