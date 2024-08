Segunda edición del Off Limits, el primer festival de hardcore y punk en México

El año pasado Off Limits (festival de hardcore y punk) sorprendió a todos por los grupos que llegaron a la Ciudad de México en un solo día. Hoy ya podríamos decir que en el país contamos con una fiesta musical que nos recuerda los viejos DVDs del Hellfest y los soñados line-ups del This is Hardcore, entre otros shows masivos que al transcurrir el tiempo comenzaron a crecer, sin alejarse del DIY, esa ética de autonomía que plantó y conocimos gracias a Minor Threat.

Para la segunda edición de éste festival llegará otra serie de bandas que se les considera como leyendas (Suicidal Tendencies, Integrity, Judge). Clásicos y con los que muchos crecimos viviendo la adolescencia (Gula, Good Riddance, Walls of Jericho, Death by Stereo, Sworn Enemy, Down to Nothing). Viejos y solidos proyectos mexicanos (Senda de Honor, Propia Actitud, Hellmaistroz). Y también otras propuestas –un tanto más under– que engloban lo que representa Off Limits (Young and in The Way, Slander, Providence y Veritas).

Aunque obviamente hubo dudas si se podría llevar a cabo, los organizadores han reiterado que todo sigue en pie para la fiesta del sábado, incluso compartiendo el dictamen de las autoridades de Protección Civil en su Facebook. La cita para asistir a la segunda edición es este sábado 30 de septiembre, en el Salón Sociales Romo, ubicado en la calle Dr. Alt 6 de la colonia Santa María la Ribera, en la Delegación Cuauhtémoc de la CDMX.

Contactamos a Omar Parada, uno de los organizadores, para saber cómo se originó Off Limits, quiénes participan en el desarrollo del festival y cómo se da el contacto con las agrupaciones que parecía imposible que vinieran al país, entre otras cosas que engloban todo esto que ya es una realidad.

NOISEY: Sé que entre los organizadores del festival hay diversos músicos de la escena hardcorera de la Ciudad de México. ¿Quiénes integran el equipo de trabajo de Off Limits?

Omar: Pues en ese aspecto hay un equipo base, por decirlo así, que se encarga de la planeación total y operación de Off Limits. Pero en el equipo que trabaja el día del festival podemos encontrar a gente de bandas como AXPI, Crimen, Muerte, Decomoposed Society, Malcría, Cadenaxo, Doble D, Rattenkop, Secreto Público, ADF, si no se me va alguna más…

Supongo que entre tú y tus amigos con quienes haces el festival a alguien se le vino a la cabeza hacer éste evento DIY, pero llevándolo a un nivel más chingón, nunca antes visto en México. ¿Cómo se originó Off Limits?

Imagínate, es una plática e idea de bastantes años. Nació de la misma forma que se imagina uno hacer una banda o un sello, editar discos, organizar shows, tener todo lo que vemos en otros países. Esa inquietud es la que nos llevó a creer en y crear el, Off Limits.

Hasta imagino que llegaron a pensar que era algo imposible.

Claro. Como mencionaba y comparaba con hacer una banda o un sello, debido a algunas circunstancias del país hay cosas a veces impensables. Sin embargo, eso es parte de la motivación para ingeniártelas y llevar a cabo las ideas.

Recordando la edición del año pasado, ¿qué comentarios se llevaron de las bandas que formaron parte del primer line-up?

Todos los comentarios fueron positivos, ya que muchas de las bandas que vinieron han participado en festivales de gran calibre en otras partes del mundo. Lo que se llevaron fue una grata sorpresa al no toparse con ningún inconveniente, al grado que los horarios se cumplieron tal cual estaban estipulados. Creo que no cualquiera puede lograr algo así en la primera edición.

Es muy obvio y también estúpido hacer la comparación de cuáles son las diferencias entre armar una tocada a hacer un festival. ¿Qué aprendieron el año pasado?

Pues no es estúpido hacer la comparación, ya que de la experiencia que fuimos ganando al organizar shows desde 1999-2000 es que llegamos a este punto donde hemos podido aventurarnos en algo de esta índole. Lo que nos quedó muy claro del año pasado es no volver a usar gente de seguridad que brindan los dueños de los locales: hubo varios problemas con ellos, además del mal trato que dieron a la gente.

Y en relación a lo anterior crees que faltó algo en la organización y que llevarán a cabo este año.

Siempre habrá algo por mejorar, eso es indudable. Siempre tienes que estar pensando en mejorar para que el público se lleve un mejor sabor de boca. Por el momento podría comentar que mover la sede al centro de la ciudad ha sido lo mejor. También cambiaremos a la gente de seguridad por lo que mencionaba antes. Eso hará una mejora sustancial para los asistentes.

Me gusta mucho que Off Limits no sólo se encacilla en un subgénero del punk o hardcore. ¿Cómo realizaron la selección de bandas para éste año?

Claro que tiene que ver mucho el gusto de cada quién [risas]. Pero por otro lado viene la realidad: la disponibilidad de las bandas, el interés que puedan tener en venir, en algunos casos el manager que los representa, etcétera… Igualmente, algo muy importante, es la idea de poder tener a bandas que nunca han estado en México, para así tenerlas juntas, cosa que tampoco ha sucedido en el país.

Esto último que mencionas es a lo que iba. ¿Qué tan complicado es tener en un mismo día a muchos grupos que fácilmente darían de qué hablar en México si hicieran una visita ellos solos?

Creo que para nosotros no es complicado, pero sí puede haber molestia en algunas personas que quisieran ver tocar a su banda favorita por más tiempo de lo estipulado, sin embargo eso es parte de ir conociendo el festival, como también de acostumbrarnos que así es la dinámica.

Y ustedes como músicos y fanáticos del hardcore y el punk, ¿qué bandas son las que les emocionan más por tenerlas en esta edición del festival?

No podría mencionar alguna, creo que tendría que englobar todo. Sólo imagina la combinación de bandas que habrá, que algunas nunca han pisado México, todas en el mismo escenario, y que ya sea algo verídico que está pasando en la Ciudad de México… ¿Dime tú sino es algo emocionante?

Por supuesto que lo es. Pero ¿hubo algunas bandas que fue complicado que llegarán al país? Lo pregunto porque ahora estarán dos grupos europeos, Slander de Italia y Providence de Francia.

En algunos casos se torna complicado porque se va haciendo una mala fama del país a consecuencia de que se cancelan tocadas de grupos que vienen de muy lejos; o algunas veces uno se entera de malos manejos de dinero por los llamados «promotores» que no cumplen lo acordado… Todo eso es un obstáculo con el cual hemos tenido que lidiar, más cuando somos una organización totalmente hazlo tú mismo. Igual pasa que algunas bandas están muy mal informadas respecto a la violencia en México y eso hace que tengan cierta incertidumbre.

Alguien los ayuda a tener contacto con las bandas…

Sí. Llevamos trabajando algunos años con un par de bookings [Fuerza Booking y Chamuco Producciones] que con el tiempo han podido tener contacto directo con integrantes o con los managers de algunas bandas. Ellos nos han ayudado mucho, además que ya poco a poco los grupos saben del festival y se van acercando solos.

Llegué a escuchar que tal vez Millencolin sería la banda sorpresa, pero que no llegó a ser posible. Incluso los suecos van a tocar el mismo día del Off Limits también en la Ciudad de México. ¿Podrías contarnos qué pasó? ¿Por qué ya no se llegó a un arreglo con ellos?

Sí hubo un acercamiento, pero no se logró nada. Ellos revisaron otras opciones y encontraron la manera de tocar acá. Eso fue mucho antes de que nosotros tuviéramos la opción de incluir a una banda «sorpresa», que en éste caso no fue una sino dos: Suicidal Tendencies e Integrity

Y de qué partes de México tanto de otros países esperan lleguen al festival…

Sabemos que vendrán de Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Tampico, Toluca, Zacatecas, Guanajuato, Morelia, Hermosillo, Puebla, Hidalgo… Y de los países llegará gente desde Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Estados Unidos.

Por último, ¿qué le dices al público para que se anime y asista al festival Off Limits?

Pues únicamente que recuerden cuántas veces no hemos preguntado «¿por qué no habrá un festival así en México?». Ahora lo hay, así que vayan y disfruten.

