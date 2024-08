Siete grandes discos que tienes que escuchar hoy

La mayoría de los Viernes de Música Nueva suelen tener un álbum que destaca del resto que comparten inevitablemente fecha de estreno con ellos, pero hoy es un día distinto. Este viernes, 21 de julio, está rebosante de música nueva excelente, con discos de Lana Del Rey, Dizzee Rascal, Tyler, the Creator, Meek Mill y más cayéndonos como bendiciones. Y porque nos encanta traerles La Música Más Relevante Del Momento, compilamos cuidadosamente los discos que más vale la pena escuchar este viernes, para que tengan un día glorioso:

Lana Del Rey – Lust for Life

Este es, para los fans del pop, el más importante. El anticipado quinto álbum de la trovadora moderna de Estados Unidos está aquí, y es tan melancólico y suculento como habíamos esperado que fuera. Con colaboraciones por todo el espectro musical – incluyendo a A$AP Rocky, Stevie Nicks, y Sean Ono Lennon – es potencialmente el álbum más completo de Lana a la fecha, y a la vez es una extensión de todo lo que Lana Del Rey representaba a la fecha.



Dizzee Rascal – Raskit

Hoy también marca el regreso del hijo pródigo del grime. Así namás. Raskit es el primer álbum de Dizzee Rascal desde 2013, tiempo en el cual ha mantenido un perfil relativamente bajo. La campaña publicitaria para Raskit ha sido de un perfil relativamente bajo, contando sólo con un anuncio del tracklist vía YouTube, una listening party en una pollería de Londres, una aparición en Glastonbury, y el lanzamiento de los sencillos «Space» y «Wot U Gonna Do?» a unas semanas de distancia una de la otra. Todo esto sugiere que Dizzee espera que la música, producida por distintos talentos americanos, de Cardo a Valentino Khan, Salva y Donae’O, hable por sí misma. Compruébenlo ustedes mismos aquí arriba.



Tyler, the Creator – Flower Boy

El enfant terrible de Odd Future, quien se ha convertido en un excelente productor y un autor musical visionario, está de vuelta con un gran nuevo disco: Flower Boy. Aunque como en el caso de Lana Del Rey, el lanzamiento de Tyler fue filtrado antes de tiempo al internet, nada se arruinó: este es un álbum brillante con destellos de enorme belleza, y servirá para mermar los prejuicios que suele haber sobre su autor.

Cornelius – Mellow Waves

Como bien dice Cheky en la introducción de su gran entrevista con el japonés Keigo Oyamada, en Mellow Waves, su sexto álbum como Cornelius, «el japonés no podría sonar más en forma. Su título nos presagia los sonidos dulces y las sensaciones cálidas que irradian sus 10 canciones, las cuales ruedan en los oídos nublando la mente con recuerdos nostálgicos.» Después de 10 años de silencio, el mundo ansiaba un nuevo disco de Cornelius, y el producto que el japonés definitivamente no decepciones.

Nine Inch Nails – Add Violence

El conjunto liderado por Trent Reznor está de vuelta con su primer lanzamiento en tres años, y han regresado con todo, como lo comprobaron en su show del jueves pasado, y como adelantaron con los dos adelantos que dieron en las últimas semanas: «Less Than» y «This Isn’t The Place«.

Meek Mill – Wins & Losses

El último de los Grandes Discos de esta semana es el tercer LP de Meek Mill, quien viene de una racha bastante productiva en lo que va del 2017. Y te encanta el drama, Wins & Losses eestá lleno de referencias a su recién terminada relación con Nicki Minaj, así que por favor, hazte unas palomitas y goza de ese chisme.

