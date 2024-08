Las mejores fotos del mes en VICE Colombia

Ah, noviembre… nadie te aprecia lo suficiente. Eres ese mes que funciona de puente entre el gran octubre con sus disfraces, y diciembre, que es sinónimo de comida y trago. Nadie te toma enserio por ser el hermano de la mitad; el que está entre los dos mejores meses del año. Todos quitan sus arreglos de Halloween y montan el pesebre, y noviembre…como si no existiera.



Sin embargo, nosotros te apreciamos. Noviembre nos dejó seis galerías de alto calibre. Acá les dejamos la probadita, a ver si aprendemos a valorarte:

SIÉNTETE COMO UN GIGANTE EN NUEVA YORK

Foto: Jasper Leónard | VICE

Sentirse como un gigante en Nueva York puede ser imposible. Después de todo, se trata de una ciudad de rascacielos y súper estrellas. Sin embargo, Jasper Leónard nos da una manito para sentirnos un poco más grandes. En su libro «New York RESIZED» , Leónard utiliza un lente gigante para hacer efectos «Tilt shift» y permitirnos ver esta ciudad desde otra perspectiva.

La galería completa la encuentran aquí.

AQUELARRE PAGANO: FESTIVAL DEL DIABLO

Foto: Mateo Rueda | VICE Colombia

«La parada en tarima de Exodus sin duda fue un momento de éxtasis increíble, los pogos ya tenían su forma final y el ‘pit’ no dejaba de correr sangre y sudor. Zetro dejó claro que definitivamente es un frontman de los de antaño. Nunca dejó de entregarse y agradecerle a un público que se encontraba en el interior de su puño. El sonido, a veces intermitente, no fue excusa para que, con canciones como ‘Bonded by Blood’, ‘War is my Shepherd’ y ‘A Lesson in Violence’, se disfrutara de una gran presentación.»

Lean la crónica completa y vean la galería aquí.

EL INFERNO DE LAS RELACIONES

Foto: Robert Hickerson | VICE

«Me sentí herido después de salir con algunas personas, y yo quería externalizar eso en una manera absurda y extrema. Decidí usar el lenguaje del horror, pero solo mostrando las consecuencias y no lo que lo causó. Hice todas las prótesis con papel y espuma expansiva, para que los huesos y las protuberancias se vieran falsas. Todo esto fue para resaltar la ridiculez, y jugar con el humor.» Así define Hickerson su proyecto fotográfico.

La entrevista completa aquí.

ALTAVOZ: UN REFERENTE PARA LOS FESTIVALES DEL PAÍS

Foto: Julián Gallo | Noisey en Español

«Aparte de esto, y alejándonos un poco de la música, hay que decir que el esfuerzo logístico de la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana se sintió. Los dos escenarios estaban cubiertos a la perfección por una especie de plástico duro que se extendió a lo largo y ancho de ambos escenarios. En la tarima principal la típica zona de prensa donde se acostumbra a parchar más que trabajar, fue reemplazada por un foso exclusivo de fotógrafos, como se supondría debería ser en todos los festivales. El público «VIP», tenía un espacio a un lado de los demás asistentes y ellos a su vez podían ver muchísimo más de cerca a sus bandas favoritas, algo que muchas veces se ha criticado en otros festivales públicos.»

Nuestro balance general: con pelos y detalles, aquí.

SIKUANI NO ES GUAHIBO

Foto: Andrés Cardona | VICE Colombia

La etnia Sikuani ha sufrido históricamente de abandono estatal. Sumado a esto, hoy en día parte importante de su comunidad vive con adicciones al alcohol y el bóxer. El fotógrafo Andrés Cardona se sumergió en medio de la problemática para averiguar por qué sucede esto y cuál es el papel que está tomando el estado frente al tema.

Lean el reportaje completo aquí.

Esta galería hace parte de nuestra revista impresa «El numero de los que sobran», la pueden conseguir acá.

LA ANTESALA AL AVERNO: APOCALYPTICA

Foto: Pablo David G | NOISEY en español

«Ya en el gran salón y mientras las luces se atenuaban una voz nos indicaba: ‘Este es el último llamado del diablo, en el show por favor permanezcan en sus asientos’ , el primer acto empezaba a tomar forma mientras los chiflidos, los gritos y la algarabía pregonaban por los intérpretes de los cuatro chelos puestos en escena.»

Toda la oda a estos cuatro chelos, léanla acá.

Nos vemos en diciembre, perros.