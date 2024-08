5 preguntas al tío de Sevilla que conducía sobre 6 patinetes a la vez

Una cosa es saltarse una norma de circulación porque sabes que probablemente te vayas a librar de las consecuencias y otra cosa es perder por completo el sentido común, como este tío de Sevilla que ha conducido seis patinetes eléctricos a la vez… !Seis!

El patinete eléctrico es, a día de hoy, uno de los medios de transporte más cotizados y polémicos que existen. Las empresas que venden o alquilan patinetes están creciendo como la espuma y hace ya bastante tiempo que podemos ver por nuestras calles estos vehículos de movilidad personal.

El problema es que todavía vemos (y sufrimos) como muchísima gente los usa saltándose todas las normas básicas de circulación. Algunos circulan por las aceras, por carreteras prohibidas y hasta por autopistas sin ningún tipo de miramiento. Otros los usan para después aparcarlos donde les da la gana… Todos estos problemas se debe, en parte, al hecho de que no hay una regulación clara que especifique cómo y dónde hacer uso de los patinetes eléctricos. Un vacío legal que aprovechan las empresas y que libran a sus usuarios de cualquier tipo de responsabilidad.

Un total de 27 patinetes han sido retirados por Policía Local de los espacios públicos, a requerimiento de vecinos, por obstaculizar el paso. Doce de ellos en Plaza Montesión y uno en c/ San Basilio colgado de una señal de tráfico.#Gobernación @Ayto_Sevilla pic.twitter.com/loiAzM74Mb — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) November 10, 2019

La noticia es tan bizarra que me deja con ganas de saber más, así que aquí van las preguntas que le haría al hombre de los patinetes.



¿Por qué?

La primera pregunta es básica, ¿por qué? ¿POR QUÉ? Si alguien decide subirse a 6 patinetes a la vez quiero pensar que, como mínimo, es por algún tipo de urgencia. Sabemos que el chaval es un trabajador de la empresa de patinetes, así que quizá tenía la furgoneta donde los guarda mal aparcada y quería librarse de una multa, o llegaba tarde al punto de carga de los patinetes y la empresa le iba a penalizar descontándole dinero de su sueldo precario. O igual estaba haciendo la gracia y ya está.

En cualquier caso, no creo que nada de lo que he dicho justifique que te arriesgues a caerte y abrirte la cabeza.

¿Cómo cojones mantiene el equilibrio sobre 6 patinetes?

A ver, si dejas de pensar en lo descerebrado que es por un momento, el tío tiene hasta mérito. Tiene 6 patinetes apilados y por la foto parece que se mueve con total naturalidad. Este chaval, además de transportar patinetes, tiene que ser equilibrista de circo o algo por el estilo. O eso o ya lo había hecho antes, porque he visto a gente subida a un solo patinete con menos agilidad que él.

Así que sí, puede que sea un puto loco. Pero si lo llevas, por ejemplo, a un concurso de talentos estoy seguro de que arrasa.

¿No era más fácil mover la furgoneta por la ciudad y recoger los patinetes de uno en uno?

Si el hombre llevaba los patinetes a la furgoneta con la que los recoge, ¿por qué no lo hace al revés? Es decir: coger la furgoneta, dar vueltas por la ciudad e ir recogiendo patinetes por el camino. A mi me parece más lógico, pero igual hay algo que me estoy perdiendo.

Toda empresa suele tener un método de trabaja preestablecido, así que puede ser que desde su compañía le hayan dicho que coja todos los patinetes que pueda en el menor tiempo posible y él lo haya interpretado de una forma demasiado literal.

¿Por qué el tío no llamó a un colega para que le ayudase?

Vamos a ponernos todos por un momento en su situación y pensar (aunque cueste) que por una razón de vida o muerte tenía que mover todos esos patinetes al mismo tiempo. ¡Llama a un amigo, joder! ¿Es que no conocía a nadie que pudiese ayudarle? Está bien que creamos en nuestras capacidades y todas esas movidas de la autosuficiencia, pero tampoco hay que pasarse.

¿Y ahora qué?

Sinceramente, me he quedado con ganas de saber más. No estoy seguro de si la empresa habrá despedido al tío o si lo que ha hecho es tan absurdo que se habrá echado unas risas con los jefes. Quién sabe, quizá hasta le han regalado un puto patinete.

