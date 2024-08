Seis recomendaciones para consumir drogas en cuarentena

Ya almorzaste, cumpliste con tus labores de teletrabajo y quieres ver una película y dejar que el tiempo siga pasando. ¿Otro porro? ¿Por qué no? Fumaste por la mañana, o ayer, y ya hace rato se pasó el efecto. ¿Qué mejor opción para hacer más llevadero el encierro por el coronavirus?



Si usualmente consumes drogas, seguro puedes encontrar gran satisfacción o alivio en ellas en esta cuarentena. El encierro no es fácil y es entendible que quieras ayudar a la cabeza a distraerse un rato. Debes saber, entonces, que hay riesgos asociados a este consumo, y que a los riesgos usuales se le suman algunas características particulares debido al aislamiento. Por eso, de la mano de Échele Cabeza, una organización que informa sobre sustancias psicoactivas con el fin de fomentar prácticas de autocuidado en el consumo, queremos hacerte algunas recomendaciones que ojalá tengas en cuenta antes de darte en la cabeza.

Busca otras formas de calmar la ansiedad

Puede que la droga te parezca la mejor forma de calmar la ansiedad que producen la cuarentena y el encierro. Sin embargo, antes de acudir a ella, puedes contemplar otras opciones, como leer ese libro que te estaba gustando pero no habías tenido tiempo para acabar, escuchar ese nuevo disco que te recomendó tu amigo u organizar un poco tu habitación o tu casa. A esta misión le puedes sumar hacer actividad física; no tiene que ser una rutina de gimnasio: simples abdominales, sentadillas, ejercicios de estiramiento o de respiración pueden disminuir la ansiedad de cada día y hacerte sentir mucho mejor y con más energía.

Cuida lo que metes, pero también lo que comes

Es obvio que una alimentación balanceada y nutritiva es fundamental en la vida. La buena alimentación es aún más importante si consumes drogas: prepara a tu cuerpo para el impacto y evita o disminuye la ansiedad.

Si te la pasas tomando bebidas como café y té negro para estar activo, será mejor que te cambies al té de coca: te ayudará con eso sin el efecto colateral de la ansiedad.

Y no dejes que tu dieta se convierta en pizza a domicilio todos los días hasta que se amontonen las cajas: busca mantener una dieta rica en verduras, frutas, vitamina C y proteínas. Tu cuerpo estará mejor acondicionado para responder al impacto químico de las drogas, lo que evitará efectos secundarios indeseables.



Planea tu consumo

Es así: hasta para drogarse hay que ser responsable y organizado. Si vas a consumir ahora, lo ideal es que mantengas tu rutina usual y no aumentes las dosis. Quizás no te das cuenta de que estás consumiendo más hasta que se te acaba ese gramo, por lo que una buena forma de evitar el abuso es dividir las sustancias desde el comienzo en pequeñas dosis. Esto hará evidente cuándo te estás excediendo, consumiendo más de lo usual o rompiendo el plan.

En general, la racionalización de las drogas también es estratégica: piensa que los dealers están en cuarentena. Ante su ausencia, no querrás tener que comprarles a desconocidos o en lugares donde no conoces la calidad de lo que te venden. Antes de darte ese otro pase, pregúntate: ¿cuánto lo necesito de 1 a 10? ¿Hay otra forma de calmar las ganas?



Limpieza y orden en el consumo

Bueno, entremos en materia. Primera recomendación: si vas a fumar marihuana, arma tus propios porros. No consumas porros que ya vengan pegados: si los compraste así, es recomendable que los despegues y los armes con tus propios cueros o papeles. Esta recomendación aplica para cualquier ocasión, pero es aún más urgente por la situación de salud pública actual.

Y si vives con más personas o un vecino vino a fumar y escuchar música, es mejor que cada uno tenga su porro: no compartan. Si van a esnifar cocaína o “tusi” (2CB), también cada uno debe tener su llave o adminículo de preferencia. Por más pereza que te dé lavar loza, nada de rotarse con los compañeros de cuarentena la botella de trago o una sola copa o vaso.

Tampoco se comparten los poppers. Y si vas a dividir una pastilla de éxtasis para estallar el encierro con quien sea, no la dividas con los dientes. Por más que te guste compartir drogas con los que están a tu alrededor y hacer de tu consumo una experiencia colectiva, reprime el instinto durante esta cuarentena.

Con qué sustancias debes tener más cuidado

Si tienes VIH y estás tratándote con retrovirales, ten cuidado con las sustancias psicoactivas; debes tener especial precaución con drogas como el popper, la cocaína y el MDMA.

El MDMA es un inmunosupresor, lo cual quiere decir que disminuye la respuesta inmunológica de tu cuerpo o, en términos más sencillos, reduce tus defensas frente a bacterias y virus. En esta época es clave tener las defensas altas, así que ojo ahí.

Por otro lado, si eres consumidor de heroína u opioides, es mejor que te abastezcas por dos semanas para evitar el síndrome de abstinencia. Y no sobra repetirlo: recuerda que la cocaína y estimulantes como las anfetaminas y el MDMA pueden aumentar tu ansiedad, y eso no es deseable en un momento en que literalmente no puedes ir a ningún lugar más que de la sala a tu cuarto y quizás a la cocina. Ah, y no consumas sustancias psicoactivas frente a niños o menores de edad.



Una oportunidad de pausa

¿Cómo venía tu 2020 hasta ahora? ¿Mucha fiesta? Quizás este aislamiento necesario por la cuarentena puede ser una oportunidad para que le bajes al consumo de drogas y le des un respiro a tu cuerpo. Con descanso, buena alimentación y ejercicio, este aislamiento puede ser el paro que tu cuerpo pedía para recuperarse. Entonces no descartes pausar, desintoxicarte un poco y dejar las sustancias de lado por un tiempo. Obviamente, evita las fiestas en casas y, de ser posible, quédate en la tuya.

Si quieres conocer más del trabajo de Échele Cabeza, lo puedes encontrar en su página web. Si quieres participar en el Festival de Cortos Psicoactivos con un filminuto psicoactivo, entra aquí.

Sigue a Santiago por aquí y a pobre muchacho por acá.