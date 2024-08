Seleccionadores: Doc Martin

Ya son contadas las horas para que los ravers más osados de todo Latinoamérica disfruten del ritual masivo de techno y house más fiestero de Costa Rica. Del 2 al 7 de enero, el Ocaso Music Festival regresa en su tercera edición para abastecer con algunos de los platillos más célebres del circuito electrónico global a su fantástico epicentro centroamericano.

Loco Dice, Guy Gerber, Jamie Jones y Damian Lazarus son algunos de los actos que conforman el portentoso cartel de artistas que le pondrán color al Ocaso en pleno comienzo de 2019. Junto a ellos, también estará uno de los selectores más respetados en la costa oeste de los Estados Unidos: Doc Martin. Reconocido por sus sesiones eclécticas y su especial vínculo con el house, Martín Mendoza ha logrado cosechar una carrera bastante próspera dentro del escenario electrónico estadounidense. Desde sus primeras salidas al ruedo en la ciudad de San Francisco, pasando por su monumental tributo al house en su fabric 10 de 2003, hasta llegar a sus recientes contribuciones en sellos como Rebellion, Doc Martin continúa manteniéndose como un verdadero artista de culto, uno de aquellos que sirve de faro para irradiar el panorama de generaciones venideras de DJs y productores.

Previo a su presentación en el Ocaso, le preguntamos a Doc Martin por esas joyitas musicales capaces de salvar hasta la más tediosa de las noches.

Cuando el warm up es un desastre, ¿cuál es el track perfecto para darle reset a la pista y comenzar de cero?

Timo Maas & Basti Grub – “We Were Riding High (Alternative Version)”, creo que esta es una gran manera de despejar y comenzar a reconstruir la vibra de nuevo.

https://www.youtube.com/watch?v=8BSSDD6-2GQ

El track perfecto para hacer transiciones, el que queda bien con todo…

Cualquier track de Mr. G o Italoboyz puede servir, aunque el remix de Carlo Lio a “Ce Una” es bastante bueno para esa función. Tiene toda la vibra para hacer el truco.



El track larguísimo que pones cuando te dan ganas de ir a mear en plena sesión…

Esto es algo gracioso porque he logrado tocar más de 12 horas sin necesidad de parar para ir al baño. Pero diría que Romanthony – “Trust (Freeform Five & Kevin McKay Reform)” o I-Robots – “Dirty Talk (Radio Slave Magnetic Feel Remix)” podrían servir, ya que ambos duran más de 12 minutos.

El tema con breaks para tirar a mitad del set…



Tengo dos favoritos: Renegade Soundwave – “The Phantom” o Future Sound of London – “Papua New Guinea”.

Tu joya housera favorita…

Esto no se pone para nada fácil. Hoy en día podría ser Azymuth – “Jazz Carnival (Global Communication Space Jazz Mix)”, aunque Bizarre Inc – “Took My Love (MK Remix)” también me encanta.

El remix que no puede faltar en tus selecciones…

Tengo un remix que no ha salido todavía, de Onionz al track “Diamond Girl” de Nice & Wild. Pero Fathers Of Sound – “One Kiss Ft. Majuri (Luca Bacchetti Remix)” es uno que vengo tocando bastante.

Un track celestial para cerrar la sesión y dejarlos a todos con la lágrima afuera…

Para esta tengo un par: Cleveland Watkiss – “Torch Of Freedom (Soulpatrol House Reprise)”, Jesus Loves You – “After The Love (Layo & Bushwacka Remix)” y Axel Boman – “Holy Love”.

https://www.youtube.com/watch?v=JukhQxq1r-c

El clásico que encaja perfecto en tiempos contemporáneos…

¡Tengo muchos para esta situación! Pero me quedaría con Soundstream – “Love Jam (Maceo Plex Unofficial Remix)” y Native Soul – “A New Day (The Black Science Mississippi Black Sunday Remix)”, publicado en Junior Boy’s Own.

El tema que solo se puede poner a la luz del sol…



Fácil: “The Sun Rising”, de The Beloved.

https://www.youtube.com/watch?v=U4KoH2zcmxE

El tema que, por el contrario, solo se puede poner en plena oscuridad, en los ambientes más densos…



Este remix de Allan Blomquist es uno que me parece indicado para esta situación.

