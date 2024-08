Seleccionadores: Héctor Oaks

La primera vez que vimos a Héctor Oaks fue en una noche de marzo en 2017 en la ciudad de Medellín, Colombia. Allí iba, caminando solo y arrastrando una maleta repleta de discos en medio de un enorme recinto que al día siguiente recibiría a unas 4.000 personas para un festival icónico de dicha ciudad.

En esa prueba de sonido, en solo cinco minutos, entendimos todo. Y entender todo sobre Héctor Oaks es asimilar su brutal técnica para mezclar con vinilos, una que cada vez es más escasa. Es dejarse llenar el cuerpo de brío por su dinámica y alta selección que nunca, nunca da tregua. Varios lanzamientos después en su sello homónimo y presentaciones en las plazas más relevantes del circuito europeo, nos volvimos a encontrar con el actual residente de Bassiani.

Justo antes de su presentación en el disruptivo Mugako, festival que recibirá en la localidad de Vitoria-Gasteiz a nombres como Shed, Skee Mask, Alessandro Adriani, JASSS, Avalon Emerson, Blawan y Mark Ernestus, conversamos con Héctor, o mejor: Héctor nos regaló un puñado de sus armas más secretas, esas que lo han puesto al filo del ojo de buena parte de la escena europea y sudamericana. Saquen el bolígrafo, busquen algo de dinero y vayan directo a Discogs por estos cortes.



Tu intro preferida de los últimos meses…

Sorprenderá a muchos, pero he empezado con este track varias veces. Es otra liga, pocos temas se pueden comparar con él. Muchos se ofenden, otro se sorprenden, pero todo el mundo empieza a escuchar. Además, como DJ doy mucha importancia a las líricas y este da en el clavo. Culture clash at its best.

El track perfecto para hacer transiciones, el que queda bien con todo…

Tengo muchos guardados en este cajón, normalmente drum tracks con voces, techno o ghetto house. Este es uno de los que más he usado, además le da un punto no tan serio a la sesión, de lo cual soy muy partidario.

El tema que solo se puede poner en plena oscuridad, en los ambientes más densos…

Me encantan estos, en varias ocasiones se han escuchado gritos de la gente cuando por fin el track se acaba. Son entre aburridos y molestos, perfectos para cambiar el mood.

El track larguísimo que pones cuando te dan ganas de ir a mear en plena sesión…

Te da tiempo de ir al baño antes de que acabe el break. Hyper disco-punk japonés del 95. Dancefloor destroyer.

Un electro con breaks demoledores para tirar a mitad del set…

Un amigo me regaló este disco hace no mucho. Justo lo que buscabas.

Un track celestial para cerrar la sesión y dejarlos a todos con la lágrima afuera…

Uber classic. Cientos de veces lo pinché y lo escuché, me sigue emocionando como el primer día. Dark pop.

El clásico que encaja perfecto en tiempos contemporáneos…

Uno de los mejores productores de la historia del techno. Casi todos sus temas suenan contemporáneos.

Un edit que te vuelva loco…

Algún genio le subió la velocidad y lo planchó en un bootleg, básicamente es el mismo track pero entra a velocidad techno.

El temón de Cadency que por ahí quizá pongas en el Mugako…

Uno de mis favoritos, por lo que significa el momento al que me recuerda y por la razón que existe.

Y terminamos con una difícil: tu track más preciado de todo el catálogo de OAKS…

Este track me encanta ponerlo, cambia el mood en dos compases. Party guaranteed, IDM echoing acid house. Genial.

