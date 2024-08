Selena Gomez y J Balvin se calientan a escondidas en “I Can’t Get Enough”

De un junte entre el sensei puertorriqueño Tainy y el productor norteamericano Benny Blanco, difícilmente salga algo mal. Esto puede comprobarse en su nueva colaboración, recién salidita del horno, llamada “I Can’t Get Enough”.

El sencillo, comenzado a cocinarse en diciembre del año pasado, también reúne a nuestra consentida del pop, Selena Gomez, con el mandamás del género urbano actual, el colombiano J Balvin. ¿El resultado? Una base pegajosa condimentada por sutiles pizcas de electrónica y trap, con Balvin confesando “empezamo’ a pie y ahora andamo’ en el jet”, y Selena cerrando el trato, “no one’s gotta know, we can keep it lowkey”.

Videos by VICE

Al menos nosotros ya sabemos cuál será una de las canciones más tronadas en este primer semestre del año. Si no la has escuchado, dale play a “I Can’t Get Enough” a continuación:

Conéctate con Noisey en Instagram.