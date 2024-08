Estas selfies llevan al extremo los límites del autorretrato

Este artículo apareció en el Especial de Fotografía 2018 de la revista VICE, «Derriba a tus ídolos«. Mira más contenidos de la revista aquí.

Para nuestro número anual de fotografía nos pusimos en contacto con dieciséis fotógrafos y les preguntamos por algunos de los artistas que los habían inspirado a dedicarse al medio. Entonces también los buscamos a ellos con la consigna de publicar su obra en esta edición. Creemos que el trabajo que recibimos crea una conversación única sobre la línea de influencia entre los artistas jóvenes y los más experimentados. También se mantiene fiel a nuestro compromiso de mostrar nuevo talento y honrar a los maestros en el campo. Esta publicación recopila el trabajo de Ilona Szwarc y su ídola, Gillian Wearing.



Ilona Szwarc es una fotógrafa polaca que vive y trabaja en Los Ángeles. Recibió su máster en fotografía en la Universidad de Yale. Su trabajo aborda la relación entre mujeres, memoria y tiempo. «Hago arte sobre las cosas sin terminar», explica Szwarc, incluyendo imágenes de mujeres en un estado suspendido de preparación y mujeres que nunca llegan a su forma final. «Pero aún encuentro comodidad en una visión clara de mi futuro. Estoy interesada en lo que se ve y lo que no». En las series de Szwarc, Indeed A New Woman, ella proyecta dos doppelgängers (dobles fantasmagóricos), que ella considera las versiones norteamericanas de ella misma. En muchos de sus retratos, se toma fotos literalmente a través del ojo de su sujeto. «Utilizo el ojo del doppelgänger como un montaje de fondo», explica. «Veo mi identidad desintegrarse en los ojos de mi doble. A medida que su ojo lagrimea, mi retrato se distorsiona más y más, se vuelve completamente borroso hasta que la imagen final es su ojo rojo».

Szwarc eligió a Gillian Wearing como su ídolo para el Especial de Fotografía porque ambos trabajos hablan de la idea de memoria, de niñez, de otras mujeres, de la pérdida de uno mismo, de la cultura y de la familia. «Pensé que Indeed A New Woman se relacionaba con el trabajo de Gillian», explica Szwarc. «Al observar su intrincado enmascaramiento, su talento para incorporar una pregunta disfórica en una imagen aparentemente sellada me empujó hacia adelante en mi trabajo. Me analicé, me oculté, engañé al espectador para que pensara que mis dobles eran yo. En un paralelo (pero dimensionalmente separado) movimiento hacia ella, traté de llevar al extremo los límites del autorretrato».

Gillian Wearing, Yo y Claude en el Espejo, 2017



Gillian Wearing es una artista británica de Birmingham, Inglaterra. Estudió arte en la Universidad de Arte de Chelsea y es más conocida por su trabajo con fotografía y video. Wearing recibió el prestigioso Premio Turner, un premio británico de Bellas Artes, en 1997. En 2007, fue nombrada miembro vitalicio de la Real Academia de las Artes de Londres.

Wearing es conocida por su interpretación conceptual y documentación de la vida diaria, y de cómo la identidad es influenciada, percibida y experimentada en ambas esferas: la privada y la pública. A diferencia del enfoque periodístico al documental, el trabajo de Wearing borra la línea entre la realidad y la ficción. Su último proyecto, Behind the Mask, Another Mask, es parte de una exposición individual doble con el artista francés Claude Cahun en la National Portrait Gallery de Londres, aborda temas alrededor de la identidad y el género a través del autorretrato, la mascarada y el performance.

Gillian Wearing, Cahun y Wearing, 2017







Gillian Wearing, en la tumba de Claude Cahun, 2015





