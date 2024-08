Este tipo está vendiendo todos sus datos de Facebook en eBay

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos. Leer en inglés.

Google y Facebook son dos de las compañías más valiosas en Estados Unidos y la mayoría de sus ingresos proviene de la venta de anuncios. La razón por la cual estos gigantes de Silicon Valley son capaces de comandar las tres cuartas partes del mercado publicitario de EE.UU. se debe a la gran cantidad de datos que tienen sobre sus usuarios, que se pueden utilizar para orientar los anuncios con una precisión asombrosa. Esta información del usuario no es insensible al abuso, como nos lo recordó el reciente escándalo de Cambridge Analytica, pero incluso a raíz del mal uso de 87 millones de datos de estadounidenses, el valor neto de Facebook solo recibió un pequeño golpe.

Si estas compañías están haciendo dinero con nuestros datos y ni siquiera logran mantenerlos a salvo, ¿no deberíamos al menos obtener una pequeña parte de la acción? El londinense Oli Frost, de 26 años, piensa que sí, y por eso puso todos sus datos de Facebook a la venta en eBay el fin de semana pasado.

«La semana pasada, me llegaron un montón de correos electrónicos de compañías sobre GDPR, diciendo lo valiosos e importantes que eran mis datos para ellos», me dijo Frost en un correo electrónico. «Me di cuenta de que había estado vendiendo mis datos gratis durante años, y decidí que era hora de sacarles provecho».

En una lista publicada en el sitio de subastas en línea el sábado, Frost ofreció todos sus datos personales de Facebook a partir de 99 centavos. Sus datos fueron adquiridos usando una herramienta de Facebook que permite a cualquier persona descargar un registro completo de su actividad en Facebook. De acuerdo con la lista de Frost, los datos incluyen «todos los me gusta, publicaciones y comentarios inanes desde que tenía 16 años», «fotos que datan de cuando tenía fleco y escuchaba a Billy Talent» y «mucho más, como por quién voté», el nombre de mi jefe, y donde vive toda mi familia».

No es la primera vez que hace cosas como esta: es el hombre detrás de Lifefaker, la aplicación que hace que tu vida luzca perfecta en las redes sociales, y Flopstarter, una plataforma de crowdfunding para malas ideas. Aún así, la idea de dejar que un extraño te compre fotos de cuando tenías 16 años, ni se diga de los nombres y las direcciones de todos los miembros de tu familia, es probablemente suficiente para que la mayoría de nosotros nos tomemos un momento para pensar.

Sin embargo, Frost dijo que no le preocupa cómo podrían mal utilizarse sus datos. En la publicación, él niega el permiso «para robar mi identidad y abrir una maquiladora», pero me dijo que no había pensado en la posibilidad de que sus datos fueran utilizados para chantajearlo.

«Tengo la teoría de que todos los postores son mi madre que está buscando enseñarme una dura lección sobre la vida», dijo Frost.

Cuando escribí esto, los datos de Frost tenían a 43 postores insteresados y una oferta superior a 385 dólares. Frost dijo que tiene la intención de donar todo el dinero a Electronic Frontier Foundation, una destacada organización sin fines de lucro que lucha por los derechos digitales y la privacidad en internet. La pregunta es si el que los compre tendrá una buena oferta, dijo Frost, porque no tiene idea de cuánto valen realmente sus datos.

«Traté de buscarlo en linea, pero los artículos eran muy largos», dijo Frost. «Por eso le pregunté a internet».

Si tienes un deseo insaciable de poseer los contenidos de la vida de un extraño, la subasta de Frost está abierta durante otra semana.