Helado Negro vuelve con otra oda al orgullo moreno en “Please Won’t Please”

A pesar de andar siempre clavado en su ondita abstracta de delirios multimatices, Helado Negro –alias de Roberto Carlos Lange– es un ser de naturaleza política. Siempre representando, y autocuestionándose como latino y como minoría, dejándolo ver ya en temas como “It’s My Brown Skin” y “Young, Latin & Proud”.

Ayer el ecuatoriano estrenó otra canción que camina en esta discusión con “Please Won’t Please”, primer sencillo de su nuevo disco This Is How You Smile. El track es un suave firmamento onírico con un poderoso mensaje para todos mis prietos del mundo. “El café no se va, solo brilla”, dice Helado como oda a nuestro color de piel, a nuestras realidades y contextos, a una vida que, tal como termina la canción, “nunca conocerán”. No es manifiesto, por el contrario, es la unificación necesaria del sentimiento de bronce a lo largo del continente.

Videos by VICE

Más allá de “Please Won’t Please”, Helado Negro hace aún más grande el mensaje al anunciar que donará parte de las ganancias recopiladas por la venta de su nuevo disco a United We Dream, organización en pro de los jóvenes migrantes en Estados Unidos. This Is How You Smile –inspirado en “Girl”, cuento de Jamaica Kincaid– verá la luz de manera completa en marzo del próximo año, después de haber estrenado su EP casi instrumental Island Universe en febrero pasado.

A la par del lanzamiento de su LP, Roberto acompañará a Beirut en su gira por Norteamérica a lo largo del invierno, aunque antes se presentará en Guatemala en el festival Voices From The Lake.

Dale play a “Please Won’t Please” arriba.

Conéctate con Noisey en Instagram.