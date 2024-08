Senderos de Introspección: Una charla con Par Ásito

Como un parásito que se te mete al cerebro atrofiando tu sistema nervioso con música empírica y estrepitosa, el noise aceitoso y espacial de este trío es una de las apuestas más saludables del subterráneo mexicano: Un parásito cósmico que no te dejará en paz después de reproducir sus eufonías en tu cabeza.

Par Ásito es una agrupación de Guadalajara que ha evolucionado con el paso de los años, a través de sonidos experimentales que logran crear una reacción y un efecto en el microcosmos de las entrañas, como ellos mismos han señalado.

Entrevisté a Par Ásito sobre la evolución de su sonido, pasando por denominaciones como Par Ásito 3000, Par Ásito 4000, Par Asito 5000, hasta llegar simplemente a Par Asito, con su sonido más maduro y consolidado.

Par Asito sacó el año pasado Creador, un EP espeso, de una potencia y brutalidad que no habíamos escuchado antes. Conversé al respecto con esta banda sobre su nombre, su sonido, y sus anteriores producciones discográficas.

Noisey: Lejos del noise, ¿cómo definirían su sonido?

Par Ásito: Pues hemos estado pensando mucho en eso últimamente, y nos gusta pensar en el término space-punk. Buscamos representar un viaje espacial a través de texturas, con un sonido duro pero justo; con senderos de introspección pero sobre todo, caminos de caos, improvisación y coraje.

¿Por qué el nombre? (ya sé que lo preguntan mucho, pero habemos algunos que aún tenemos curiosidad).

Cuando se concibió el nombre, se pensó en una especie de ente del espacio exterior que entra por los oídos y se siente en las entrañas, un parásito invasor que entra en tu sistema y se apropia de tu voluntad.

¿Qué recuerdan de la grabación de Invasor y Albatron Uno?

Fabriccio comenzó con Par Ásito 3000, con los que grabó Invasor y Albatron Uno. Fueron los primeros experimentos sonoros en búsqueda de este sonido futurista y agresivo. Grabados con cacharros y circuit-bending muy básico. De hecho ‘Invasor’ fue presentado en ‘Estándar’, un bar que Poncho Muriedas (NRMAL) y compañía abrieron en la ciudad de Guadalajara por allá del 2010.

Foto: Julio Mendoza

¿Por qué Par Ásito 3000 para evolucionar en Par Ásito 4000?

3000 y 4000 fue la etapa en la que producía todavía Fabriccio en solitario. Parte de la búsqueda de un nombre que hiciera alusión al futurismo que se buscaba era precisamente toda esta cuestión de la serialización de los objetos tecnológicos. Par Ásito 3000 fue el primer alcance, y para 4000 ya contemplaba otros recursos sónicos, así que simplemente subió el número de serie. Cuando llegamos a formar la banda completa, era pertinente subirlo a 5000.

¿Qué nos pueden contar de Motor y Resonador?

Fue una época en la que Fabriccio estaba interesado más en texturas que en estructuras, así que fue un rato de clavarse en grabar y mezclar motores y drone.

Como Par Ásito 5000 urdieron el Compilador, con un sonido más crudo, ¿qué diferencia notan entre Albatron y éste?

Compilador fue el primer álbum como full-band y en él definimos un sonido con el cual trabajamos durante mucho tiempo: más tirado al kraut básico con recursos psych y garage.

Reactor cierra una etapa de la banda con la nomenclatura para terminar siendo simplemente Par Ásito, ¿por qué?

Surgió la idea de quitarle el número de serie para denotar el hecho de que el sonido que buscábamos, y nuestra comunión como músicos ya se había consolidado. Fue una manera de decir que ya habíamos resuelto nuestro estilo, nuestro lenguaje y hasta nuestra manera de trabajar y componer.

Creador es un disco mucho más potente y brutal, ¿qué artistas los alentaron en ese momento para llegar a ese sonido?

Sabbath, Super Metroid, Electric Wizard, Boris, Melvins, Les Rallizes Denudes, Hawkwind, Om, F-Zero, Alan Vega, Jesus Lizard, Big Black, Slint, Zappa, Fuzz, MBV, War…

¿Cómo es el under jalisciense?

El under jalisciense es el tener que rentar una casa o un espacio lo suficientemente oculto y grande para poder tronar los amplificadores y que no llegue la policía a arruinarlo todo. Los mejores shows los verás en una casa del centro a punto de ser demolida, a oscuras, en penumbra; con todos tus compas metiéndose sus drogas favoritas.

¿Con qué bandas de Guadalajara se sienten más identificadas?

Sutra, Vibrananda, Chivo Negro, Clan Trevi Andrade.

¿Cómo fue grabar con Miguel Ruiz (Iglhu)?

Miguel es un viejo amigo y nos sentimos con mucha libertad cuando grabamos con él. Grabamos cinco tomas de aproximadamente cuarenta minutos. Fue muy paciente con nosotros.

Yo los escuché a partir de una crónica sobre el Doña Pancha Fest 2016 titulada «Ornitorrincos«? ¿Qué les pareció ese trabajo?, ¿lo leyeron?

Nos pareció bastante gracioso y acertado. Ese festival estuvo de puta madre.

¿A qué otra banda de Guadalajara recomendarían para ser entrevistada por este medio?

