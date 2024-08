¿Sentarse con las piernas cruzadas te puede dejar estéril?

Artículo publicado por VICE México.



En el 2015, la palabra manspreading fue incluída en el Diccionario Inglés de Oxford, luego de hacerse popular gracias a una cuenta de Tumblr que documentaba con imágenes lo que en español se traduce como despatarramiento, despatarre masculino o explayamiento machista. El manspreding, en síntesis, es cuando nosotros, los vatos, no cerramos las piernas a la hora de sentarnos en algún lugar; invadiendo o robando por completo el espacio de otra persona.

Esta práctica, preconcebida en muchos hombres de todo el mundo, se ha convertido en un problema importante para la agenda de varios países. En Turquía, por ejemplo, el colectivo feminista İstanbul Feminist Kolektif lanzó una campaña para documentar y detener esta práctica, usando el hashtag #bacaklarinitopla y #yerimisgaletme. “deja de abrir las piernas” y “no ocupes mi espacio”, respectivamente.

A pesar de la fuerza y universalidad del movimiento, me tocó leer en internet argumentos que buscaban desacreditar esta manifestación en contra del machismo. Y uno de los que más llamaron mi atención fue: “Los hombres no podemos cruzar las piernas porque nos quedamos estériles”. En ese momento supe que, aunque así lo quisiera, no podría tener hijos biológicos en un futuro, ya que suelo sentarme con las piernas cruzadas. Incluso, a lo largo de mi vida, había perfeccionado una técnica para que mis bolas no sufrieran de presión innecesaria a la hora de sentarme. Pero ese día, aquél hombre opinador me anunciaba un futuro incierto.

Días después vi esta foto:

Emiliano Zapata sentado con las piernas cruzadas.

Y ese mismo día, busqué y encontré esto:

Los 16 hijos de Emiliano Zapata.

Con esto sobre la mesa, la relación de las piernas cruzadas y la esterilidad, sonaba muy distante a la realidad, así que contacté a José Luis Salazar Gil, médico urólogo del Hospital General de México para conocer las consecuencias —si es que habían— de cruzar las piernas teniendo testículos y pene. “Si ejerces presión directa en los testículos por una ocasión, no te pasará nada. Si es de manera crónica, quizás te pueda causar dolor, pero no te va a generar cáncer, por ejemplo”, me cuenta el doctor José Luis.

Y en cuanto a otros daños, me cuenta: “sentarse con las piernas cruzadas no te causará ninguna alteración a nivel testicular. No te quedarás estéril ni afectará tu vida sexual. No cambiará tu líbido, ni te generará infecciones. De ninguna forma se relaciona tu manera de sentarte con enfermedades”, terminó el doctor.

Así que ahora lo sabes, cierra las piernas, no difundas información falsa y no jodas la vida de las demás personas.

