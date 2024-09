Ser barman me convirtió en un come-mujeres destruye-relaciones

Bienvenidos a nuestra columna Confesiones de Restaurante, donde le damos espacio a las voces no escuchadas de la industria restaurantera, esas que están tras bambalinas. Entérate de lo que ocurre en la parte oscura de tus restaurantes favoritos. Para esta entrega, escuchamos a un barman holandés de 33 años que dice que su trabajo engendró y alimentó su adicción al sexo.

Detrás de la barra, solo hablamos de alcohol y sexo. La mayoría de los barman somos iguales: no queremos tu número de teléfono simplemente porque nos gustas, solo queremos sexo. Te diré por qué.

Cuando comencé a trabajar en bares, era un chico virgen de 18 años. Muy pronto descubrí que un bar es el entorno ideal para obtener mujeres. Una noche muy concurrida es como un buffet de todo lo que puedas comer: hay un constante intercambio de mujeres sentadas en estos taburetes, y todas están a menos de un metro de distancia. Sus ojos están puestos en ti. Miran tu encanto al agitar, adornar y servir.

Un chef puede crear un hermoso platillo, pero no es tan visible como un barman. Estamos sobre un podio para las personas que están en busca de diversión, listos para una noche en la ciudad. Un barman no solo está allí para preparar el coctel perfecto, también tiene que asegurarse de que los clientes se la estén pasando bien. Las pláticas y el entretenimiento son parte del trabajo.

Como elaborador de cocteles novato, me di cuenta de que a las clientas les gustaba cuando les coqueteaba. Y yo era muy bueno para eso. Claramente no soy el chico más atractivo, pero obtuve más y más números de teléfono y me fui a casa con una gran variedad de mujeres. Una noche, fue con una MILF de 50 años, otra con una modelo de Calvin Klein. Cuando cumplí 23, ya me había acostado con 100 mujeres.

Obtener a la chica más guapa no era suficiente. Tenía que tener a la casada más bonita, o por lo menos a una que estuviera en una relación seria.

A esa edad, era un idiota. Tenía relaciones sexuales de la misma manera en la que un jugador de fútbol juega su deporte: el juego es divertido, pero lo más importante es anotar. Es irrelevante que el objetivo sea hermoso, siempre y cuando la pelota termine en la red. Veía a las chicas como palomitas en mi lista de conquista, no como personas. No me importaba con quién me fuera a casa. Obtener mujeres mientras trabajaba se convirtió en mi mayor hobby, y mis colegas se unieron con entusiasmo.

Se puso tan terrible que lo convertimos en una competencia con un sistema de puntos: un punto por conseguir un número de teléfono, dos por un beso francés, tres por lograr contacto físico, cuatro por coger y cinco por el anal. La mayoría del tiempo iba a sus casas para poder irme cuando quisiera. A veces lo hacía durante horas de trabajo en la oficina, en el sofá de arriba, en el pasillo de la salida de emergencia, o en un baño. También buscaba mayores retos. Obtener a la chica más guapa no era suficiente. Tenía que tener a la casada más bonita, o por lo menos a una que estuviera en una relación seria.

Ahora tengo 33 años, y aunque ya no me devoro mujeres como bolsas de M&Ms después de ligar, todavía intento conquistar a algunas cuando estoy trabajando. Lo que empezó como un juego ahora es una adicción. A veces es tan malo que no puedo servirle a una clienta sin coquetear, incluso aunque no me atraiga; se ha convertido en una segunda naturaleza. Incluso he empezado a coquetear con mujeres que están en una cita. Llevo las bebidas del lado del chico para que no pueda ver la forma en la que veo a la chica.

En ese momento es maravilloso, pero en retrospectiva me siento como todo un idiota. He destruido muchas relaciones, mías y de los demás. No puedo controlarme. Coquetear no es un botón que simplemente pueda activar o desactivar. Se ha convertido en una gran parte de mí, como mi humor, mi afición por los tenis deportivos, y mi pito.

Te sientes como un bicho raro si no duermes con otra persona cada fin de semana. Una vez no tuve relaciones sexuales durante dos meses y me molestaban constantemente sobre tener bolas azules.

Me di cuenta de que muchos de mis colegas más jóvenes y otros barman que conozco están andando por el mismo camino. Hace poco vi a un par de tipos sumar los puntos de sus escapadas nocturnas en nuestro grupo de Whats App. Sus buenas intenciones no importan, están ocupados en lograr que una mujer se acueste con ellos. Se debe a su trabajo como barman, de eso estoy seguro.

La razón principal de esto es el hecho de que la profesión de barman sigue siendo, en gran medida, parte de la cultura masculina. La mayoría de los barman tienen 20 años y todavía están aprendiendo a controlar su libido. Todo esa testosterona en un área tan pequeña asegura que se intensifique el comportamiento machista. Hacen apuestas sobre quién puede obtener un número de teléfono más rápido, se dan consejos sobre cómo ligar con mujeres, o se comparten libros como The Game. Quien obtenga la mayoría de las mujeres es el campeón. Está muy jodido, pero funciona.

La persona que se acuesta con alguien recibe respuestas positivas: un «chócalas» o un «felicidades» alentador mientras que la persona que no se ha acostado con alguien desde hace tiempo solo obtiene comentarios burlones. Te sientes como un bicho raro si no duermes con otra persona cada fin de semana. Una vez no tuve relaciones sexuales durante dos meses y me molestaban constantemente sobre tener bolas azules. Si no respondo a los coqueteos de una chica, mis colegas me ven mal, como si hubiera arrojado su bicicleta al canal.

Otro factor es la posición del barman: entre mejor sea en su profesión, mayor confianza recibe. Su estación se convierte lentamente en una zona de confort, puede agarrar ciegamente las botellas, tirar vasos detrás de su espalda, dar explicaciones durante cada técnica de sacudida, y compartir historias estelares sobre las bebidas. Éste es su reino, ¿y quien no quiere coquetear con el rey? Además de tener una confianza destruye-autoestimas en sí mismo, el barman se encarga también del licor. Es realmente fácil repartir bebidas gratis como parte del juego, o crear un coctel especial fuera del menú para una mujer atractiva. Son matemáticas elementales: la muchacha se siente halagada e impresionada por las habilidades, así que la chica quiere llevarte a casa. Por lo general es así de simple.

¿Qué clase de idiota soy?

Pero la razón más dolorosa por la que estamos tan enfocados en las mujeres es nuestra vida social limitada. Mientras otras personas salen y conocen a sus futuros esposos en un bar, nosotros estamos trabajando. Honestamente puedo admitir que me duele cuando veo parejas sentadas en una mesa. Quisiera algo así, pero mi trabajo no me lo permite.

El biorritmo de alguien que trabaja en un bar o restaurante es completamente demente: llegamos a casa cuando la gente normal se despierta, dormimos la mitad del día, y luego trabajamos otro largo turno. Nunca hay tiempo para conocer a alguien de manera normal. El día que me di cuenta de que mi adicción al sexo era una forma de llenar el vacío fue el día en que me encontré con una parte difícil de mí mismo. ¿Qué clase de idiota soy?

