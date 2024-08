Diez preguntas que siempre has querido hacer a un cámara de cine porno

Cuando era pequeño, Piter quería ser zoólogo. Le apasionaban los animales y todo lo relacionado con ellos, pero a medida que fue creciendo se fue dando cuenta de que había que estudiar un montón y le dio pereza. «Cada vez era más golfo y estudiaba menos, así que de zoólogo nada», comenta entre carcajada y carcajada y le da una calada a su piti de liar.

Piter es cámara de cine porno, una labor que compagina con la producción de su propia webserie y con rodajes publicitarios o de videoclips. «Llegué a esto por curiosidad hace más de 10 años, a raíz de una visita al Festival del Porno cuando ni siquiera había acabado el Grado de Imagen. Tendría 18 o 19 años y me dediqué a dejarle mi contacto a todo el mundo. Pocos meses después me llamaron para un casting», cuenta.

En su primer rodaje curró como fotógrafo y no sabía usar la cámara. Nunca había disparado en digital. «Pero todo se aprende, y al final yo tenía muchas ganas y mucha curiosidad por saber lo que pasaba detrás de las cámaras. Siempre me ha gustado y me ha intrigado mucho la industria de la pornografía y el erotismo, así que aquí estoy», dice.

Le hacemos a Piter diez preguntas para saber precisamente eso: qué hay detrás de las cámaras. En concreto, de la que él sujeta mientras otros practican sexo.

VICE: ¿Qué hay, Piter? Supongo que no es la primera vez que te preguntan esto. ¿Te excitas cuando grabas?

Piter Fot: Muy rara vez. Al final, tanto si estoy grabando como si estoy haciendo fotos, estoy atento a la luz, a lo que entra en plano, a cómo quedan las posturas en cámara, a las sombras, si hay otro cámara estoy pendiente de que no salgamos el uno en el plano del otro…

Estoy demasiado atento a demasiadas cosas como para reparar en que están follando delante de mí. Sí que a veces, en ciertos polvos, si en la escena ha habido mucha química, he dicho «se están dando bien» y me ha gustado. Pero son casos muy concretos. Sí que es verdad que cuando apago la cámara y me cruzo a la chica o algo pienso «cómo está», pero cuando estoy grabando suelo estar demasiado atento a grabar como para excitarme.

Imagen vía Piter Fot

¿Qué te dice tu familia? ¿Les has enseñado algo de lo que haces?

Mi familia se lo toma con total normalidad. Cuando me cogieron en mi primer rodaje, con 18 o 19 años, les dije que me había salido un trabajillo en una película porno. Mi padre se rió y mi madre me dijo «¿Te pagan?». Le respondí que sí. Me volvió a preguntar, esta vez que si estaba a gusto, y cuando respondí que sí otra vez me dijo «pues pa’lante«. Les pareció bien.

Nunca me he puesto a ver una escena ellos, pero lo que sí he hecho es enseñarles mi web, donde aparecen mis trabajos de fotografía erótica y porno. Se la he enseñado hasta a mis tías de 80 años. En cuestión de sexo no tienen muchos tabúes, son muy abiertos. Con mis amigos me pasa que tengo una lista interminable de ayudantes sin tener que pagarles ni nada, de gratis.

«Antes de que una chica haga squirt ves que eso va a venir, pero si eres cámara como es mi caso no te puedes quitar»

¿Salpican fluidos a la cámara?

Sí, sí que salpican. Yo he tenido mucha suerte y por ejemplo nunca me ha salpicado semen, pero sé de casos en los que sí. A mí me ha salpicado squirt, corrida femenina, y me ha salpicado mucho. Hay algunas chicas que lo hacen muy exagerado, y alguna vez me han duchado de la cabeza a los pies, pasando por la cámara, claro.

Antes de que una chica haga squirt ves que eso va a venir, pero si eres cámara como es mi caso no te puedes quitar, así que lo que yo hago es taparme la cara. Taparme la boca, la nariz, los ojos, y para alante.

También me salpicó una vez una vomitona. La chica con la que estábamos rodando había terminado de comer hacía poco, la colgaron boca abajo, el chico tenía un cipotón muy gordo… y la pobre vomitó. Yo más o menos supe esquivarlo haciendo el ninja, pero mi compañero no. Estábamos además en el suelo haciendo un plano contrapicado, así que imagínate la situación.

Imagen vía Piter Fot

Imagino que tendrás que hacer posturas bastante jodidas para coger algunos planos, ¿no?

Sí. Muchas veces me dejo la espalda o me dan calambres en las piernas de las posturas, de hecho. Me he llegado a caer incluso. Aparte, a mí me gusta mucho buscar los planos más complicados, los diferentes.

Lo más curioso de grabar seguramente sea el POV, los vídeos point of view. Depende del actor con el que trabajes le puedes pasar la cámara a él y que la grabe directamente o no. Hay ocasiones en las que le está costando concentrarse y mantener la erección, así que no puedes dejarle la cámara y que grabe a la chica y tienes que grabar como si fueras él.

Yo he llegado a estar con el actor de pie, los dos muy pegados, mientras una chica hacía sexo oral. Para mantener el equilibrio y que efectivamente pareciera un punto de vista, que pareciera que el chico estaba mirando desde arriba y mantener el equilibrio y la estabilidad, le pasé el brazo por encima del hombro. El muchacho, como buena persona que es, me cogió de la cintura para que no me cayera. Era una especie de abrazo mientras al otro se la chupaban. Se rezuma mucho amor en el porno, como puedes comprobar.

«Al final, de tanto grabar pornografía, me he ido pasando al porno amateur, al menos producido. Es lo que más me gusta ver, porque si no me pongo a pensar en la parte de producción que hay detrás, en la luz, en la actuación…»

Sabiendo que pasan este tipo de cosas, ¿sigues viendo porno?

Sí. Desde pequeño he consumido porno, siempre me ha llamado mucho la atención y así sigue siendo. Pero sí que me ha ocurrido que, a raíz de currar en ello, tengo algunos filtros. Por ejemplo, no puedo ver vídeos de alguien que conozca.

Al final, de tanto grabar pornografía, me he ido pasando al porno amateur, al menos producido. Es lo que más me gusta ver, porque si no me pongo a pensar en la parte de producción que hay detrás, en la luz, en la actuación… en todo.

Y, ¿cómo es tener pareja cuando te dedicas a grabar a gente follando?

Ahora mismo no tengo pareja, pero desde que trabajo en el porno he tenido tres relaciones serias. Todas empezaron a ser mis parejas sabiendo que curraban en el cine para adultos, así que nunca he tenido ningún problema por ello, las chicas con las que he estado eran muy comprensivas. Al final es mi trabajo, no es que yo vaya a follar. Tampoco creo que mi sexo sea distinto, porque al final lo que yo veo en directo es lo que ve todo el mundo después en las películas.



Imagen vía Piter Fot



¿De verdad no afecta tu curro de ninguna manera en la forma en la que concibes a las tías o en cómo te relacionas con ellas?

Sí, sí que afecta. Por ejemplo, me he dado cuenta, o soy más concienciado al menos respecto a los complejos de las mujeres. En los rodajes y en las fotos me encuentro a chicas guapísimas, chicas que están tremendas pero que tienen muchos complejos. Se ven de manera muy crítica a sí mismas mientras que yo y el resto de personas, que son quienes las miramos con excitación, no pensamos que tengan que tener esos complejos. Pero bueno, por lo demás no creo que haya cambiado mucho. Quizá que tengo menos tabúes en el terreno sexual. Tengo muy normalizado el tema.

¿Por qué todo el porno que hay en internet es igual? Chica le come la polla a chico- penetración-chica le come la polla a chico.

Eso es cierto pero no lo es. Sí que es cierto en la medida en la que el porno mainstream, el que se lleva, se basa en eso. Pero el porno mainstream no es el único que existe.

Es como cuando pones la radio. Si sintonizas una radiofórmula, al final siempre vas a escuchar las mismas canciones, el mismo tipo de música. Pero si te preocupas en buscar, si te interesas por encontrar algo diferente, lo encuentras. Sobre todo hablando del mundo del sexo, en el cual hay mil filias y mil paranoias diferentes, puedes encontrar de todo si tienes paciencia.

Si vas que te va a explotar la minga, pues no te vas a poner a buscar y vas a recurrir a lo mismo de siempre, pero si te pones a buscar sí que puedes encontrar cosas diferentes. Aunque sí que está claro que hay una hegemonía de un tipo concreto de porno.

«Yo por ejemplo he estado en un sofá con un chaval desnudo haciéndose una gayola para mantener la erección y seguir grabando mientras que yo me hacía un cigarro y hablábamos de fútbol»

¿Qué es lo que nadie se imagina de un rodaje porno?

Para empezar, que no es Sodoma y Gomorra. La peña piensa que mientras estás grabando te la están agarrando y no es así. Sí que hay un ambiente seguramente más distendido que en una oficina, pero no tiene nada que ver con una orgía.

Probablemente la gente tampoco se imagine el olor. Imagínate a todo un equipo encerrado en una sala, con un montón de focos, un montón de personas, entre las cuales hay dos o más follando. Y luego, es difícil de imaginar también la normalización de los cuerpos desnudos y de las situaciones raras que pueden darse. Yo por ejemplo he estado en un sofá con un chaval desnudo haciéndose una gayola para mantener la erección y seguir grabando mientras que yo me hacía un cigarro y hablábamos de fútbol porque ese día había Madrid-Barça. Cuando sales de esa situación piensas «qué raro», pero mientras la estás viviendo no reparas en ello.

Al final lo normalizas, y tampoco estás viendo nada distinto, estás viendo a un tío con un rabo igual que el tuyo. Con la educación tan católica que tenemos en este país parece que la desnudez, los cuerpos y el sexo son un tema tabú, pero no debería ser así.

«A nivel técnico, son muy difíciles los primeros planos, lo que nosotros llamamos planos genitales. Cuando los estás grabando tienes que tener mucho cuidado con las sombras que tú mismo proyectas»

Y, ¿qué es lo más difícil de tu curro, lo que más te cuesta?

A nivel técnico, son muy difíciles los primeros planos, lo que nosotros llamamos planos genitales. Cuando los estás grabando tienes que tener mucho cuidado con las sombras que tú mismo proyectas, así que a veces se usa una luz accesoria, que va en la cámara o que sostiene alguien, que se llama pussy light.

A otros niveles, lo más jodido es que a veces tengo que esperar a que otro se corra para poder comer. Hasta que no se acaba una escena de sexo no se puede parar de grabar, y cuando el actor no puede mantener la erección o le cuesta correrse, son las 11 de la noche o las cuatro de la tarde y no has comido o no has cenado y cada vez tienes peor humor, es difícil. Yo, como casi todas las personas, supongo, cuando empiezo a tener hambre empiezo a tener también mala hostia. Y esto es algo que también ocurre cuando curras en el porno, y me putea.