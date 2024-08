Ser joven en Salou, donde el turismo de fiesta lo es todo

Si crees que tu ciudad, tu pueblo o tu barrio merece salir en ‘Ser joven en…’ escríbenos a esredaccion@vice.com.

Las imágenes de turistas despelotándose y vomitando por los rincones, son las que le suelen venir a una persona a la cabeza cuando escucha “Salou”. En plena Costa Daurada, el Saloufest popularizó esta población como uno de los principales destinos del llamado turismo de borrachera en España. Pero tras las presiones del Ayuntamiento de Salou y de la Generalitat, este ha sido el primer año que el festival de universitarios británicos ha dejado de celebrarse.

Aún así, este municipio tarraconense sigue enfocado completamente al turismo, explotando la playa, el ocio nocturno y la proximidad de PortAventura y el recién estrenado Ferrari Land. Según datos del Observatori de Turisme de la Costa Daurada, en 2015 Salou recibió 353.532 turistas. En agosto, en pleno apogeo de visitantes, se llegó a triplicar la población, que habitualmente es de 26.386 habitantes —una quinta parte de la de Tarragona, la capital de provincia.

Pero esos datos esconden una dura realidad: Salou pasa de ser un pueblo fantasma en invierno a un volcán de fiesta y vitalidad en verano y los extremos no suelen ser buenos. ¿Cómo afecta eso a los jóvenes que viven allí? ¿Qué expectativas de futuro pueden albergar si la estabilidad económica es tan difícil de conseguir? ¿Qué alternativas tienen al sector turístico? Emma, Maria, Haroon, Hugo, Aleix y Cris nos lo cuentan.

Una calle de Salou, en diciembre

Es otoño, a las seis de la tarde el día ya se vuelve oscuro y el frío húmedo por culpa del mar. En los alrededores de la estación de tren no haya casi ni un alma. En verano esto estaría a reventar. Ahora la vida se concentra en unas pocas calles del pueblo.

La zona que queda al sur de las vías, la de la playa, está desierta. Los jóvenes se reúnen sobre todo en dos bares donde están resguardados y calientes, en el cuadrado que forman la calle Ciutat de Reus, la calle Barcelona y la Vía Augusta.

Emma es de Salou y estudia un ciclo superior

En uno de ellos, el Café Sol, sentada con unas amigas, está Emma Hermosilla. Es de Salou de toda la vida y ahora está estudiando un ciclo superior de Integración Social en Tarragona. En su pueblo no hay universidades y pocos ciclos de formación, lo que sí que hay son fiestas universitarias. “Viene la gente de los alrededores, de Reus, Tarragona, Cambrils…”, explica.

Emma tiene 19 años y siempre trabaja en verano

A sus 19 años ya ha trabajado varios veranos, algo común en muchos jóvenes de aquí. “Yo por hacer tres turnos el año pasado, más de 10 horas al día, cobraba 1.030 €, y este año que hice solo dos turnos y trabajaba más de 8 horas, 800€. Con un solo día festivo a la semana y las horas extra no te las pagan. Para mí, que soy estudiante y vivo con mis padres, pues mira, no me quejo. Pero una persona que tenga que vivir con este sueldo…”, dice indignada.

Maria Vidal estudia Bachillerato en Salou

De hecho, ese es uno de los grandes problemas de Salou: se nutre básicamente del turismo, algo que genera dinero solo la mitad del año. “Normalmente, la gente que trabaja de temporada, que es desde Semana Santa hasta octubre, hacen esos seis meses de trabajo y después cogen el paro hasta que vuelve la temporada”, me cuenta Maria Vidal, también en el Café Sol. Ella tiene 19 años y está estudiando Bachillerato, “porque me fui el año pasado a Madrid a trabajar y ahora he vuelto”, explica.

Maria en un bar de Salou

Esa dinámica de los seis meses facilita que los trabajos sean precarios y que abunde la inestabilidad. El paro es del 42% —casi el doble que en Tarragona— y un 93% de los trabajadores se gana la vida en el sector servicios, que engloba la hostelería y las actividades de ocio y espectáculos, entre otras.

Por eso hay jóvenes que piensan en marcharse, como Hugo Duch, a quien encuentro sentado en un banco del paseo marítimo, sin nadie a la vista en muchos metros alrededor. Tiene 24 años y ahora está en paro. Lleva desde los 18 trabajando de temporada. “Necesitaba trabajar, en mi familia había problemas económicos y tenía que ayudar”, recuerda.

Hugo tiene 24 años y está en paro

El suyo no es un caso aislado, la mayoría de sus amigos de Salou, como él, no acabaron el Bachillerato, solo la ESO, y se pusieron a trabajar. “Yo creo que es por cómo está orientada la ciudad. La mayoría de amistades de aquí de Salou se drogan. Es preocupante porque veo que las generaciones que van viniendo se están perdiendo en eso, en la fiesta y en la droga. Yo pasé por la fiesta, no por la droga pero sí por el alcohol, y es muy feo. Los mismos políticos de aquí dan prioridad a eso, a la fiesta y a los trabajos que son de seis meses. Yo cambié porque me convertí al cristianismo, soy cristiano protestante, evangélico”.

«Los políticos dan prioridad a la fiesta y a los contratos de seis meses»

Los que tienen la suerte de un contrato indefinido suelen trabajar en las ciudades de los alrededores —Reus o Tarragona— o en las petroquímicas que hay cerca del pueblo. Porque en el Camp de Tarragona se alza el polo químico más importante del sur de Europa, con empresas punteras como Repsol o Dow Chemical, entre muchas otras.

Haroon llegó a Salou con diez años

Haroon, sabe que ahí es donde existen más expectativas de futuro, por eso está estudiando Ingeniería Química en Tarragona. Es de Pakistán pero lleva ya once años en Salou. “El verano aquí nos lo pasamos bastante bien. A mi edad no me molesta, pero supongo que a los mayores sí”. Con 21 años lo disfruta. Su padre es cocinero y desde hace tres años trabaja solo durante la temporada alta. “Antes tenía su negocio, un locutorio, pero cuando la crisis lo tuvo que dejar”, explica.

«Cuando eres joven no te molesta vivir en Salou»

Aleix Carbonell, de 19 años, también estudia Ingeniería Química. Me lo cuenta mientras fuma una shisha con sus amigos en el Theatre, otro de los principales puntos de reunión durante el otoño y el invierno.

Aleix en uno de los bares más populares de Salou en invierno

Él no ve problemas en que su pueblo se llene de turistas durante unos cuantos meses: “Gracias a eso tienes trabajo en verano. Me da igual que se emborrachen y caigan ahí muertos. En verano revientas y en invierno te comes los mocos, así es Salou. No es fácil encontrar un trabajo fijo”.

Pero también está la otra cara de la moneda. Los jóvenes que vienen a Salou en la época más tranquila, atraídos por bares míticos que no abren y cierran en función de si es temporada o no.

Cris

Para Cris Sabaté, el Garage vale tanto la pena que no le importa venir muchas noches “con los amigos en coche desde Reus”. Tiene 18 años y le encanta “la música y el ambiente” de este local. A veces hay conciertos de música en directo o DJs pinchando.

Gente como ella anima las noches de este pueblo en los meses fríos, quizás ajena a los problemas profundos de muchos de los jóvenes con los que comparte el bar, los problemas de los sitios de playa y sol, donde todo parece tan fácil en verano.