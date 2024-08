Ser joven en Gandía, más allá del reality

Si crees que tu ciudad, tu pueblo o tu barrio merece salir en ‘Ser joven en…’, escríbenos a esredaccion@vice.com.

Gandía se ha convertido en un referente de la fiesta levantina, quintuplica su población en temporada alta y su economía, principalmente, se basa en el ocio y los servicios. Desde que hace unos años se nos presentase el universo choni en televisión, el imaginario colectivo del municipio valenciano se resumen en perreo, borracheras y tetes.

Videos by VICE

“El tete de Gandía es el típico macarra, tatuado, con sus ciclos de gimnasio, sus piercings y su voz ronca de: ¿qué pasa loco?” dijo Abraham García, en el primer episodio de Gandía Shore. Nos preguntamos qué hay de verdad en todo esto y cómo será ser joven y vivir en Gandía durante todo el año. Por ello, cogemos el coche y nos vamos directos hacia este municipio costero de Valencia, que cuenta con 74.121 habitantes censados, de los cuales casi un 24% son de nacionalidad extranjera. También se trata de uno de los municipios de la Comunidad Valenciana con una tasa de paro más alta. Por ello el Gobierno donó, a principios de año, 107.000 euros al municipio destinados a la realización de actividades formativas para los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el fin de paliar el paro entre los jóvenes.



Al llegar al pueblo conocemos a Zaida Sabater en un parque, mientras observa a unos chicos que juegan al fútbol. Tiene 26 años, se declara nini, vive con sus padres y admite no tener aspiraciones, excepto encontrar algo de trabajo de lo suyo. Hace unos años hizo un cursillo de cuidado de personas mayores, pero ahí quedó la cosa.

Zaida

“Aquí se sale mucho. Se escucha reguetón, algunas veces rock, flamenco y pop; un rollo poligonero: lo bueno”. En un futuro se ve viviendo en alguna de las localidades cercanas a Gandía porque algunas veces ha tenido movida con la gente del pueblo y fuera se siente más tranquila, pero no saldría de Valencia.

«Aquí se sale mucho. Se escucha reguetón, algunas veces rock, flamenco y pop; un rollopoligonero: lo bueno”

Nos explica que ahora, en invierno, la fiesta está en el pueblo, pero que en verano se sale por las discotecas de “la zona”, en la playa. Sus preferidas son Falkata y Cocoloco, aunque esta noche irá de pafetos por los alrededores de la Renfe y luego a una de las discotecas del pueblo. Según cuenta, es lo que hace aquí todo el mundo en temporada baja.

Al despedirnos de Zaida damos una vuelta por el bulevar paralelo al paseo marítimo y vemos filas de apartamentos y hoteles, pero poca gente.

Después de una parada para comer, conocemos a Carlos Martínez, de 32 años, quien está andando por una calle cerca del puerto. A los 16 años comenzó a trabajar instalando aires acondicionados hasta que hace dos años y medio se mudó a Londres para trabajar como DJ, aunque también trabaja en un almacén de maquinaria para coches.

Carlos dice que solo hay trabajo en verano

Le pillamos de visita por Gandía porque le ha salido un bolo en la discoteca Spook de Valencia. “En un futuro me gustaría llegar a algo en el mundo de la música, pero aquí en Gandía todo gira en torno al reguetón, el latineo y EDM (Electronic Dance Music)”.

Cuando vivía aquí, su vida en invierno era un poco triste y solía andar buscando trabajo, pero en verano no paraba. “En verano sí hay curro, pero de hostelería, porque es una localidad turística. En invierno la ciudad está muerta, solo le dan algo de vida las residencias de estudiantes de la universidad”. Nos cuenta que Gandía Shore ha dado a entender que la localidad es solo un lugar para salir de fiesta.

Carlos considera que el programa ‘Gandía Shore’ dio la imagen de que Gandía es solo una ciudad para salir de fiesta

“El turismo es malo y barato, de ese en el que se encierran un montón de chavales en una habitación de hotel para emborracharse con el alcohol comprado en el súper. Hay mucho chonismo y poligonismo. Además, por culpa de Gandía Shore, fuera de España se creen que somos unos garrulos”.

«Hay muchochonismo y poligonismo. Además, por culpa de Gandía Shore, fuera de España se creen que somos unos garrulos” – Carlos

Por otro lado, también se acuerda de las despedidas de soltero y cuenta que en verano en la plaza del puerto se pueden llegar a ver unas quinientas personas que llegan en barco para emborracharse. “Llegan un fin de semana, la lían, lo dejan todo hecho una mierda y se van”.

A pesar de todo, admite que es un lugar bueno para vivir porque es pequeño, se está bien, el clima es genial y el alquiler es barato en comparación con lo que hay fuera, aunque en el futuro no se ve viviendo en Gandía. “En Gandía pagaba 400 euros por un piso para mí solo y en Londres estoy pagando lo mismo por una habitación de mierda, en un piso compartido con más gente”.

Si tuviese que volver a España se iría a Barcelona porque la ve una ciudad más avanzada culturalmente.

Daniel

Desde allí seguimos hacia el paseo marítimo y encontramos varios bares abiertos, aunque casi vacíos, y entramos en el que parece tener mejor ambiente. Allí hablamos con Javier Medina, de 32 años, que está trabajando como encargado.

«Gandía tiene todo lo que da una ciudad, solo que es más pequeña y más tranquila. Recomiendo vivir aquí para hacer turismo en verano y porque el alquiler es barato» – Leah

Es de Cádiz, pero vive en Gandía desde hace unos años. Estudió Administración de Empresas y entre semana se dedica al bar, pero los fines de semana los dedica a la preparación del Pirata Rock, un festival de rock que hace en Gandía durante el verano. Su objetivo principal ahora mismo es afianzar su empresa de eventos. “Aquí tengo la oficina en la playa y además vivo en primera línea; pero en esta época del año me levanto a las 06:00 y hasta las 21:00 no salgo de la oficina porque me paso las horas ideando proyectos”.



Daniel monta un festival de rock en Gandía

Nos cuenta que la gente que vive en Gandía lo hace porque la mayoría se dedica a trabajar en el sector hostelero y que, además, Gandía es perfecta para los que se dedican también a hacer eventos por la afluencia masiva de turistas durante el verano. Recomendaría vivir en la playa de Gandía porque se está muy tranquilo en invierno y hay mucho trabajo en el sector turístico.

“Vivir en Gandía puede ser productivo si sabes enfocarlo bien: se puede hacer de la fiesta una profesión. Recomendaría vivir aquí a quien le guste salir y también a quien no le vaya mucho la fiesta porque hay muchas actividades de mar y montaña, más allá de la noche. Es calidad de vida”.

Gemma

Allí también conocemos a Gemma Espinosa, de 23 años, que está estudiando Comunicación Audiovisual gracias a una beca. Sus padres viven en Valencia y ella comparte piso en Gandía.

“Una de las mejores cosas que tiene Gandía, es lo barato que es alquilar un piso, que ronda por los 350 y los 450 euros”.

Durante el invierno se dedica a estudiar y en verano trabaja siempre que puede. Su preocupación principal es encontrar un trabajo cuando acabe la carrera para poder mantenerse.

Gemma dice que Gandía está bien como ciudad universitaria pero no para vivir toda la vida allí

Nos cuenta que en Gandía hay dos ambientes, el de la zona del pueblo y el de la playa, que cambian de forma radical dependiendo de la época del año en la que nos encontremos.

“Para mí, Gandía es familiar, recogida, está todo cerca y tenemos playa, ambiente y mucha fiesta. Hay mucha gente joven y buen rollo”. En esta época del año suele quedar con otros estudiantes en un bar cerca de donde estamos para tomar unas cervezas. “El ambiente aquí, excepto en la temporada de verano en la playa, no tiene nada que ver con el de Gandía Shore. Creo que, precisamente, el programa es el que ha provocado el boom de traer a todo ese rollo de gente aquí. Yo recomendaría vivir en Gandía durante la etapa universitaria, pero no para toda la vida”.



Leah

Junto a Gemma está Leah Collins, de 22 años. Es de Londres y vino a Gandía a estudiar Comunicación Audiovisual, pero abandonó la carrera. Después de dejarla empezó a trabajar como dependienta en una tienda de ropa, pero también dejó el trabajo porque no le gustaba. Me comentó con una sonrisa de oreja a oreja que es feliz viviendo en Gandía, aunque no sabe qué hacer con su vida.

Leah vino de Londres a estudiar Comunicación Audiovisual a Gandía

“Gandía tiene todo lo que da una ciudad, solo que es más pequeña y más tranquila. Recomendaría vivir aquí para hacer turismo en verano porque se está bien y el alquiler es barato, sin embargo, en un futuro me gustaría irme a vivir a algún otro lugar que tuviese ambiente durante todo el año, no solo de fiesta sino también cultural”.

“En Gandía se puede encontrar algún bar con música en directo o algún evento alternativo; pero es muy poco frecuente. Lo bueno es que, si buscas algo de ambiente independiente, la comunicación con Valencia está bien para desplazarse rápido”.

Isabel

Cerca del lugar conocemos a Isabel Benavent, de 21 años, estudiante de Administración y Dirección de Empresas. En un futuro le gustaría trabajar como profesora de ADE, pero tiene una empresa familiar en la que le toca estar por ahora.

“Para mí Gandía es fiesta y locura de la buena. Además el ambiente es genial y la gente es amable y diversa, porque venimos todos de lugares diferentes. Aquí se hacen barbaridades, es como una mini Ibiza”. En un futuro se ve fuera de Gandía, pero cerca de ella. “Para vivir en Gandía hay que tener conocimiento, no se puede vivir aquí así porque sí. Tienes que saber que aquí hay mucha fiesta pero que si estudias, tienes que estudiar. Es muy fácil despistarse”.

Isabel cree que la cantidad de fiestas que hay en Gandía hace que sea fácil perderse en el mundo de la noche

Empieza a caer la noche y seguimos en busca de más testimonios entre hoteles y apartamentos vacíos. Conocemos entonces a un grupo de chicos que van a dar una vuelta.

Entre ellos está Ángel Sánchez, de 24 años. Estudió un módulo de Administración de Empresas y ahora busca trabajo. Nos cuenta que su día a día en invierno es algo aburrido porque no hay mucha gente, pero que en verano la cosa cambia mucho.

Ángel

En esta época del año se suele quedar en casa con sus amigos y salen a dar vueltas, pisan algún bar y poco más. “El tipo de gente que suele haber por aquí no me va mucho. No me acabo de identificar con el turismo choni que viene en verano”.



En un futuro, le gustaría empezar una carrera si recibe alguna beca y estudiar Doblaje y Subtitulación. “En el pueblo se está tranquilo, pero la zona de la playa en verano es un caos. Si pudiese me iría a vivir otra ciudad más grande o fuera de España, a Canadá o a Estados Unidos”.

Después hablamos con Aien Blanco, de 21 años. Estudia Ciencias Ambientales en la universidad. No tiene trabajo, pero le gustaría encontrar algo para poder acabar los estudios. Aien escucha heavy metal y rock, pero en Gandía no hay apenas oferta que abarque sus gustos musicales.

Aien estudia y está preocupado por el dinero

Su preocupación principal ahora es el dinero. Sus padres son de Vinaroz y le están pagando el piso y los estudios en Gandía porque este año no le han dado la beca, algo que le agobia bastante. Su aspiración en la vida es poder ganar dinero para vivir tranquilo y dice que no le gustan las ciudades grandes.

Además, nos cuenta que, si tuviese que destacar algo de ser joven en Gandía sería la cantidad de estudiantes que viven en la localidad y el buen ambiente que se crea.

“Los jóvenes somos pocos durante el invierno y nos conocemos todos, hasta que llega el verano, que es todo locura» – Aien

“Los jóvenes somos pocos durante el invierno y nos conocemos todos, hasta que llega el verano, que es todo locura. La cantidad de gente que llega en temporada alta parece que se multiplique por siete”.

“En verano trabajé en la cocina de un hotel, pero el dinero se acaba y tengo que buscar algo. A partir de Semana Santa esto se empieza a llenar de madrileños y tal vez encuentre algo. Se dice de Gandía que es la playa de Madrid porque todos vienen aquí”. En el futuro le gustaría hacer oposiciones de guardia forestal y si encontrase algo de trabajo de lo suyo, se quedaría a vivir en la ciudad.

Nos vamos de Gandía con buen sabor de boca. No sabemos si volveremos aquí o no, pero si lo hacemos será, seguramente, en temporada baja. Hemos conocido la parte amable de este municipio, que se transforma durante el verano. Todos coinciden en lo mismo: el apellido Shore lo traen algunos turistas, pero no les representa.