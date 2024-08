Gente muy blanca nos habla de lo problemático de ser muy blanco en verano

Dicen que los esquimales tienen no se cuántos nombres para referirse a la nieve. Pero también dicen que en realidad no, que es una leyenda urbana, así que no sé si los esquimales tienen no se cuántas maneras de referirse a la nieve. Pero los que somos del color de la escarcha sí que manejamos un amplio abanico de términos para referirnos a nuestra blanquitud, al tono de nuestra piel. Estamos los blancos-blancos y los blancos tirando a amarillo. Los nucleares y los transparentes. Los rositas y los más cenizos.

De nosotros dicen que si estamos enfermos. Que si somos descendientes de los Cullen o primos de Iniesta. Que a ver si cogemos un poco de color. Los más precavidos nos comentan eso de “bueno, en realidad hace dos siglos estar como tú estaba bien visto porque la piel tostada era cosa de campesinos” o lo de “había hasta mujeres que se untaban vinagre para estar más blancas”.

Videos by VICE

El caso es que se nos notan las venas, somos casi transparentes y a veces parece que tengamos que pasar dos veces por delante de algo o alguien para que se nos vea. Y mucha peña se cree con derecho a recodárnoslo constantemente, sobre todo en verano. Porque ser blanco (muy blanco) es una jodienda en verano. Aparte de porque nos vemos obligados a hacer caminos inverosímiles huyendo del sol, porque cuando llegan sus primeros rayos y, con ellos, el bochorno y las prendas que dejan ver más centímetros de piel, no hay quien no comente sobre la nuestra. Sobre ello hablamos con cinco personas blancas. Muy blancas.

María, 23 años

VICE: ¿Qué hay, María? ¿Cómo definirías tu color de piel?

María: Blanco transparente. Rollo del que se te ven las venas.

¿Y te hace comentarios la gente respecto a ello?

Sí. Ahora mismo vivo en Holanda y nadie me cree cuando digo que soy española, todos me dicen que soy demasiado blanca para serlo. Aquí hay gente que tiene el puto pelo blanco de lo rubios que son, pero soy yo la que es demasiado blanca. Así que cada fin de semana me toca hablar en español unas cuantas veces para que se lo crean. Pero lo más gracioso que he escuchado nunca respecto a ser blanco en realidad no me lo dijeron a mí. Un día, mi hermano le dijo a mi madre: “tus piernas parecen botellas de leche”. A partir de ese día empezó a llamarla así, botellas de leche.

¿Alguna vez has intentado ponerte morena, o asumes tu condición de persona casi transparente?

Soy de Campo de Criptana, no sé si lo ubicas pero eso está en el centro de Castilla-La Mancha, lo que significa que no hay agua por ninguna parte. NADA. Ponte a tomar el sol en medio de la meseta y luego me cuentas.

¿Se te nota más que al resto cuando te pones roja por la vergüenza?

Si la tuviera te podría contestar.

Alejandro, 26 años

VICE: Alejandro, ¿siempre has sido consciente de tu blanquitud o recuerdas algún hecho concreto que te hiciera darte cuenta de que eras más blanco que el resto?

Alejandro: Desde pequeño empiezas a notar ciertos patrones en las fotos de familia. Siempre hay un quemón o un flashazo en alguna esquina que curiosamente encaja con tu cara. Además, la gente siempre se encargaba constantemente de recordármelo con frases dirigidas a mis padres como “¿Dais de comer a este niño?”, “se te ha puesto malo el chaval” o simplemente “a ver si lo sacáis más a la calle”. Solo era un niño muy blanquito, no un perro con ébola. También me pasó que, estando de vacaciones, una vez escuché a una familia referirse a mí como punto de encuentro entre las sombrillas. De entre cientos de sombrillas de colores yo era “un blanco fácil”.

¿Sigue saliendo un flashazo en lugar de una figura humana cuando te haces una foto?

Claro. En las fotos con flash siempre me rodea un aura de glow divino y entre colegas se refieren a mí como Cristo. Hay mucha coña con eso. Si intento hacerme una foto, siempre tengo que bajar la exposición porque desaparezco en los fondos claros (literalmente).

¿Y te siguen preguntando si estás enfermo también?

Sí. Una vez tuve un jefe que me llamó para preguntarme muy seriamente si me pasaba algo. Esto es completamente real. Me empezó a soltar preguntas muy extrañas y a exponerme que había días que llegaba al estudio con un aspecto horrible y que le preocupaba. Siempre he tenido muchas ojeras y creo que eso no ayudaba nada a lucir un aspecto saludable. Me llegó a confesar que pensaba que venía cada mañana de empalmada y puesto de algo.

¿En qué espectro del blanco encajarías tu color de piel? Blanco crema, blanco marfil, blanco, roto, blanco nuclear…

Mi blancura está entre el tono “guiri con gripe” hasta el color “casa de Pingu”.

Laura y Judith, 22 años

VICE: Laura, Judith. ¿La gente suele deciros cosas por el color de vuestra piel?

Laura y Judith: Sí. Blancas nucleares, lechosas, encerradas (por el hecho de no salir de casa y que nos toque el sol), astronautas, las niñas del resplandor, las Cullen (por la película Crepúsculo), vampiras y muchas más paridas.



Judith: A mí me pasó una vez, en clase de realización, que teníamos que hacer fotografías del equipo técnico y se nos ocurrió hacerlas sin camiseta. Yo estaba entre dos chicas más morenas que yo y, cuando nos quitamos las camisetas para hacernos las fotos, otra de las chicas gritó “¡parecéis una Oreo!”.

Vivís en un pueblo costero, además. ¿Qué pasa cuando vais a la playa?

Que la gente nos mira de arriba abajo de día. Y de noche, que se nos ve desde lejos.

¿Ha habido épocas en las que habéis estado morenas?

Judith: Lo hemos intentado muchas veces, hasta los 15 lo intentábamos, de hecho. A los dieciocho años empezamos a trabajar y ahí ya desistimos. Es algo contra lo que no podemos luchar. Siempre nos ponemos rojas, como se dice en mi pueblo, nos ponemos como “gambas de Palamós” y no hay manera de pillar un moreno normal.



Laura: Yo he intentado comer mucha zanahoria, pero no ha dado resultados inmediatos. Creo que tendría que estar años hinchándome a zanahorias para que se diese un resultado efectivo.

Decidme alguien muy muy blanco que os inspire, que os mole

Lorde, Emilia Clarke, Logic, Billie Eilish, los de Alt J y Die Antwoord.

Andrea, 27 años

VICE: Qué hay, Andrea. ¿Brillas en la oscuridad?

Andrea: Aún no, pero todo se andará.

¿En qué te afecta en tu día a día?

Obviamente me protejo del sol de manera constante y me dedico a hacer zigzag de acera en acera para no quemarme entre el sol de Madrid y el fuego de sus aceras. También es muy gracioso cuando me pruebo ropa de cierto tonos: pasteles, crudos, blancos… llega un momento que no sabes qué es prenda y qué es piel.

¿Te caen muchos comentarios?

Sí, la gente se cree con derecho a absolutamente todo. De hecho, creo que en realidad está más pendiente el resto de personas de lo blanca que soy que yo. Yo sé que lo soy, pero alguna gente parece sorprenderse mucho. El primer día de falda o pantalón corto del año es un momento genial…

Y, ¿tienes que cuidarte la piel más que el resto?

Sí. Lo ideal en mi vida sería que uno de mis mejores amigos fuera dermatólogo. Me cuido mucho la piel porque es blanqui-rosa, sensible, mixta, deshidratada y un largo etcétera.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.