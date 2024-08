Así es ser pelirrojo en España

Los pelirrojos son más sensibles a los analgésicos, sienten más los cambios de temperatura y producen más vitamina D que los no-pelirrojos. Todo esto lo he sabido porque he googleado “ser pelirrojo” y he pinchado en el primer link que ha salido para poder encabezar este artículo con algún dato curioso, que siempre queda bien, pero antes sabía otras cosas.

Cosas como que les miramos mucho por la calle o que les preguntamos si “es su pelo” o si “tienen todos los pelos del cuerpo de ese mismo color”. Cosas como que los comparamos con el chaval de Farmacia de Guardia o con Pippi Calzaslarlas o como que les apodamos Naranjito o Chucky.

Pero para que me contara cómo es ser ellos, para conocer de verdad qué implica ser pelirrojo y en qué momento pasan las personas con el pelo de colores cálidos de ser objeto de burla a de deseo, le pedí a cuatro de ellos que me respondieran un puñado de dudas existenciales.

Daniel

VICE: Hola, Daniel. ¿De qué color es tu pelo?

Dani: Rubio cobrizo (digo lo que dice mi peluquero, obvio).

¿Te preguntan muchas veces que si es “tu pelo”, que si es natural?

Sí. Y cuando lo hacen siempre digo que el auténtico DNI es el pubis, que si quieren pasen y vean.

¿Te ponían motes de pequeño por ser pelirrojo?

¿Tienes un buen rato…? Pumuky, Zanahorio, pecas en el culo (no las tengo), zumo de pecas, panocha, plato de lentejas, oxidado, aborto de ladrillo, que si tomo el sol con colador, Naranjito…

¿Te has teñido alguna vez?

Sí, de moreno. Y hace poco, pero es que me pagaban por ello. Bueno, y en ese año maravilloso que fue el 2000 me decoloré a rubiocasiblanco. Prodigy y la primera edición de Gran Hermano hicieron mucho daño.

Cuando un pelirrojo se cruza con otro pelirrojo, ¿os saludáis?

Sí, claro. Como los moteros. Nos entran ganas de abrazarnos, de besarnos, de solidarizarnos.

Esther

VICE: Buenas, Esther. ¿De qué color tienes el pelo?

Esther: Mi pelo es de un tono cobre tirando a oscuro. Ahora no soy la pelirroja zanahoria, pero de pequeña tenia el pelo súper naranja.

Dime algún pelirrojo que te inspire

¡Brave! No he visto la película, pero creo que lleva arco, ¿no? Eso está bien. Julianne Moore que es una señora muy cool también me mola, y así de pequeña recuerdo que me flipaba viendo fotos de Rita Hayworth, aunque luego leí que no era natural.

¿Todos los pelos de tu cuerpo son pelirrojos?

Todos. Y si me dieran un euro cada vez que un tío me ha preguntado eso…

¿Qué es lo mejor de ser pelirroja?

Que siempre tienes tema de conversación, y más si llevas el pelo largo. Es soltarme el moño y todos exclaman: “ohhhhhh, qué pelo tienes”. Aunque de pequeña te putean en el cole, de mayor esto cambia y obtienes una especie de sex appeal inexplicable que tampoco sabría decirte muy bien para qué sirve, pero malo no será. También es bonito que cuando me cruzo con una niña pelirroja por la calle, se me queda mirando y yo la miro a ella con complicidad, en plan “tía, molamos mucho”.

¿Y lo peor?

¿Además de que la gente te amenace con quemarte en hogueras?

Emilio

VICE: ¿Qué hay, Emilio? ¿Cómo definirías tu tono de pelo en el espectro de los colores cálidos?

Emilio: Los colores cálidos son los que se asemejan a la luz del sol y representan la amistad, la confianza y el dinamismo. Mi tono sería algo más como “naranja incómodo”.

¿Y te hace comentarios la gente respecto a él?

De todo tipo y depende de la edad. La gente amable del cole me llamaba oxidado, Risketo y mala suerte. Ahora según qué sexagenarias que se tiñen me dicen que qué envidia. También me dicen cosas respecto a mi piel, porque también soy blanco y con pecas. Un regalo, vaya. Me dicen plato de lentejas, pocas pecas, Baby Feber o me hacen preguntas del tipo ¿has tomado el sol con un colador? Me han comparado con el pelirrojo de Farmacia de guardia, Conan O’ Brien, con Pumuki, con Tino Casal… Una chica me dijo incluso que me parecía a Ewan McGregor. Pero claro, eso es más mentira… También me preguntan que si es mi pelo, sobre todo chicas. A veces digo que me quedé pelirrojo cuando se separaron mis padres, como le pasó a Leland Palmer.

¿Cuándo te diste cuenta de que eras pelirrojo?

En el colegio, cuando vi que no todos eran pelirrojos. Y en la playa cuando mi madre me ponía factor 50 cada 25 minutos.

¿Crees que serías una persona diferente si tuvieras el pelo de otro color?

Totalmente. Esto me ha marcado porque de donde vengo no hay mucho pelirrojo por no decir ninguno. Soy pelirrojo porque mi bisabuelo era calé, no rollito vikingo ojos azules.

¿Te recuerda mucho la gente que eres pelirrojo, aunque seguramente ya lo sepas?

Ya no tanto. Ahora las madres me utilizan como ejemplo para que sus hijos de dos años sepan lo que es un pelirrojo. “Mira, Bosco, ese niño es pelirrojo”.

Maya

VICE: Ey, Maya. ¿Dónde encajarías tu color de pelo en el Pantone?

Maya: Mi pelo no es ni castaño rojizo ni naranja. Es cobre con tonalidades más anaranjadas en verano y ahora algunas canas. Que, como dato, a lo pelirrojos no nos salen canas grises sino directamente blancas.

Yo siempre he querido ser pelirroja. ¿Tú alguna vez has querido no serlo?

Sí. De hecho de adolescente me dio por teñírmelo de rojo y ponerme mechas negras. Quería ser morena.

¿Has vivido alguna situación loca por tener el pelo de ese color?

Loco no sé, pero es raro que la gente se te acerque o te pare por la calle para comentar tu pelo. Cuando era pequeña paraban a mi madre para tocármelo porque decían que daba buena suerte, para gran horror de mi madre, claro, que tenía que aguantar que unos pocos extraños me sobaran la cabeza.

¿Siempre has sabido que eres pelirroja o darte cuenta fue como una revelación?

Siempre he sido consciente, creo. Mis dos abuelas eran pelirrojas y muy orgullosas de serlo, así que siempre supe que yo también lo era. Pero durante unos años sin embargo no me gustaba mucho durante unos años en la adolescencia. Quería ser morena.

¿Te han puesto algún mote?

Claro: Ginger, Red, Pippi —por Pippi Calzaslargas— y Poison Ivy, por la de Batman.

